V dedinke Beluj zdobí centrum veľkonočná sliepočka zo sena (+ FOTO)

Po Veľkej noci chystajú v malom dedinskom múzeu výstavu kraslíc z belujských domácností.

22. apr 2019 o 8:36 Ivana Zigová

BELUJ. V dedinke Beluj v okrese Banská Štiavnica si centrum pred Veľkou nocou vyzdobili originálne. Kým vlani miestne ženy vytvorili z balov sena zajaca, tento rok z nich vytvarovali veľkonočnú sliepočku.

Za dekoráciou aj tentoraz stojí dvojica Zuzana a Janka Paukovicové.

„Naše šikovné ženičky seno upravili do tvaru tohto symbolu jari a vyzdobili ho farebnými stuhami,“ pochválila aktívne obyvateľky a už tradične aj dekoratérky starostka obce Monika Zlesíková.

Sliepočka teší domácich, ale aj okoloidúcich, pristavujú sa pri nej a fotia sa s ňou. V dedine ju nájdu na rovnakom mieste, kde počas Vianoc rozkladajú betlehem.

Veľkonočná oblievačka a šibačka sú dnes v Beluji skôr na ústupe. „Nie je to však tým, že by sme na tradície zanevreli, to vôbec nie, len máme v obci málo detí a mládeže, takže na Veľkonočný pondelok je hneď hotovo,“ hovorí s úsmevom starostka obce.

Ľudové zvyky si tu však vážia. Dôkazom je nedávna rekonštrukcia starej schátranej pajty, ktorú miestni svojpomocne prerobili na izbu tradícií a akési malé múzeum.

„Už týždeň po Veľkej noci v nej chystáme výstavu kraslíc, ktoré nám po sviatkoch podonášajú miestni obyvatelia,“ pozvala starostka obce.