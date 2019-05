Pohronie s jednoznačným triumfom, Hrnčár: Konečne si to niekto odniesol

Fk Pohronie dalo zabudnúť na nešťastný zápas v Poprade a ďalšieho súpera z východu odprevadilo na cestu domov štyrmi gólmi.

4. máj 2019 o 1:38 Ján Ihracký

27. kolo

FK Pohronie – FC Lokomotíva Košice 4:0 (2:0)

GÓLY: 26. P. Jacko, 37. Nosko, 63. Kondrlík, 85. Hrnčár

ROZHODOVAL: Prešinský, 1229 divákov, ŽK: 2 – 1

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák (4. Župa), P. Jacko, Pelegríni, Sedláček, Hrnčár (85. Košuda), Hatok, Dzúrik, Blahút, Kondrlík (76. Voško)

LOK. KOŠICE: Fabini – Petko, Kavka, Cicnam, Ilinjo, Edge, Havrila, Mihálik, Macej (46. Tóth), Kolek (60. Damacena), De Oliveira (69. Leško)

PRIEBEH ZÁPASU:

Do zápasu po dlhej dobe nastúpila domáca opora Lukáš Tesák. Na ihrisku však vydržal len do štvrtej minúty, keď sa musel nechať vystriedať Župom, jeho svalové zranenie sa obnovilo. V piatej minúte diváci videli prvú šancu, keď sa do šestnástky prebil domáci Blahút, pálil však z veľkého uhla. Čoskoro pohrozili aj hostia, pri šanci Maceja skvele zasiahol Jenčo. Následne preveril hosťujúceho brankára Fabiniho kapitán Pelegríni. Mužstvá teda v úvode začali aktívne, dokázali si vypracovať šance. Následne sa hra vyrovnala a obrany si na možné prieniky ofenzív začali dávať väčší pozor. V 25. minúte dostali domáci hráči možnosť zahrávať roh, na konci akcie sa hlavičkou z vnútra šestnástky prezentoval Nosko. Už o minútu neskôr hosťujúci hráč fauloval Blahúta, ten aj rozohral štandardku, k odrazenej lopte sa dostal Patrik Jacko a jeho strela prešla cez húštinu tiel až do brány. O chvíľu na to zahrávali štandardnú situáciu aj hostia, strela Kavku však nebola dôrazná a Jenčo si s ňou poradil. Domáce Pohronie pridalo druhý gól v 37. minúte. Pelegríni zahrával roh, k hlavičke sa dostal Nosko a lopta doputovala až do brány – 2:0. Onedlho to z hranice šestnástky skúšal aj Blahút, no jeho strela nemala potrebnú razanciu. Domáci tak odchádzali do šatní s dvojgólovým náskokom.

Hostia vstúpili do druhého polčasu aktívnejšie a snažili sa streliť kontaktný gól. Dostávali sa však len k strelám z diaľky, ktoré boli nepresné. Keď neudreli hostia, museli im strieľanie gólov predviesť domáci. Tí zahrávali roh a v skrumáži sa k lopte dostal Kondrlík a upravil na 3:0. Onedlho mohol štvrtý gól pridať aj Hrnčár, no jeho zakončenie zblízka nebolo presné. V 74. minúte sa po krásnej akcii Pohronia dostal do zakončenia Blahút, jeho strela však smerovala mimo Fabiniho brány. Sedem minút pred koncom riadneho hracieho času sa mohol presadil aj nový hráč na ihrisku Voško, no aj s jeho strelou si hosťujúci brankár poradil. Nakoniec však domáci predsa len pridali ešte jeden gól, keď sa v 85. minúte presadil Hrnčár a strelil tak svoj prvý gól v drese Pohronia. Domáci už následne pohodlne kontrolovali zvyšné minúty zápasu a zaslúžene zvíťazili.

(zdroj: FUTBALNET.SK)

HRÁČ ZÁPASU:

Ťažko vybrať jednotlivca. Najťažšia úloha bola zrejme zverená Richardovi Župovi. Do zápasu sa dostal v 4. minúte namiesto skúseného Tesáka, ktorý si obnovil zranenie. Na trávnik vstupoval s neľahkou úlohou nahradiť bývalého reprezentanta a je nutné poznamenať, že predviedol oveľa suverénnejší výkon ako v zápase proti Banskej Bystrici. Aj preto, subjektívne, vyberáme jeho. Aktívne boli aj krídla Blahút s Hrnčárom, pričom druhý menovaný bol za svoju aktivitu odmenený prvý gólom v drese Pohronia.

OKAMIH ZÁPASU:

Opäť ťažký výber. Podobne ako v zápase proti Skalici, prvé dva strelené góly do polčasu priniesli pokoj na domáce kopačky. Rozhodujúci gól padol v 26. minúte do tom, čo Patrik Jacko prestrelil húštinu tiel stojacu pred ním. Vyberáme teda tento moment.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Po zápase vládla v útrobách štadióna spokojnosť. Prvý sa k novinárom postavil Dávid Hrnčár, ktorý v drese FK Pohronie strelil svoj premiérový gól: „Konečne som dal gól, po niekoľkých zápasoch som sa presadil. Dúfam, že v tom budem pokračovať aj naďalej.“ Dávid v jesennej časti bratislavskej III. ligy zaznamenal skvelých 20 gólov a stále je na čele rebríčka strelcov. V druhej lige však pridal prvý presný zápas až v zápase s Lokomotívou: „Druhá liga je určite náročnejšia, je rýchlejšia, fyzickejšia. Je súbojovejšia, nedá sa to ani porovnať, v ligách je obrovský rozdiel.“ Dávid Hrnčár odmietol tvrdenie, že by tím po nešťastnej prehre v Poprade nastupoval do zápasu s pocitom, že na ňom leží väčší tlak. Nakoľko má s týmto týmom vyrovnané zápasy a o poradí môže v konečnom dôsledku rozhodovať skóre, výhra o štyri góly určite teší: „Jasné, konečne si to niekto, ako keby, odniesol. Myslím že máme veľmi dobrý káder, dobrých strelcov a konečne sme dali viac ako tri góly. So Skalicou sme síce tiež vyhrali 3:0, ale 4:0 je krajšie.“

K mikrofónom sa postavil aj Patrik Jacko, ktorý zaznamenal svoj prvý tohtosezónny gól, navyše víťazný: „Pocity sú fantastické. Za to, že sa mi podarilo streliť gól, že sme vyhrali. Celé mužstvo zahralo bez inkasovaného gólu, tri body ostali doma.“ V najbližšom zápase tím Pohronia pocestuje do Žiliny, kde si zmeria sily s rezervným mužstvom MŠK: „Budeme chcieť vyhrať, dáme do toho všetko. Uvidíme čo z toho nakoniec bude. Necháme tam všetko, uvidíme, či nám to bude stačiť na tri, alebo jeden bod. Ciele sú ako pri každom jednom zápase – víťazné.“ V základnej zostave sa objavil po dlhšej dobe aj skúsený Lukáš Tesák, no už po niekoľkých minútach musel z trávnika odstúpiť. Patrik Jacko vysvetlil príčinu: „Obnovilo sa mu zranenie, je to škoda. Vyzeralo to dobre včera na tréningu a dnes na rozcvičke. Nakoniec, myslím, že jeho prvý vážnejší pohyb znamenal obnovenie zranenia. Asi nám bude v nedeľu chýbať, ale verím, že túto sezónu ešte nastúpi a pomôže nám.“ Pripomíname, že na súpiske chýbal aj Patrik Abrahám, ten si odpykával trest za žlté karty a v ďalšom zápase by mal byť trénerom k dispozícii.

Bohumil Andrejko (tréner Lokomotívy Košice): Nemôžeme byť spokojní s dnešným výkonom a hlavne s výsledkom. Herne sme neprepadli, doteraz sme podávali dobré, vyrovnané výkony. Dnes sme narazili na disponovaného súpera, ktorý dokázal svoje schopnosti v rýchlosti, dôraze, osobných súbojoch. Efektívne premenil svoje šance. V prvom polčase došlo k zbytočným štandardným situáciám, po ktorých sme inkasovali. Hoci sme v druhom polčase chceli vstúpiť do zápasu, súper nám to nedovolil. Nedokázali sme sa v ofenzíve presadiť. Naša obrana sa dostáva po dlhých loptách do problémov, ktoré vyústili do situácií kedy sme dostali góly. Môžeme zablahoželať súperovi k výkonu a výsledku, budeme sa snažiť revanšovať v ďalších zápasoch, aby sme uhájili túto súťaž.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): Súpera predchádzala veľmi dobrá povesť čo sa týka hry, myslím, že ju aj dokumentoval. Na začiatku zápasu bol veľmi ctižiadostivý, podkuroval nám a mali sme problémy s organizáciou hry. Postupne sa to ale zlepšilo, chalani našli správnu cestu, najmä po prvom góle Jacka. Zanedlho sme využili štandardnú situáciu Noskom. To bol náš cieľ, pretože v tejto situácii sme zaostávali Súper zbrane nezložil ani v druhom polčase. Pokúšal sa hrať aktívne. Treba však povedať, že smerom dopredu sa nedostával do vyložených šancí. Naopak, naši hráči po malom útlme prevzali iniciatívu a doviedli zápas do víťazného konca. Od začiatku sezóny sme túžili vyhrať väčším ako jednogólovým – dvojgólovým výsledkom, dnes sa nám to podarilo. Sme veľmi radi a myslím si, že po tom, výsledkovo nešťastnom, zápase v Poprade sme si napravili chuť a tisícdvesto divákov videlo veľmi dobrý futbal.