Kamery budú na skúšku sledovať vjazd do Žiaru

Mestská polícia bude v rámci projektu monitorovať prvý z vjazdov do Žiaru.

10. máj 2019 o 15:58 Ivana Zigová

Prvé kamery by mali monitorovať vjazd do mesta od Ladomerskej Viesky. (Zdroj: Ján Krošlák)

ŽIAR NAD HRONOM. Už o niekoľko týždňov by mali pod kaštieľom v Žiari nad Hronom osadiť dve kamery, ktoré budú monitorovať jeden z vjazdov do mesta. Po verejnom obstarávaní ich tam umiestni vybraná firma.

„Konkrétny termín bude závisieť aj od toho, kedy do kaštieľa privedú optickú sieť, na ktorú by sa mali nové kamery napojiť,“ povedal náčelník žiarskej mestskej polície Róbert Šiška. Ak všetko pôjde podľa plánu mohlo by sa tak stať už v máji.

Najskôr na jednom mieste

Jedna z kamier bude snímať autá v smere od Ladomerskej Viesky a druhá tie vychádzajúce zo Žiaru nad Hronom.

„Softvér nám umožní prečítať evidenčné číslo auta, a to sa automaticky uloží do databázy, budeme poznať aj čas prejazdu vozidla a to, či prichádzalo alebo odchádzalo. Chceme však využiť aj ďalšie existujúce funkcie, napríklad, aby systém dokázal rozlíšiť, či ide o osobné alebo o nákladné auto,“ vymenoval Šiška a doplnil, že sú aj také zariadenia, ktoré dokážu rozoznať značku a farbu auta počas dňa.

Kamery pribudnú najskôr len na jednom mieste.

„Otestujeme si to na jednom vstupe do mesta a následne, ak sa nájdu finančné prostriedky, či už príspevok mesta alebo z rôznych projektov a externých zdrojov, chceli by sme osadiť kamery na všetky vstupy a výstupy, lebo len vtedy to má zmysel,“ povedal Šiška a doplnil, že spolu by malo ísť o osem kamerových zariadení.

Na prvé pritom získali dotáciu ministerstva vnútra 10-tisíc eur, na ďalšie ju žiadajú.

Aj proti kamiónom

Náčelník žiarskych mestských policajtov verí, že projekt monitorovania vstupov do Žiaru a výjazdov z neho výraznou mierou prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v meste.

„Informácie, ktoré získame, bude viac-menej využívať policajný zbor. Plánujeme vďaka nim potlačiť organizovanú trestnú činnosť importovanú do mesta – napríklad autičkárov. Ale ako ďalší efekt by sme chceli využiť monitorovanie nákladných áut prechádzajúcich cez mesto,“ naznačil benefity.

Práve kamióny plánuje žiarska samospráva z mesta úplne vytlačiť, a to aj osadením zákazových značiek tak, aby nákladné autá nezaťažovali Ulicu SNP, ale využívali obchvat Žiaru.

„Budeme informácie analyzovať a na ich základe zistíme, ako sa vodiči kamiónov správajú a či ťah mestom využívajú, lebo tu majú niečo vyložiť alebo len na prejazd,“ objasnil Šiška.