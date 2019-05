Tragická nehoda: Rotujúce auto zastavili až stromy, posádku z neho vymrštilo

Dve obete víkendovej nehody pri Voznici sú z obce Vyhne a zo Žarnovickej Huty.

5. máj 2019 o 12:58 (iz)

VOZNICA. Životy dvoch mladých ľudí si vyžiadala sobotňajšia (4.5.) tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo neďaleko areálu poľnohospodárskeho družstva pri Voznici v okrese Žarnovica.

Honda CRX s dvojčlennou posádkou smerovala po ceste od Voznice do Rudna nad Hronom.

„Z dosiaľ nezistených príčin zišlo osobné auto z cesty a pri jazde postupne narazilo do betónového pätníka, do zabetónovanej lešenárskej trubky a v rotačnom pohybe do budovy technickej stavby, ďalej do železného napájadla a napokon do stromu. Zostalo prevrátené na ľavom boku,“ opísala udalosť z pohľadu doterajších zistení krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Dvojicu, ktorá sa v aute viezla, pri náraze vymrštilo z auta, a tak polícia nevedela na mieste určiť, kto sedel v čase nehody za volantom.

„Obaja - 24-ročná žena z obce Vyhne a 23-ročný mladík zo Žarnovickej Huty, utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ potvrdila policajná hovorkyňa dvojnásobnú smrť priamo na mieste. V prípade začala žiarska polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

„Bola nariadená súdna pitva. Priebeh nehody aj zisťovanie, kto v čase udalosti auto šoféroval, je predmetom znaleckého skúmania,“ dodala policajná hovorkyňa.