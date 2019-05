Kamionisti v Žiari parkujú na zastávke, ľudia sa sťažujú

Po sťažnostiach ľudí na kamionistov prisľúbili cestári riešenie.

13. máj 2019 o 9:29 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Sťažnosti na parkovanie kamiónov na autobusovej zastávke a v blízkosti rodinných domov v časti Žiaru Kutinky sa opakovali. Miestnym ľuďom už dochádzala trpezlivosť.

Smerujú tam každé ráno

„Nákladné autá jednak stoja priamo na priestore vyhradenom ako zastávka pre autobusy, ale aj na ploche vedľa. Miestni ľudia sa opakovane sťažovali, že si z neho kamionisti robia WC a smetisko,“ opísal situáciu náčelník žiarskej mestskej polície Róbert Šiška.

Povedal tiež, že na miesto smeruje hliadka mestských policajtov každé ráno, práve vtedy tam totiž previnilci parkujú najčastejšie.

„Ak stoja na zastávke, je to priestupok a riešime to pokutou až do 50 eur. Ide pritom najmä o cudzincov – Poliakov, Rumunov, Turkov a iných – keď to posunieme Policajnému zboru, často sa stáva, že dôjde k premlčaniu, pretože vymožiteľnosť pokút zo zahraničia je na Slovensku prakticky nulová,“ posťažoval sa na komplikácie Šiška.

Osadia zvodidlá

Problému na ceste prvej triedy, kde si kamionisti urobili zo zastávky neoficiálne odpočívadlo, sa už venuje aj Slovenská správa ciest.

„K nedovolenému parkovaniu kamiónov na autobusovej zastávke medzi križovatkou R1 a Starou Kremničkou zvolalo mesto Žiar nad Hronom pracovné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň (9.5.). Za účasti zástupcov mesta, polície, mestskej polície, nás aj miestnych obyvateľov sme sa dohodli, že Okresný úrad Banská Bystrica vydá rozhodnutie na osadenie zvodidiel tak, aby sa zamedzilo neoprávnenému parkovaniu,“ popísala plánované riešenie hovorkyňa cestárov Lucia Karelová.

Autobusová zastávka zostane na mieste zachovaná. Karelová tiež potvrdila, že medzi Žiarom nad Hronom a Kremnicou, čo je vyťažený ťah pre nákladnú dopravu, nie je žiadne oficiálne odpočívadlo, to najbližšie sa na nachádza na horskom priechode Kremnické Bane.