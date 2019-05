Nádej vystriedal smútok. Darca pre Vanessku zo Župkova sa stále hľadá

Dievčatku zlyhávajú obličky. Pred časom sa rodine ozval darca, jeho krvná skupina však nevyhovuje. Hľadanie tak pokračuje.

12. máj 2019 o 10:09 Kristína Mindáková

ŽUPKOV. Len 12-ročná Vanesska Adamcová z obce Župkov už vyše roka bojuje so zákernou chorobou – zlyhávaním obličiek.

Preto bola okamžite zaradená do transplantačného programu. Pred časom však dievčatku svitla nádej a ozval sa jej potenciálny darca.

Ten sa ním ale napriek svojej túžbe školáčke pomôcť stať nemôže.

Pevne rozhodnutý

Napriek tomu, že prežíva najťažšie obdobie v živote, nestráca nádej. Minulý rok vo februári sympatickej Vanesske diagnostikovali nepríjemnú diagnózu – zlyhávanie obličiek.

Školáčka momentálne čaká na vhodného darcu.

Preto sa jej mama Marta Adamcová rozhodla hľadať pomoc rôznymi spôsobmi – jej príbeh odvysielala aj jedna z komerčných televízií a do povedomia ľudí sa dostal aj prostredníctvom sociálnej siete.

A práve tu naň narazil aj Hrabkovčan Róbert Obšut, ktorý sa po prečítaní statusu okamžite rozhodol dievčatku pomôcť formou darcovstva.

„Veľmi ma jej príbeh chytil za srdce. Ja mám obličky dve a s jednou sa dá žiť. V živote som videl veľa detských sĺz a bolesti, a preto som sa takto rozhodol.

Darovať dieťaťu obličku je pre mňa asi to najmenej, čo môžem urobiť,“ povedal pred časom a následne absolvoval potrebné vyšetrenia.

Pomôže inému?

Osud však všetko zariadil inak. Po niekoľkých týždňoch dostal Obšut od lekárov nepríjemnú správu – z dôvodu nezlučiteľnej krvnej skupiny sa darcom stať nemôže.

Preto poslal školáčke dojemný odkaz. „Už to viem, volal som s lekárom. Vanesska prepáč mi to, ale ver mi, že som sa modlil, aby si už nemusela čakať a aby si si mohla krásy tohto sveta užívať v plných dúškoch.

Robil som všetko pre to, aby sa tak stalo a aby si bola zdravá. Nepodarilo sa to však, pretože moja krvná skupina nie je to, čo by ti pomohlo, skôr uškodilo.

Viem, že máš slzy v očiach a ja tiež, lebo ma to trápi. Odpusť mi prosím.“

Róbert Obšut sa ale rozhodol podať pomocnú ruku niekomu inému, kto to bude tiež potrebovať a s kým bude aj po zdravotnej stránke kompatibilný.

„Rozhodol som sa urobiť všetko pre to, aby som pomohol nejakému dieťaťu, ktoré to potrebuje,“ hovorí Obšut, ktorý však pre ňu ešte chystá nejaké prekvapenie.

Gesto dobrovoľníka si Marta Adamcová a jej dcéra napriek neúspechu nesmierne vážia.

„Sme mu veľmi povďačné za to, čo urobil. Je pomerne málo takých ľudí ako on, pretože aj napriek jeho zložitej životnej situácii chcel dcérke pomôcť, aby sa mohla zaradiť do normálneho života.

Bohužiaľ, krvné testy nedopadli dobre, a preto nebol vhodným darcom,“ reaguje mama dievčaťa.

Hoci bola Vanesska spočiatku trochu sklamaná, aktuálne s rodinou pokračujú a veria, že sa čoskoro pre ňu nájde darca.