REGIONÁLNY FUTBAL: Víkendové výsledky, komentáre a tabuľky od tretej po siedmu ligu

Podrobný prehľad víkendového futbalového diania.

22. apr 2019 o 14:56 Vladimír Širáň

III. LIGA

Oravské Veselé – Žarnovica 3:0 (1:0)

Góly: 11. M. Gočal, 50. a 79. M. Lovás

R: Richard Halfar, 300 divákov, ŽK: 1 – 3

DOMÁCI: E. Feriančik - A. Hojo (89. T. Kormančík), P. - Struhár, A. Kmeť, M. Šmiheľ, A. Hoti, L. Pňaček (69. J. Garaj), M. Lovás (86. Š. Válek), M. Gočal (89. V. Čakvári), A. Žilák, F. Kolorédy

HOSTIA: B. Pavol - M. Karvaš, P. Blaho, L. Nitško, V. Suslov, M. Antošík, M. Laurov, A. Pidruchnyi, D. Urgela, J. Blahút (80. M. Nemec), L. Štefanka

Domáce mužstvo bolo od úvodu lepšie, čo potvrdilo aj vedúcim gólom. V ďalšom priebehu zápasu dominovali domáci, ktorí nevyužili množstvo šancí a nastrelili aj konštrukciu brány. V druhom polčase dokázali nabudení domáci streliť dva góly a zaslúžene zvíťazili 3:0.

RATIBOR KOPČÁK

Čadca – Ružomberok B 0:4 (0:2)

R. Sobota – Podbrezová B 1:1 (1:1)

Lučenec – Kalinovo 1:1 (1:0)

Námestovo – L. Hrádok 1:0 (0:0)

Fiľakovo – Martin 2:0 (2:0)

Krásno nad Kys. – L. Štiavnica 3:0 (1:0)

Zvolen – Poltár hrá sa 29.5

1. Ružomberok B 20 15 3 2 54:16 48

2. R. Sobota 20 12 5 3 33:15 41

3. Fiľakovo 20 13 2 5 35:25 41

4. L. Hrádok 20 11 3 6 32:21 36

5. Zvolen 19 9 5 5 20:15 32

6. Námestovo 20 9 4 7 24:17 31

7. Žarnovica 20 8 6 6 31:22 30

8. O. Veselé 20 7 8 5 27:23 29

9. Martin 20 8 3 9 31:28 27

10. Kalinovo 20 7 6 7 25:30 27

11. Lučenec 20 7 3 10 19:33 24

12. Podbrezová B 20 5 7 8 30:30 22

13. Poltár 19 5 2 12 24:41 17

14. Krásno nad Kys. 20 4 4 12 15:31 16

15. Čadca 20 3 4 13 19:41 13

16. L. Štiavnica 20 3 1 16 19:50 10

IV. LIGA

Nová Baňa – Slovenské Ďarmoty 0:0

R: Milan Legíň, 150 divákov, ŽK: 2 – 2

DOMÁCI: P. Foťko - M. Vlčko (61. J. Konečný), M. Čakloš, Martin Lenard, Branislav Lenard (77. D. Vozár), T. Tužinský, Patrik Pacalaj, S. Dobrík, T. Janšík (68. M. Branković), N. Milošević, A. Ljubisavljević (71. Marek Pacalaj)

HOSTIA: R. Kaczorek - Daniel Horváth, Milan Nilaš (62. Marek Horváth), Marek Horváth, R. Koncz, S. Gibala, I. Lukács, Peter Nilaš, B. Krajč, Ľ. Ohajda, M. Berec

Od začiatku zápasu mali hru na kopačkách hostia a domáci po desiatich minútach prevzali iniciatívu, začali si vytvárať šance, keď Lenardov strela minula tyč hosťujúceho brankára. Domáci aj naďalej si vypracovali šance, ale Ljubisavljević svoje dve veľké šance nepremenil. V závere prvého polčasu mal šancu Janšík, ale aj ten nevyzrel na brankára hostí. V druhom dejstve hostia hrozili ojedinele a strely domácu bránu neohrozili. Domáci zvýšenou aktivitou získali možnosť aj pokutového kopu, ale aj ten ostal nevyužitý. Hlavne brankárovi hostí sa zrodila remíza 0:0

JOZEF FORGÁČ

Príbelce – Šalková 2:1 (2:0)

Tornaľa – Medzibrod 1:0 (0:0)

Kováčová – Detva 6:0 (0:0)

Tisovec – Pliešovce 2:0 (1:0)

Hriňová – Rakytovce 0:1 (0:0)

Badín – Čierny Balog 7:1 (5:1)

1. Kováčová 18 13 4 1 55:16 43

2. Rakytovce 18 14 1 3 32:20 43

3. Medzibrod 18 10 6 2 30:15 36

4. Šalková 18 10 3 5 43:24 33

5. Príbelce 18 10 3 5 40:30 33

6. Badín 18 8 4 6 36:21 28

7. Č. Balog 18 9 1 8 42:34 28

8. Tornaľa 18 8 3 7 30:34 27

9. Sl. Ďarmoty 18 7 4 7 38:33 25

10. Pliešovce 18 5 4 9 27:36 19

11. Hriňová 18 3 3 12 21:43 12

12. Detva 18 3 3 12 26:53 12

13. Tisovec 18 3 2 13 18:50 11

14. N. Baňa 18 1 3 14 10:39 6

V. LIGA

Lovča – Ladomerská Vieska 1:1 (0:1)

Góly: 58. Michal Páleník - 24. R. Henžel, R: Michal Hlaváčik, 300 divákov, ŽK: 1 – 2

DOMÁCI: M. Kučera - M. Tomáš (7. M. Ondrík), M. Debnár, D. Beňo (48. M. Bien), R. Heško (50. František Páleník), Andrej Urgela, P. Šebeň, M. Rapčan, R. Neuschl, Michal Páleník, J. Žiak

HOSTIA: E. Beník - M. Turkota, T. Macejko, J. Repiský, R. Benča, P. Hanus, L. Kováč (83. E. Barbora), D. Nyarko (48. R. Hudec), E. Škriniar, J. Arvaj, R. Henžel

Na ihrisku v Lovči sa hral pred 320 platiacim divákmi jeden z najsledovanejších susedských derby zápasov v našom regióne. Obidve mužstvá mali chuť si pripísať dôležité 3 body. Lepšie začali domáci hráči a vytvorili si malú územnú prevahu, ale hostia úvodný tlak odolali a hru pomaly vyrovnávali. Ich snaha vyústila v 24 min gólom R. Henžela. Do prestávky mali obidve mužstvá náznaky šanci, ale bez výsledku. Najväčšiu šancu v prvom polčase spálil hosťujúci J. Arvaj, keď netrafil bránu po samostatnom nájazde. Do druhého polčasu lepšie naskočili domáci a potvrdili svoju ambíciu na vyrovnanie a tak po peknom centre Urgelu v 58 min. tradične hlavou zasiahol M. Páleník. Zápas mal dobré tempo s dostatkom šancí na obidvoch stranách. Tak ako mohli skórovať domáci, tak mohli skórovať aj hostia. Na šance a góly sa obidve mužstvá zhodli a tak remíza bola zaslúžená pre obidve mužstvá.

FRANTIŠEK PÁLENÍK

B. Štiavnica – Bzovík 2:1 (0:1)

Góly: 56. M. Kminiak (z 11m), 89. P. Michalek - 29. Jaroslav Augustín,

R: Ivan Laššák, 75 divákov, ŽK: 1 – 5 ČK: 0 - 1

DOMÁCI: D. Kalíšek - M. Kuma (78. I. Javorský), M. Vician (90. E. Mudrák), T. Beňadik, R. Chmelina, J. Beňo, M. Drexler, D. Budinský (35. P. Číž), P. Michalek, M. Kminiak, A. Macko

HOSTIA: M. Alakša - V. Ďatko, T. Zaťkov, P. Ližbetin, P. Očenáš, S. Cibuľa, Branislav Výboh, Tomáš Augustín (82. V. Čiak), R. Babiak, Jaroslav Augustín, Adrián Výboh (61. M. Dedok)

V krásnom počasí ma bať domáci favoritom, ale na ihrisku sa to tak nevyzeralo a tak hostia po prvom polčase zaslúžene viedli. V druhom polčase domáci vybehli na súpera s vyšším napádaním, z čoho pramenili chyby a nedovolené zakroky, kedy pri jednom z nich hosťujúci brankár fauloval Chmelinu a domáci zásluhou Kminiaka z pokutového kopu vyrovnali. Hostia navyše prišli o jedného hráča, ktorý sa nechal zbytočne vylúčiť za protesty. Avšak boli to práve hostia, ktorí protiútokmi mohli rozhodnúť. Domácich podržal brankár a tak mohli po peknom góle Michaleka strhnúť víťazstvo na svoju stranu.

NINO BARÁK

Selce – Prenčov 5:0 (2:0)

Góly: 12. Koctúr, 30. Kyzek (pen.), 76. Kapusta, 82. Matonok, 89. Kapusta, R:J. Kyzek, ŽK: 1-3, 250 divákov

Selce: C. Faltáni - P. Ondrejka, J. Strečok, R. Radoš, P. Matonok, Matúš Mesík, F. Koctúr, Jakub Mesík, R. Sedláček (46. M. Maruniak), M. Blaško (63. A. Kapusta), M. Číž (73. J. Túry)

Prenčov: J. Herold - Z. Weber, Martin Chovan, Filip Blahút, Branislav Beňovic, M. BLAHÚT, Andrej Chovan, Šimon Beňovic, Peter Blahút, P. Ondrík, T. Hrdlička

V zápase medzi Selcami a Prenčovom boli favoritom domáci futbalisti. Už v 12. minúte otvoril skóre domáci Filip Koctúr. Domáci sa potom dostávali do šancí ale bohužiaľ sa im nedarilo ich premieňať. V 30. minúte rozhodca Kyzek nariadil pokutový kop v prospech domácich a Faltáni sa z bieleho bodu nemýlil a zvýšil stav na 2:0. Potom prišlo mierne hluché obdobie, až na konci zápasu premenili domáci tri šance a rozhodli tak o jasnej výhre nad posledným Prenčovom 5:0

Hrochoť – Bacúch 1:1 (0:0)

Jakub – Sásová 5:1 (3:1)

Krupina – Lieskovec 0:0

Dobrá Niva – Podkonice 0:5 (0:2)

1. Podkonice 18 13 4 1 64:13 43

2. Jakub 18 10 4 4 48:23 34

3. B. Štiavnica 17 10 2 5 38:35 32

4. Lieskovec 18 9 4 5 29:19 31

5. Sásová 18 8 5 5 35:31 29

6. Bacúch 18 8 4 6 40:25 28

7. Selce 16 7 3 6 26:28 24

8. Lad. Vieska 17 7 2 8 22:21 23

9. Lovča 18 7 2 9 44:44 23

10. Krupina 18 6 5 7 19:30 23

11. Hrochoť 17 6 3 8 23:32 21

12. D. Niva 18 4 3 11 22:38 15

13. Bzovík 18 3 5 10 18:43 14

14. Prenčov 17 1 2 14 28:74 5

VI. LIGA

B. Belá – Tek. Breznica 3:1 (1:1)

Góly: 1. S. Lakatos, 73. Š. Dulaj, 78. R. Lacko - 20. P. Mikuška

R: Jozef Dvorský, 45 divákov, ŽK: 59. Michal Drgoňa, 22. Ľudovít Hankovič, 64. Matej Solivarský, 44. Adam Lauko, 62. Sergej Lakatos, 76. Tomáš Bielik, 40. Josef Říha

DOMÁCI: M. Prokaj - J. Durbák, P. Hanzlík, Ľ. Hankovič, M. Solivarský, S. Lakatos, M. Halát, R. Lacko, Š. Dulaj, R. Kupček, J. Kováč

HOSTIA: M. Gaži - J. Píry (76. M. Guláš), M. Drgoňa (65. J. Graus), J. Forgáč, Adam Lauko, P. Mikuška, J. Juristý (57. I. Daniš), J. Žembery, Tomáš Bielik, J. Říha (46. Marek Bielik), I. Šebo (54. Ľudovít Lauko)

Domáci sa ujali hneď v prvej minúte vedenia, čo ich nakoplo a celý prvý polčas mali navrch. Hostia v prvom dejstve mali jednu šancu, ktorú dokázali po chybe v obrane domácich využiť a do šatní sa išlo za stavu 1:1. V druhom polčase domáci prepli na vyššie obrátky, strelili dva góly a zaslúžene vyhrali.

JÁN DURBÁK

Lovčica-Tr. - Lutila 0:1 (0:0)

Góly: 55. P. Rečlo, R: Jaroslav Osvald, 252 divákov, ŽK: 78. Tomáš Krnčok, 81. Marek Hric, 83. Dominik Lenhart

DOMÁCI: R. Bača (67. J. Ján Chromík) - M. Kapusta (18. Pavel Macko), Jozef Vrtík (76. D. Lenhart), K. Santa, P. Sedliak (65. Martin Vrtík), M. Heckl, Michal Macko (46. M. Fabian), L. Janek, M. Tinák, M. Kukučka, A. Košťál

HOSTIA: M. Chromík - P. Rečlo (80. T. Mizera), P. Karásek, Tomáš Krnčok, A. Barboriak (46. R. Majer), Marek Hric, M. Dubina, T. Spodniak (46. L. Sklenka), Matúš Krnčok (60. M. Mokroš), Matúš Hric (89. Adrián Kollár), Tomáš Kollár

V susedskom derby sa hral súbojový futbal. Hra prebiehala medzi šestnástkami. V prvom polčase zahodil obrovskú šancu Košťál, čo mohlo onedlho mrzieť, pretože hostia o pár okamihov pohrozili po jednoduchej kolmej prihrávke, no bránu netrafili. Do druhého polčasu sa veľa hra nezmenila, inkasovali sme po skrumáži v našom pokutovom území, lopta sa poodrážala a hostia sa po strele spoza hranice šestnásky tešili 0:1. Do konca zápasu sme ešte mohli vyrovnať, no to by sme museli byť v koncovke efektívnejší. V peknom počasí si na derby zápas našlo cestu približne 250 divákov. Zápasu by viac svedčila deľba bodov.

MICHAL FABIAN

Repište – Hliník nad Hr. 2:2 (1:1)

Góly: 35. Pavel Ulbrík, 81. D. Ceplák - 13. I. Minyu, 90. Jaroslav Mališ, R: Martin Slovák, 75 divákov, ŽK: 69. Maroš Pažout, 49. Ivan Minyu, 90. Martin Krátky, ČK: 69. Maroš Pažout

DOMÁCI: V. Gašpir - Lukáš Krahulec, A. Hurta (46. Maroš Vincúr), Pavel Ulbrík, Ľuboš Ulbrík, D. Ceplák, M. Schrom, Matúš Kmeť (80. M. Slaný), Matej Kordík, Eugen Kmeť (79. M. Krátky), M. Karvaš (90. Tomáš Vincúr)

HOSTIA: M. Pažout - J. Fehérpataky, M. Dekiš, Š. Krčmárik (75. Jaroslav Mališ), J. Tőkőly, M. Polc, M. Ziman, I. Minyu, J. Tatár, M. Brašeň (62. V. Tököly), M. Glezgo

Zápas začali lepšie hostia, boli dôraznejší, čoho výsledkom bol vedúci gól v sieti domácich. Domácich inkasovaný gól prebudil a do konca polčasu boli aktívnejším mužstvom, podarilo sa im však streliť iba jeden gól. Druhý polčas mal vyrovnaný priebeh. Záver sa po niekoľkých sporných verdiktoch hlavného rozhodcu niesol v nervóznom duchu, čo vyústilo do červenej karty pre hosťujúceho hráča. Domáci presilovku rýchlo využili a ujali sa vedenia. Hostia sa nevzdávali, bojovali a za odmenu sa im nadstavenom čase podarilo vyrovnať po krásnej strele Mališa. Zápas sa tak skončil spravodlivou remízou 2:2.

MARTIN SLANÝ

Voznica – Slaská 1:0 (0:0)

Góly: 90. J. Šulva, R: Roman Abrahám, 87 divákov, ŽK: 87. Jaroslav Beňovský, 90. Kamil Blaho, 54. Lukáš Bahno, 87. Dávid Tončík

DOMÁCI: M. Hock (88. S. Kliman) - P. Mikuška, T. Izák, J. Mlynárik, Ľ. Roško (49. Ľ. Laurov), T. Pajerský (73. J. Šulva), P. Maslen, J. Beňovský, M. Vančo (35. B. Pavol), K. Blaho, A. Mihálik

HOSTIA: R. Ertl - M. Ferko, L. Husár, P. Hric, Anton Króner, P. Göth (57. M. Kmeť), M. Kováč, M. Šovčík (82. D. Tončík), R. Lalo, T. Urblík (85. Lukáš Króner), L. Bahno

Hostia prišli do Voznice v oklieštenej zostave, čo mali v pláne domáci hráči využiť. V úrovňou slabom zápase si domáci dokázali vypracovať gólové šance, ale bez gólového efektu. V druhom polčase si domáci znovu vypracovali 2-3 šance, ale paradoxne ujať vedenia sa mohli hostia, ale pokutový kop nepremenili. V závere zápasu to domáci potrestali, keď sa v 90. minúte presadil Šulva.

LUBOŠ LAUROV

H. Hámre – V. Lehota 2:3 (1:2)

Góly: 30. J. Kotrla, 90. M. Michalov - 28. a 35. P. Pacalaj, 46. R. Gašpar

R: Michal Hlaváčik, 20 divákov, ŽK: 62. Tomáš Šmondrk, 67. Milan Mokrý, 71. Erik Ďatko

DOMÁCI: A. Sitarčík - M. Lipjanský, P. Stribula (46. Vladimír Fusatý), M. Štefanča, M. Štefanka, Filip Fusatý, Milan Mokrý, J. Kotrla, T. Lipjansky, M. Michalov, Milan Mokrý

HOSTIA: P. Hollý - V. Cibiri, M. Adamec, P. Binda, Tomáš Šmondrk, M. Mašír, R. Gašpar, P. Pacalaj, Samuel Šmondrk, J. Petráš (90. Peter Víglaský), E. Ďatko

Hodr.-Hámre – Bzenica 3:1 (3:0)

Góly: 10. L. Listofer, 34. D. Karakačanov, 45. J. Kocian - 89. Richard Demko

R: Anton Oslanec, 99 divákov, ŽK: 64. Marián Kliman

DOMÁCI: Peter Danko - M. Kramár, Michal Danko, J. Kocian, L. Listofer, V. Pleško, R. Galeta (56. P. Kašiar), M. Stančík (80. S. Babic), J. Michalov (68. M. Barborík), D. Karakačanov, M. Búry

HOSTIA: M. Považan - Jozef Meliš, Adam Kliman, Marián Kliman, Adam Meliš, Marek Demko, Richard Demko, Lukáš Rybár, M. Leba, M. Krištof (58. S. Mazúr), M. Osika

Domáci hráči pristúpili k zápasu zodpovedne a súpera nepodcenili, čo bolo vidno aj na výkone v prvom polčase. Hráči Hodruše už v prvom polčase rozhodli o výsledku a v druhý polčas si rozumnou hrou výhru ustrážili. V závere zápasu sa hosťujúcim hráčom podarilo znížiť, keď sa po rohovom kope presadil Richard Demko.

DRAGAN KARAKAČANOV

H. Ves – Tr. Hora 9:1 (7:0)

Góly: 1. V. Širáň, 12., 36. a 69. R. Pobežka, 15. a 26. B. Neuschl, 35. I. Hovorič, 40. Š. Košarník, 85. Pavol Urgela - 77. J. Murphy

R: Jozef Šipkovský, 80 divákov, ŽK: 33. Matej Švihorík, 38. Radovan Hanuška, 63. Ján Haluška, 60. John Murphy, 55. Jozef Klačanský

DOMÁCI: M. Mikula - Erik Urgela, R. Hric, J. Lupták, M. Kubík (21. Š. Košarník), I. Hovorič (46. V. Filas), D. Považan (57. M. Mecele), V. Širáň, J. Haluška, B. Neuschl (61. Pavol Urgela), R. Pobežka

HOSTIA: D. Čarný - M. Urgela, M. Švihorík, J. Grajciar (76. I. Hajdoni), R. Hanuška, S. Strmeň, D. Bílek, P. Miklas, J. Murphy, I. Glezgo (28. J. Klačanský), V. Baran (46. P. Kučera)

Domáci hráči mali od úvodu zápasu navrch, čo potvrdili aj gólmi. Hráči Hornej Vsi prevýšili hostí vo všetkých herných činnostiach a zaslúžene vyhrali. V závere zápasu sa krásnym gólom prezentoval veterán Pavol Urgela, ktorý stanovil na konečných 9:1.

DUŠAN POVAŽAN

Brehy – B. Štiavnica B 6:0 (2:0)

Góly: 21. Karol Šlavka, 32., 55. a 58. I. Tužinský, 69. P. Alexandrovič Horbov, 88. F. Šálka

R: Štefan Bajnok, 100 divákov

DOMÁCI: B. Kosec - M. Predajniansky, P. Čakloš, T. Kicko, Michal Šlavka, F. Šálka, M. Kováčik (85. M. Šalka), Š. Vozár, Karol Šlavka (65. M. Uškrt), I. Tužinský (71. S. Holý), J. Barniak (68. P. Alexandrovič Horbov)

HOSTIA: P. Kraják - A. Macko, P. Číž, D. Vilmon, M. Kuma (1. Ľ. Barák), I. Javorský (68. V. Gazda), M. Gallo, A. Hrabko, M. Pachinger, M. Kminiak, E. Mudrák

Domáce Brehy začali útočný a nátlakový futbal a v úvodných dvadsiatich minútach zaznamenali desať streleckých pokusov, ale bez gólu. To sa im podarilo až v 21. minúte, keď sa presadil Karol Šlavka. Už v 32. minúte si nabehol na center Ivan Tužinský a bolo 2:0. V druhom polčase domáci pokračovali vo vysokom tempe a už v 55. minúte sa opäť presadil Tužinský. V 58. minúte strelil kanonier Tužisnký aj svoj tretí gól a zaznamenal tak štvrtý hattrick v kariére. Domáci aj za stavu 4:0 nepoľavili a striedajúci Horbov prvým dotykom s loptou vsietil piaty gól. Hostia si v závere vypracovali gólové pološance, ale skórovať sa im nepodarilo a v závere zápasu uzavrel skóre F. Šálka na 6:0.

JOZEF BAKOŠ

1. Repište 20 16 1 3 70:21 49

2. Hodr. - Hámre 20 13 5 2 67:23 44

3. Hliník nad Hr. 20 13 1 6 53:30 40

4. H. Ves 20 13 0 7 70:27 39

5. Voznica 20 12 2 6 53:30 38

6. B. Štiavnica B 20 12 1 7 49:36 37

7. Lutila 20 11 3 6 62:34 36

8. Brehy 20 9 3 8 41:33 30

9. Lovčica – Tr. 20 9 3 8 42:40 30

10. H. Hámre 20 10 0 10 39:42 30

11. Tek. Breznica 20 8 2 10 25:36 26

12. V. Lehota 20 5 4 11 22:56 19

13. Bzenica 20 4 2 14 28:61 14

14. Tr. Hora 20 4 2 14 30:81 14

15. Slaská 20 3 2 15 23:56 11

16. B. Belá 20 2 1 17 10:78 7

VII. LIGA

Hr. Beňadik – M. Lehota 4:0 (3:0)

Góly: 7. a 32. P. Kováč, 44. D. Michalovič, 84. L. Forgáč, R: Ľubomír Foltán, 40 divákov, ŽK: 52. František Mlinka, 69. Michal Fabiankovič, 44. Andrej Tisovský, 61. Ján Martiš, 69. Martin Pacalaj, 69. Vladimír Debnár, ČK: 69. Andrej Tisovský

DOMÁCI: D. Strieška - F. Mlinka (58. L. Forgáč), M. Fabiankovič, J. Hapena, J. Martiš, P. Kováč (70. T. Škvarka), T. Mezö, D. Kollarovič, D. Michalovič, P. Búry (64. M. Šarkőzi), M. Beňo

HOSTIA: A. Boroš - K. Ďatko, D. Majerský, Andrej Tisovský, Filip Tisovský, P. Baranec, Martin Pacalaj, Maroš Pacalaj, V. Debnár, T. Adamec, Z. Paulík (46. Tomáš Tisovský)

J. Lehota – Lovča B 1:1 (0:1)

Góly: 55. A. Paučo - 31. M. Bien (z 11m), R: Anton Oslanec, 80 divákov, ŽK: 90. Michal Greguš, 68. Robert Herinek

DOMÁCI: I. Mriška - D. Koneracký, O. Žňava, M. Čiliak, R. Kúštik, A. Paučo, F. Gustiňák (41. R. Herinek), M. Rozenberg (80. F. Biľ), J. Sako, I. Štefanovič, P. Abrahám

HOSTIA: D. Ivan - M. Greguš, M. Ondrík, M. Magdolen, M. Mihál (82. T. Imrich), Andrej Urgela, M. Budinský, M. Bien, T. Matuška, F. Páleník, P. Šebeň

Domáci nastúpili bez kľúčových hráčov, ktorí si plnili pracovné povinnosti. Na hre to však od úvodu nebolo vidieť, pretože sa zomkli a dali do hry srdce. Do vedenia mohli ísť po úniku Rozenberga, ale proti bol výborne chytajúci Ivan. V 30. min. zahrali domáci rukou v šestnástke a nariadený pokutový kop premenil najlepší strelec súťaže Michal Bien – 0:1. Za pár minút mali po faule výhodu penalty aj domáci, ale Paučo opečiatkoval len žrď. Po zmene strán išli domáci za vyrovnaním a priamo z rohu sa to podarilo Paučovi, ktorý tak odčinil svoje zaváhanie – 1:1. Po tomto momente mali domáci niekoľko šancí na strhnutie vedenia na svoju stranu, ale nepremenili ich alebo proti bol výborne chytajúci brankár hostí. A tak mohol prísť trest, ale hostia v závere takisto svoje šance nepremenili, a tak sa body spravodlivo delili. Treba povedať, že diváci videli výborný zápas, ku ktorého kvalite prispeli aj arbitri.

IVAN MRIŠKA

Pitelová – Rudno nad Hr. 0:5 (0:2)

Góly: 12. a 13. M. Poliačik, 47. J. Búry, 70. J. Urblík, 74. E. Mihálik (z 11m)

R: Roman Debnár, 35 divákov, ŽK: 44. Michal Budinský, 30. Juraj Beňo, 45. Marian Štrba, 19. Michal Siekela, 68. Martin Poliačik

DOMÁCI: J. Forgáč - Tomáš Ponický, R. Mališ, Stanislav Spišiak, A. Gaj, M. Henžel, J. Beňo, M. Siekela, Branislav Spišiak, Filip Ponický, M. Kubík

HOSTIA: Martin Furda - Peter Furda, J. Búry (76. A. Kršiak), A. Dobrík, J. Urblík, M. Budinský (78. T. Burčo), M. Štrba, M. Poliačik, M. Randis, M. Hudec, R. Krátky

Domáci nastúpili do zápasu v oklieštenej zostave, čo hostia maximálne využili a už v 12. minúte sa ujali vedenia. Do polčasu dokázali vsietiť aj druhý gól. V druhom polčase nabudení hostia strelili ďalšie tri góly a zaslúžene vyhrali.

MARIÁN ŠTEFANKA

Hr. Dúbrava – Kremnica 0:4 (0:3)

Góly: 2. M. Kapšo, 4. a 30. J. Kvoriak, 55. Peter Bielik

R: Milan Pecher, 30 divákov

DOMÁCI: J. Cibula - Peter Dúbravský, M. Bugár, J. Beracko (62. O. Janeček), Z. Bezdeda, A. Hanuška, T. Gömöry, E. Gregáň, J. Slašťan, Rastislav Dúbravský (46. V. Murgaš), M. Krahulec

HOSTIA: M. Lachký - M. Wollner, J. Netolický, J. Kvoriak (53. Ľubomír Bielik), M. Kapšo, T. Chrien, D. Horváth, Peter Bielik (71. M. Schmidt), P. Ďurica, M. Chladný, P. Širáň

Od začiatku zápasu mali hernú dominanciu futbalovejší hostia, ktorí to potvrdili aj gólmi. Výhra 0:4 je zaslúžená.

MARTIN KAPŠO

Ihráč – Prochot 2:2 (1:1)

Góly: 12. J. Kubík, 80. J. Slašťan - 28. a 62. Z. Kmeť

R: Peter Fáber, 75 divákov

DOMÁCI: Marek Kollár - Rastislav Kollár, Ľ. Matúška, M. Ivan, J. Kubík, M. Koniar, V. Kysel, J. Slašťan, M. Krajčík (63. M. Bitala), M. Janúch, R. Krpelan (65. A. Kučera)

HOSTIA: P. Kováč - I. Bajnok, A. Dedík, Peter Rosenberg, Z. Kmeť, M. Rosengerg, M. Rozenberg, M. Paučo, Tomáš Rosenberg (90. R. Vívoda), Marek Rosenberg, J. Benko

Domáci nabudení výhrou v derby zápase proti Kremnice vstúpili do zápasu sebavedomo a to sa im vyplatilo, keď sa už v 12. minúte ujali vedenia. Po tomto momente sa hra vyrovnala a hostia bojovnou hrou dokázali vyrovnať. Domáci hráči si vypracovali šance, ktoré ale nevyužili a hostia to potrestali gólom na 1:2. Hráči Ihráča sa po tomto momente vyburcovali a zvýšeným úsilím dokázali vyrovnať. V závere zápasu mohli víťazstvo strhnúť, ale tretí gól nestrelili a tak sa zrodila zaslúžená remíza.

JÁN KUBÍK

Vyhne – St. Kremnička 0:3 (0:1)

Góly: 35. A. Milčík, 51. M. Mecele, 86. Stanislav Gulička

R: Jozef Dvorský, 73 divákov, ŽK: 65. Adrián Milčík, ČK: 65. Adrián Milčík

DOMÁCI: Patrik Bosák - J. Vanko, S. Kirschner, Ľubomír Bosák (55. D. Judák), L. Šima, Ľ. Lupták, L. Paller, E. Jakuš, M. Zuberník, M. Čiliak, M. Majerský (46. M. Križan)

HOSTIA: Filip Mezei - R. Palík, J. Novodomec, M. Paller, Tomáš Gulička, Libor Gulička (46. D. Palenčár), Stanislav Gulička, J. Dovčík, M. Mecele, Matej Mezei (87. S. Marković), A. Milčík

Od úvodu sa očakával vyrovnaný zápas a tak sa aj stalo. Ani jedno mužstvo nedokázalo streliť vedúci gól až do 35. minúty, keď poslal hostí do vedenia Milčík. Do druhého polčasu vstúpili opäť lepšie hostia, keď na 0:2 zvýšil Mecele. Domáci sa snažili o zníženie stavu, ale hostia v závere zápasu strelili aj tretí gól a rozhodli o svojom víťazstve.

FILIP MEZEI

Šáš. Podhradie – Jastrabá 6:2

R: Pružina

DOMÁCI: Číž – Golha, Nociar, Debnár, Pavlove, Pukač, Weiss, Danko, Rozenberg, Bahno, Rafaelis

HOSTIA: Bajnok – Barboriak, Rafaelis L., Kollár, Gocník, Hric L., Hric J., Hrmo, Weis, Haško, Janúch

Domáci nastúpili do zápasu proti favoritovi odhodlane a nebojácne. To sa im vyplatilo, keď po bojovnom výkone zaskočili favorita a jednoznačne vyhrali 6:2.

ZDENKO ZÁHOREC

1. Rudno nad Hr. 18 15 2 1 63:15 47

2. J. Lehota 18 15 2 1 53:14 47

3. Lovča B 18 13 1 4 75:29 40

4. Kremnica 18 12 1 5 60:25 37

5. Vyhne 18 10 2 6 41:37 32

6. St. Kremnička 18 9 3 6 38:21 30

7. Pitelová 18 8 1 9 26:33 25

8. Jastrabá 17 7 2 8 36:28 23

9. Ihráč 18 6 4 8 34:45 22

10. Hr. Beňadik 18 6 1 11 30:58 19

11. Prochot 18 5 2 11 35:63 17

12. Šáš. Podhradie 17 4 0 13 24:56 12

13. M. Lehota 18 3 1 14 33:57 10

14. Hr. Dúbrava 18 1 0 17 13:80 3