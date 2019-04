Aj aktivistka číta MY. Ľudia, o ktorých noviny píšu, ju často inšpirujú

Aj v regióne si vyberám dôveryhodné zdroje, hovorí Michaela Čillíková.

23. apr 2019 o 9:54 myziar.sk

ŽIAR NAD HRONOM. Pýtame sa našich pravidelných čitateľov, prečo čítajú regionálne noviny MY.

„Viac ako v minulosti si uvedomujem potrebu a nevyhnutnosť pravdivej a svedomitej práce žurnalistov, a to na celoštátnej aj na regionálnej úrovni. Cítim zodpovednosť vybrať si dôveryhodné zdroje, ktoré nás informujú o dianí – od komunitného až po to na najvyšších miestach. I to je dôvod, pre ktorý čítam My," hovorí MICHAELA ČILLÍKOVÁ, mamička a organizátorka zhromaždení Za slušné Slovensko v Žiari nad Hronom.

"Niekoľko rokov som študovala, žila i pracovala mimo náš región, aj mimo našu krajinu. Keď som sa vrátila domov, boli pre mňa My noviny zdrojom informácii o aktivitách i ľuďoch v regióne. A z niektorých som milo prekvapená a inšpirujú ma k aktivitám pre naše mesto, pre náš región,“ dodáva.