Vedkyňa a pesničkárka. Dominika Fričová vydala svoj prvý album

Žiarčanka sa venuje vede v USA. Doma vydala debutový hudobný album.

9. máj 2019 o 15:16 Ivana Zigová

Žiarčanka DOMINIKA FRIČOVÁ sa ako vedkyňa presadila v laboratóriách prestížnej Mayo clinic na Floride, no ako pesničkárka sa vracia domov.

„Pieseň je príbeh, ktorý treba objaviť a byť nielen jeho poslucháčom, ale aj jeho rozprávačom,“ hovorí.

Tvoj debutový album O poliach a snehu vznikal tri roky. Je taký, aký si si ho vysnívala na začiatku, alebo je úplne iný?

- Album podľa mňa vznikal oveľa dlhšie. V princípe od chvíle, keď som prvýkrát nabrala odvahu ísť s mojou hudbou pred ľudí. Ten presun z detskej a neskôr internátnej izby na pódium sa odohral trinásť rokov dozadu. Potom som neustále počúvala otázku, kedy bude album.

Nevedela som, ako sa taký album robí. Absolvovala som pár pokusov s nahrávaním, ale zistila som, že nechcem, aby môj prvý album boli prvotiny „zbúchané“ dokopy. Chcela som, aby mal myšlienku a trvalo mi roky, kým sa vyformoval do podoby, s akou som bola stotožnená.

Takže to jednoducho prišlo práve teraz?

- Obrovskú úlohu pri vzniku albumu zohrali aj hudobníci, ktorí mi pri ňom pomáhali, najmä producent Erik Horák a môj kamarát a bubeník Ozo Guttler. Napokon kompletne hotový album sedel u mňa v počítači dva roky. Vyhovárala som sa sama pred sebou, že to nestíham riešiť. Teraz už chápem, že čakal na správny čas. A áno, ten prišiel tohto roku.

Aké dlhé obdobie skladby vystihujú? Jeho časť mi príde ako rozchodová.

- Zachytáva veľmi dlhé obdobie. Najstaršia pesnička na albume s názvom Nevďačná má desať rokov. „Najnovšia“, alebo skôr najmenej stará, pesnička je Margita – a tá vznikla tri roky dozadu, keď zomrela moja prastarká vo veku 99 rokov.

Jedna pieseň – O poliach a snehu – skutočne je o rozchode. Vznikla, keď sa pred niekoľkými rokmi rozišli moji kamaráti. Ani vo sne by mi nenapadlo, že raz bude aj o mne.

Prvý zverejnený klip zachytáva tvoju svadbu. Len nedávno ste sa s manželom (Michalom Trubanom – pozn. red.) rozviedli. Akým spôsobom sa s tým vyrovnávaš? Alebo si rozvod uzavrela touto skladbou o „koncoch“?

- Ešte stále sa s tým vysporiadavam veľmi ťažko. Akoby zrazu niekto chcel vyzmizíkovať posledných dvanásť rokov môjho života a prepísať ich inou verziu toho, ako to bolo.

Posledný rok bol také moje súkromné obdobie temna. Náš rozvod bol hlavným dôvodom, prečo album konečne uzrel svetlo sveta. Uvedomila som si, že veď presne o tomto ten album je. O tom, že nič netrvá večne. Ani láska, ani šťastie, ale ani bolesť a smútok.

Komentujú piesne na albume výsadne tvoje osobné vrcholy a pády, alebo sa inšpiruješ aj v životoch iných?

- Ja sa pri tvorbe piesní cítim skôr ako pozorovateľ. Pieseň je skrytá vo všetkom. V ľuďoch, veciach, situáciách. Pieseň je príbeh, ktorý treba objaviť a byť nielen jeho poslucháčom, ale aj jeho rozprávačom.

Prečo názov O poliach a snehu?

- Album je o pominuteľnosti. Preto sa mi tento názov zdal vhodný. Oboje je pominuteľné - to prvé pomalšie, to druhé rýchlejšie a opakovane. V prenesenom slova zmysle sme my polia a všetko, čo cítime a čím prechádzame, je sneh.

Tiež sa mi páči paralela so Steinbeckovým názvom knihy O myšiach a ľuďoch. No a do tretice, od kedy žijem na Floride, veľmi mi chýba sneh a naše šíre polia.

Cover ilustrácia albumu je od Alice Kucharovič. Ako vzniklo spojenie tvojej hudby a tejto výtvarníčky?

Dominika Fričová Žiarčanka Dominika Fričová vyštudovala všeobecné lekárstvo a tiež biochémiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pôsobí na Mayo clinic v USA. Venuje sa výskumu neurodegeneratívnych ochorení, najmä Parkinsonovej chorobe.

Ako pesničkárku ju v rodnom meste a krajine pozná verejnosť roky, až teraz jej však vyšiel debutový album O poliach a snehu.

Tvorila dvojicu a následne manželský pár s Michalom Trubanom, podnikateľom a aktuálne aj lídrom Progresívneho Slovenska. Nedávno sa rozviedli.

- Vlani v júli, keď som bola naposledy na Slovensku, som bola pozvaná na rozhovor do Rádia FM, v ktorom som spomenula, že hotový album stojí u mňa v počítači dva roky a že mu už chýba iba cover. Po skončení relácie som si našla na Facebooku správu od Alice, že mi s tým rada pomôže.

Poslala som jej album. Ona si ho vypočula a nakreslila, ako album vidí ona. Veľmi sa mi páčila táto spolupráca, albumu pridala ďalší rozmer.

Pieseň Z vlaku u mňa skutočne navodila pocit z našich starých slovenských vlakov, kde sa dá stiahnuť okienko a vykloniť hlavu. Ako táto skladba vznikala?

- Vznikla, ako hovoríš, chytila som gitaru do ruky a popísala cestu vlakom. Keď som študovala v Bratislave, veľa som sa nacestovala vlakom. Milovala som vykloniť hlavu z okna a nechať si rozviať vlasy. Predstavovala som si, že cestujem v kabriolete. (Úsmev) Dokázala som tak prestáť aj celé tri hodiny.

Teraz už síce vlakom necestujem veľa, a ani ten kabriolet nemám, ale okná v aute mám stiahnuté skoro vždy.

Pri skladbe To do som myslela na to, že každý máme nejakého šéfa s čriepkami motivačných teoretikov o pozitívnom myslení. Aký je tvoj vzťah k to do listom (zoznamom úloh – pozn. red.) a k teóriám o tom, ako všetko efektívne zvládať s pozitívnym prístupom? Funguje to u teba alebo na teba?

- Ja som spočiatku bola nadšená motivačnými knižkami, ako „mať veci spravené“, neprokrastinovať, „kradnúť ako umelec“. Také prvé osvietenie v tomto bolo, keď som si čítala rady, ako robiť to do listy a že na konci každodenného by mal byť bod „urobiť to do list na nasledujúci deň“. Prišlo mi to absurdné. To do list na to do list! (Smiech)

Tiež som veľa počúvala o tom, ako sa moji kamoši snažia byť lepšou verziou samého seba, ale pritom tých ľudí, ktorými sa snažia byť, nespoznávam. Podľa mňa je veľmi tenká hranica medzi „byť lepším“ a „byť niekým, kým nie sme“.

Ale je to veľmi individuálne. Verím, že sú ľudia, ktorí potrebujú takúto motiváciu. Pesnička To do je ale práve paródiou na to.

Ako ťa tvorba hudobného albumu obohatila?

- Naučila som sa, čo všetko obnáša nahrávať album. Bola to veľká skúsenosť v oblasti, ktorej som predtým vôbec nerozumela. A tiež som sa naučila, že všetko má svoj čas.

Moji obľúbení básnici vytvárali najsilnejšie básne, keď boli smutní a mali depresie. Keď mali najšťastnejšie životné obdobia, tak často mali tvorivé suchoty a pauzy. Platí to aj o tebe ako o pesničkárke, alebo dokážeš tvoriť, aj keď si naladená pozitívne?

- Dokážem tvoriť, aj keď som pozitívne naladená. Ale pre mňa osobne pesničky vznikajúce zo smútku majú úplne inú hĺbku. Tiež často počúvam, že by som mala robiť veselšie pesničky, lebo ľudia nemajú radi smutné piesne. To je podľa mňa blbosť.

Smútok je dôležitou súčasťou našich životov a som presvedčená, že má rovnako dôležitú úlohu pri formovaní toho, čím sme, ako šťastie.

Chystáš v súvislosti s albumom aktuálne nejaké koncerty – v USA alebo na Slovensku?

- Chystám sa na návštevu Slovenska v máji, lebo moja mamina oslavuje šesťdesiatku. Odohrám 24. mája komorný koncert v mojom najobľúbenejšom slovenskom meste – v Žiari nad Hronom. (Úsmev)

Je šanca, že podobný malý koncert sa podarí zorganizovať aj v Bratislave.

Pred nejakým časom si avizovala trvalejší návrat domov na Slovensko. Zmenilo sa to a ostávaš na Floride?

- Moje plány na návrat a na život, ako som si ho predstavovala, padli spolu s mojím rozvodom. Zrazu som sa nemala kam vrátiť. Takže som využila šancu ostať tu dlhšie a upratať si v hlave. Získať trochu viac času na rozmýšľanie, čo so životom. Ale už sa to rysuje. Domov sa stále chcem vrátiť, len to ešte chvíľku potrvá. No nie pridlho.

Aké sú teda tvoje najbližšie súkromné a pracovné plány? Čo by si chcela v najbližšom období zažívať a čím žiť?

- Rozvod bola veľmi traumatizujúca životná skúsenosť, ktorá ma totálne prevalcovala. Trvalo mi skoro rok spracovať, čo sa stalo. Zdalo sa mi, že môj život skončil. Samotné rozvodové konanie a vydanie albumu pre mňa obdobie predošlých dvanástich rokov uzavreli.

Konečne začínam cítiť opäť silu byť sama sebou. Predsavzala som si, že nezatrpknem a chcem venovať ešte viac zo svojho života práci pre iných.

V rámci Mayo clinic som sa rozhodla zmeniť laboratórium. Síce stále pracujem na neurodegeneratívnych ochoreniach, no posunula som sa do viac klinicky orientovaného laboratória, ktoré pracuje s kmeňovými bunkami.

Okrem práce som sa opätovne prebrala k aktivitám v rámci občianskeho združenia Žijem vedu, ktoré som pomáhala zakladať.

Cítim viac ako inokedy potrebu pomáhať. Preto sú moje osobné, a rovnako aj pracovné ciele orientované týmto smerom. Preberám sa aj tvorivo, mám veľa nápadov a začala som pracovať na nových pesničkách.

Si ambasádorkou platformy Žijem vedu, ktorú si spomenula. Čo konkrétne aktuálne pre ňu robíš?

- Žijem vedu je občianske združenie, ktoré spája slovenských vedcov pracujúcich po celom svete s cieľom pomôcť slovenskej vede doma na Slovensku dostať sa na svetovú úroveň.

Je veľa slovenských vedcov, ktorí pre absenciu podmienok na vykonávanie svojho povolania odišli do zahraničia. Podobne ako ja. Ale to neznamená, že nám na slovenskej vede nezáleží. Práve naopak.

Chceme zmeniť stav, v akom sa slovenská veda nachádza, ale aj vnímanie vedy slovenskou verejnosťou. Platforma združuje 260 slovenských odborníkov po celom svete.

Počas minulého roka som sa aktivitám Žijem vedu nezvládla venovať. Ale snažím sa to dohnať. Okrem iného sa starám o cenu Zvedavec roka, ktorá je určená pre PhD študentov na Slovensku. Naše momentálne aktivity sú zamerané hlavne na to, aby sme získali viac pozornosti nie len medzi vedcami, ale aj medzi bežnými ľuďmi na Slovensku, ktorí, zdá sa, nepokladajú vedu za dôležitú.

Na sociálnej sieti si sa pochválila tetovaním pivónie. Čo konkrétne vyjadruje?

- Keď som bola malá, mali sme chalupu v Pitelovej. Naša rodina zažívala najkrajšie chvíle práve tam. Moja starká pestovala na záhrade všetko možné aj nemožné. Vtedy som mala z toho nervy, lebo sme zavárali ako blázni. Oberanie ríbezlí, jahôd, čistenie, pasírovanie, džemy, sirupy, lečo... (Úsmev).

No okrem zavárateľných vecí moja starká pestovala aj pivónie, ktoré som si zamilovala. Na Floride je skoro nemožné ich zohnať, pretože ich korene musia byť dlhšiu dobu v chlade. Chcela som si dať vytetovať nejaký symbol, ktorý sa mi spája s domovom, rodinou a detstvom. No a lečo sa mi zdalo trošku čudné tetovanie. (Smiech)

Máš aj nového psa menom Blue. Aký je váš spoločný príbeh?

- Nevedela som sa vymotať z môjho psychického „zaseknutia sa“. Cítila som sa strašne sama. Zrazu som nemala komu variť, o koho sa starať a ťahať ho von. Tak som zanalyzovala tento problém a vyšlo mi z toho, že chcem rybičku.

Našla som si na internete geneticky modifikované svetielkujúce rybky a už som zháňala akvárium, keď som sa pozastavila nad tým, že na čo si idem kupovať rybičku, keď vlastne chcem psa.

Našla som chovateľku, ktorá sa špecializuje na kríženie psov s vlkmi, a adoptovala som sedemtyždňové šteniatko. A tak ma miesto rybičky doma každý deň čaká osemmesačný 35 kíl vážiaci psík. Blue dostal meno odvodené od smútku (po anglicky being blue – pozn. red.), pretože mi pomohol sa toho hlbokého žiaľu zbaviť.

Miluje, keď varím, pretože sa mu vždy niečo ujde, aj starať sa o neho môžem, ale von ťahá on mňa, nie ja jeho.

Albumom si zrejme niečo otvorila a niečo zatvorila možno aj nejaké Dvere?

- Pesnička Dvere je o dverách v nás. Ja mám pocit, že tie moje dvere boli posledný rok nie len zatvorené, ale aj zamknuté na tisíc zámkov. Môj veľký plán je ich opäť otvoriť... a okrem iného sa raz vrátiť domov.