Pohronie späť na víťaznej vlne, Nemec: Predviedli sme vysoko taktický výkon

Dátum návratu Lukáša Tesáka ostáva otázny. Tréner Skalice sa na tlačovku nedostavil.

24. apr 2019 o 22:14 Ján Ihracký

25. kolo

FK Pohronie – MFK Skalica 3:0 (2:0)

GÓLY: 9, 17. Blahút, 69. Kondrlík

ROZHODOVAL: Glova, 1147 divákov, ŽK: 2 – 4

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, P. Jacko (75. M. Jacko), Pelegríni, Hrnčár, Hatok, Abrahám, Dzúrik, Sojka (53. Sedláček), Blahút, Kondrlík (85. Vondryska)

MFK SKALICA: Junas – Popović, Hlavatovič, Milota, Frimmel, Opiela, Nagy, Blažek, Tomovič, Matić (73. Pospíšil), Haša

PRIEBEH ZÁPASU:

Mužstvá vstúpili do zápasu opatrne, do šancí sa nedostávali. Paradoxne, hneď prvá skončila gólom. V 9. minúte to po pravej strane potiahol Hrnčár, prihral Hatokovi, jeho centrovaná lopta sa nakoniec dostala k Blahútovi, ten sa zbavil svojho obrancu a zoči-voči Junasovi úspešne zakončil. V 17. minúte to bol opäť Blahút, ktorý rozjasal domácich fanúšikov. Na hranici šestnástky sa dostal k lopte a Junas jeho strelu k opačnej žrdi nedokázal vytesniť – 2:0. V 33. minúte mohla Skalica znížiť kurióznym gólom, z veľkej diaľky od postrannej čiary smerovala na bránu Opielova strela-nestrela, no nakoniec skončila len na spojnici. Jenčo však situáciu istil. V 41. minúte sa do šance dostal aj kanonier Skalice Haša, domáci brankár bol opäť pozorný. Do konca polčasu sa už skóre nezmenilo, domáci šli do kabíny s náskokom dvoch gólov.

Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie hostia, Pohronie vychádzalo zo zabezpečenej obrany. Prvú šancu si vypracoval Skaličan Nagy, jeho strela spoza šestnástky však medzi tri žrde nesmerovala. V 57. minúte si Jenčo spomenul na svoj fantastický zákrok proti Petržalke a na čiare zneškodnil hlavičku jedného zo Skaličanov po rohovom kope. V 68. minúte sa Kondrlík rútil sám na Junasa, obranca hostí zatiahol ručnú brzdu a nasledovala penalta, tú sám faulovaný hráč premenil. Po tomto momente snaha Skalice poľavila v snahe a zápas sa už viac-menej len dohrával. Pohronie v ňom bolo lepšie a svojho súpera zaslúžene zdolalo.

HRÁČ ZÁPASU:

Dvojgólový Patrik Blahút. Na jar sa rozohral k vynikajúcim výkonom a patrí k najaktívnejším hráčom na ihrisku takmer v každom zápase. Mnohí sa obávali, že odchodom Ďungela utrpí ofenzíva tímu, no veľký rozdiel oproti jeseni nebadať, aj zásluhou Blahúta. Fantastický zákrok vytiahol Jenčo, ak by hostia v 57. minúte znížili na 2:1, mohlo to ešte dopadnúť všelijako.

(zdroj: FUTBALNET.SK)

OKAMIH ZÁPASU:

A vyberáme práve spomínaný okamih z 57. minúty. Fantastický reflexívny zákrok Jenča na bránkovej čiare po rohu. Zákrok ako cez kopirák oproti tomu proti Petržalke, len s tým rozdielom, že tentokrát stál v bránke na druhom konci ihriska. Jenčo podržal mužstvo a nedovolil Záhorákom znížiť.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Medzi novinármi bol po zápase logicky najžiadanejším „artiklom“ dvojgólový Patrik Blahút. Zápas zhodnotil stručne: „Dnešný zápas bol nesmierne náročný. Hrali sme s výborným súperom a sme radi, že sme to zvládli.“ Jeho prvé dve akcie skončili dvoma gólmi v Junasovej sieti, ako ich videl on samotný? „Pri prvom góle som sa dokázal dostať pred krajného obrancu. Loptu som si dobre prebral a podarilo sa mi to umiestniť k tyči. Druhý gól mi pripravil dobre Konďo (Kondrlík pozn. red.). Ja som to len z prvej zakončil na zadnú žrď. Som šťastný, že sa to podarilo,“ povedal Blahút. Futbalistov Pohronia čaká ďalší náročný zápas, v sobotu sa predstavia na pôde druhého Popradu. Blahút neočakáva nič ľahké: „Určite tam budeme chcieť niečo uhrať, najlepšie by bolo keby tam vyhráme. Dobre sa pripravíme a snáď to vyjde.“

Jozef Dojčan (tréner MFK Skalica): Na tlačovku sa nedostavil.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): V prvom rade nás teší výsledok 3:0 so zdatným súperom. Prvých desať minút nás kombinačne mierne prehrávali, ale nedostali sa do nejakej šance. Potom sme mali veľmi silnú ďalšiu desaťminútovku, kde Paťo Blahút ukázal ako sa má zakončovať. Keď v tom bude ďalej pokračovať, tak dá oveľa viacej gólov. Potom súper opäť hral kombinačne, ale chýbalo mu vyústenie do zakončenia. Myslím, že len tesne pred koncom polčasu mali jednu hlavičku Hašom. Bol polčas, chalanov sme nabádali, že ešte nie je koniec a treba hrať disciplinovane, organizovane, pokúsiť sa dať ďalšie góly. Škoda niekoľkých nevyužitých sľubných predfinálnych vecí. Bohužiaľ, neuspeli sme, až na tú jednu akciu, kedy Kondrlík vynikajúco potiahol loptu a bola z toho penalta. Vyhrali sme 3:0, veľmi nás to teší a hoci ten zápas z našej strany nebol pekný, bol vysoko taktický a sme radi, že sme ho doviedli do víťazného konca. Pokiaľ ide o Tesáka, ťažko povedať, kedy sa vráti. Je to svalové zranenie. On už chcel aj dnes hrať, čo nás teší, ale sval je sval. To nie je záležitosť jedného-dvoch týždňov. Nevieme či nastúpi v Poprade, zlepšuje sa mu to. Uvidíme ďalšie dva dni ako to bude pokračovať.