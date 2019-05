Nepresné senzory pre parkovanie v centre Žiaru po sťažnostiach vymenili za iné

Už v máji by mala spoločnosť Orange odovzdať službu mestu. Pýtali sme sa aj na to, aké vysoké by malo byť parkovné.

9. máj 2019 o 10:54 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Systém inteligentného parkovania napojený na užívateľskú mobilnú aplikáciu by mala spoločnosť Orange Slovensko už v máji odovzdať žiarskej radnici do užívania.

Prvých 120 miest vybudovaných mestom – na Ulici Š. Moysesa pri mestskom úrade, pri pošte a bankách, ale aj na Námestí Matice slovenskej pri novej tržnici a pri hoteli Luna pritom vybavili špeciálnymi senzormi a začali ich testovať vlani v novembri.

Po sťažnostiach museli meniť senzory

Na základe sťažností užívateľov na nepresnosti, keď aplikácia ukazovala obsadené miesta ako voľné a naopak, musela firma uskutočniť viacero zmien.

„Pozitívne pre nás bolo, že sa ľudia o to začali zaujímať a reálne to kontrolovali. Žiaľ, zistili, že sme nevykázali úspešnosť senzorov, akú sme potrebovali podľa podmienok zmluvy s mestom. Prešli sme preto viacerými generáciami senzorov,“ povedal Martin Luknič, IT špecialista dodávateľskej spoločnosti.

Na slovenský výrobok, ktorý sa ukázal ako veľmi nepresný, firma napokon rezignovala a nahradila ho zahraničným.

„Spoľahlivosť aktuálnych senzorov je teraz na hraničnej úrovni, ktorú mesto požadovalo – 90 percent, čo je presnosť, ktorú je problém dosiahnuť aj inde vo svete,“ povedal o súčasnom stave Luknič.

Spoplatnenie musia odsúhlasiť poslanci

Žiarska radnica avizuje, že keď dielo so systémom prevezme, bude potrebovať ďalšie mesiace na to, aby zistila, ako vodiči parkovacie miesta v centre skutočne využívajú.

„V máji nám firma odovzdá službu a začne obdobie, keď to môžeme dolaďovať. Minimálne polroka potrebujeme, aby sme si prešli rôznymi situáciami, prázdninové obdobie, školský rok, leto, zima. Optimálny by bol však rok, počas ktorého by sme sledovali správanie sa ľudí s autami parkujúcich v centre,“ naznačil prednosta mestského úradu v Žiaru nad Hronom Juraj Miškovič.

Už teraz však vie šéf úradu povedať, že v centrálnej zóne vzniknú tri typy parkovacích miest.

„Prvé, kde sa bude dať parkovať len napríklad vyhradené dve hodiny. Potom budú miesta, kde bude istý časový interval bezplatný a po jeho uplynutí bude parkovanie spoplatnené – formou sms alebo registrovanou platobnou kartou. Tretí typ bude informatívny – na okrajoch centrálnej zóny na Ulici Š. Moysesa, tam sa platiť nebude vôbec,“ priblížil predstavu, ktorá by mohla byť realitou v prvom polroku 2020.

Dovtedy však musí prejsť zastupiteľstvom aj nové všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní.

Počíta sa v ňom so spoplatnením, to však bez súhlasu poslancov nepôjde.

„Cena bude jasná až vtedy, keď budeme vedieť, koľko miest vlastne napokon spoplatníme. Chceli by sme byť na nule, čo sa týka nákladov a ceny služby. Nepôjdeme na sumy, ako sú vo veľkých mestách, ale na takú, ktorá by bola jemne motivačná, aby napríklad ten, čo pracuje v centre, nechal auto doma a šiel do práce pešo alebo bicyklom,“ povedal Miškovič a dodal, že by to mohlo byť 30 až 50 centov na hodinu.