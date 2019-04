Mestskí policajti dostanú defibrilátor. Má pomôcť zachraňovať životy

Policajti dostanú prístroj na záchranu života. Pre prípad potreby ho budú voziť v služobnom aute.

29. apr 2019 o 9:47 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Už o niekoľko týždňov budú mať mestskí policajti k dispozícii prenosný defibrilátor. Miesto by mal počas bežnej hliadkovej činnosti nájsť v ich služobnom aute.

Prečítajte si tiež: V centre Žiaru budú opäť burácať motorky. Vyrazia aj na spoločnú jazdu

„Bude k dispozícii podľa potreby pre každého, kto ho bude akútne potrebovať. Napríklad, keď vyšlú záchranku zo vzdialenejšieho bodu, tak nás môžu vyrozumieť a my na miesto môžeme prísť skôr. Šanca na prežitie, keď dorazíte neskoro, je 5 – 7 percent, no pri použití tohto šikovného zariadenia, ktoré vás ešte aj naviguje, čo máte robiť, sa zvýši až na 70 percent,“ priblížil náčelník žiarskej mestskej polície Róbert Šiška.

Doplnil, že prístroj zaregistrujú aj do celoslovenskej siete podobných zariadení.

Hoci sa Šiška vo svojej dlhoročnej praxi nestretol s prípadom, že by museli niekomu zachraňovať život resuscitáciou, verí, že novinka prispeje k bezpečnosti v meste.

Prečítajte si tiež: V Novej Bani otvorili banský náučný chodník. Pozrite si FOTO

„Ak by zariadenie nebolo také drahé, ja osobne by som bol za to, aby bol defibrilátor v každej bytovke rovnako ako napríklad hasiaci prístroj,“ poznamenal.

Už v máji by mali žiarski mestskí policajti absolvovať prvé zo školení prvej pomoci, ktoré neskôr budú navštevovať pravidelne raz za nejaké obdobie.

„Je to u nás dosť zanedbávaná oblasť a my aj takto chceme skvalitniť našu prácu,“ povedal Šiška.

Na defibrilátor už poslanci vyčlenili v mestskom rozpočte 2 500 eur, v najbližšom období ho mesto obstará.

V Žiari nad Hronom majú aktuálne už štyri defibrilátory. "V športovej hale, na futbalovom štadióne, v dvoch školách a ďalší pribudne na zimnom štadióne," vymenoval primátor Žiaru Peter Antal.