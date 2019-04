Šok na zápase v Prochote. Diváci neverili vlastným očiam

Neuveriteľný obrat v siedmej lige. Domáci hráči dokázali nevídaný zvrat.

25. apr 2019 o 14:34 Vladimír Širáň

PROCHOT. Zápas okresnej siedmej ligy medzi Prochotom a Hronským Beňadikom sa skončil zdanlivo obyčajným výsledkom 4:3. Prítomní diváci ale videli nezvyčajný obrat. Ešte v 79. minúte hosťujúci hráči viedli 0:3.

Bojovať sa oplatilo

Zápas bol od úvodu v jasnej réžii hostí. Stav 0:3 v 80. minúte bol zaslúžený.

„Hráči Beňadika hrali výborne, mali hru a vedenie bolo právom na ich strane. Čo sa dialo poslednú desaťminútovku, si neviem vysvetliť,“ povedal útočník domácich Tomáš Rosenberg.

Domáci futbalisti neskladali zbrane. To sa im vyplatilo a stratený zápas dotiahli do víťazného konca.

„Chlapci vždy hrajú ako kolektív a potvrdili to aj dnes. Po prvom góle, čo sme dosiahli, sme spoločne zvýšili aktivitu, hostia sa začali hádať, a to sme využili. Nikdy by som nepovedal, že môžeme v tomto zápase vyhrať. Nakoniec sa to podarilo a sme šťastní,“ dodal Rosenberg.

Vyhrali vlastnými silami

O výhre rozhodli vlastnými silami. Pomoc od rozhodcov nepotrebovali.

„Som rád, že sme dosiahli obrat v zápase bez akéhokoľvek vylúčenia na súperovej strane a bez pokutového kopu. Takto môžeme povedať, že sme si vlastným pričinením vybojovali výhru,“ povedal.

Hostia nastúpili len desiati. Vysoké tempo zápasu ich stálo body, čo potvrdil aj jeden z hráčov hostí.

„Celý duel sme hrali v počte o jedného menej, no aj napriek tomu sme mali hru na svojich kopačkách. V závere zápasu nám došli sily, domáci dali krásny gól z priameho, čo ich nakoplo a neuveriteľným spôsobom otočili skóre zápasu. Po záverečnom hvizde sme neverili, že vyhratý zápas sme dokázali takto pokaziť,“ vysvetlil dôvod zlyhania hosťujúci kapitán Michal Fabiankovič.

Góly si rozdelili

Hrdinami domáceho celku sa stala štvorica hráčov, ktorí si pripísali po jednom zásahu. Boli to Adam Dedík, Miloš Rozenberg, kapitán mužstva Ivan Bajnok a Marcel Rosenberg.

TJ Partizán Prochot touto výhrou preskočil Novú Baňu B/ Hronský Beňadik, ale len vďaka skóre. Obidve mužstvá majú zhodne po 16 bodov. VLADIMÍR ŠIRÁŇ

Prochot – Hr. Beňadik 4:3 (0:1)

Góly: 80. A. Dedík, 82. M. Rozenberg, 83. I. Bajnok, 86. M. Rosengerg - 13. a 55. P. Kováč, 51. D. Michalovič

R: Milan Pecher

PROCHOT: P. Kováč - I. Bajnok, A. Dedík, M. Bugár, Peter Rosenberg, A. Baniari, Z. Kmeť, M. Rosengerg, M. Rozenberg (87. Marek Rosenberg), M. Paučo, Tomáš Rosenberg

HR. BEŇADIK: F. Mlinka - M. Fabiankovič, J. Hapena, J. Martiš, P. Kováč, T. Mezö, M. Holý, D. Kollarovič, D. Michalovič, J. Srnka

POVEDALI O ZÁPASE

Od úvodu zápasu mali hernú prevahu hostia, ktorí to potvrdili aj gólmi. Domáci hráči ale v poslednej desaťminútovke predviedli husársky kúsok a v priebehu šiestich minút dokonale otočili stav zápasu a aj vďaka šťastiu vyhrali 4:3. TOMÁŠ ROSENBERG