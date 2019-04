V Žiari je na stole predaj časti bývalého Domu kultúry

Väčšina poslancov sa so zámerom predaja stotožnila a hlasovala za. Súčasný nájomca nám priblížil svoje plány s budovou.

29. apr 2019 o 11:22 Ivana Zigová

V článku sa dočítate aj:

- aké plány má s budovou jej nájomca, ktorý chce jej polovicu kúpiť,

- ako do nich zapadá súčasná obchodná akadémia sídliaca v prístavbe kaštieľa,

- čo avizuje v súvislosti so sálou žiarska radnica,

- čo na zámer predaja hovoria žiarski poslanci.

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski poslanci odsúhlasili zámer predaja spoluvlastníckeho podielu budovy bývalého Domu kultúry na Námestí Matice slovenskej. Ide pritom o presnú polovicu objektu.

Mesto si chce ponechať sálu a zázemie

Záujem o ňu prejavili Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť, ktoré majú v súčasnosti niekdajší kultúrny stánok od mesta v dlhodobom prenájme.

Prečítajte si tiež: Mestskí policajti dostanú defibrilátor. Má pomôcť zachraňovať životy

„Chcú do priestorov nasťahovať ďalšiu strednú školu, ktorá by mala využívať priestory zadného traktu, tie v súčasnosti nie sú využívané a oni ich chcú obnoviť. V tejto súvislosti navrhli, že budovu kúpia, no my sme nesúhlasili s odpredajom celého objektu,“ povedal primátor Peter Antal (Most - Híd, Smer - SD, SNS) o žiadosti zriaďovateľa, ktorý v bývalom Dome kultúry prevádzkuje už niekoľko rokov Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú EBG.

Dôvodom, prečo radnica dopredu odmieta predaj celej budovy, je podľa Antalových slov snaha ponechať si rozhodovacie právo o tom, na čo by mal objekt v budúcnosti slúžiť.