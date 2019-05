Žiarsky kaprársky maratón sa stal tradíciou. Do Žiaru prilákal aj Čechov (+FOTO)

Pri rybolove na tomto podujatí platí zásada „chyť a pusť“. Trofejných kusov v Ramene pribúda.

13. máj 2019 o 10:09 Ivana Zigová

Petr a Jaroslav z českého tímu Krakatit. Do Žiaru sa o rok vrátia ako obhajcovia víťazstva.(Zdroj: Silver Jurtinus)

ŽIAR NAD HRONOM. Tretí ročník Žiarskeho kaprárskeho maratónu potvrdil záujem rybárov aj verejnosti o toto podujatie.

Zúčastnilo sa ho šestnásť tímov nielen zo Žiaru a blízkeho okolia, ale napríklad aj z Hodruše – Hámrov, z Levíc či zo susednej Českej republiky.

Rybári sa päť dní uplynulého týždňa pokúšali uloviť čo najväčšie kusy, keďže konečné poradie súťažiacich partií určila vždy váha troch najťažších ulovených rýb. Maratón vyvrcholil v sobotu rybárskym dňom, kam prúdili aj rodiny s deťmi.

Trofejné ryby pribúdajú

„Počasie bolo vrtkavé, čo sa odrazilo aj na dianí vo vode, rybky možno nebrali až tak ako po uplynulé roky. Niektoré tímy síce rybu neulovili, ale ostatní bojovali až do poslednej chvíle a ich poradie sa neustále menilo,“ približuje atmosféru jeden z organizátorov podujatia Mário Bóna.

Už tri roky sa snažia Žiarsky rybník alebo Rameno, ako ho miestni volajú, zarybňovať atraktívnymi kaprami.

„Prvýkrát sme to zafinancovali sami, no už po dva roky nás podporil partner zo žiarskeho priemyselného parku, vďaka ktorému sme na začiatku sezóny nasadili do rybníka skutočne samé trofejné kusy,“ vysvetľuje, prečo sa maratón stáva postupne stále príťažlivejším.

Tretí ročník v tomto smere prekonal všetky predchádzajúce rekordy. „Najväčšia ulovená ryba z tých predchádzajúcich mala cez 11 kilogramov, no tentoraz sme dokázali vyloviť niekoľko kusov kapra s váhou takmer 17 kilogramov,“ konkretizuje Bóna.

Krásne úlovky si však rybári z Ramena neodniesli. „Moderným trendom v rybárstve je športová kaprárina, to znamená, že všetky ryby, ktoré vylovíme, púšťame späť. Platí u nás zásada – chyť a pusť,“ potvrdzuje organizátor.

Od akvária k rybníku

Z tímov sa najviac darilo českému Krakatitu, teda dvojici Petr Kubiš a Jaroslav Wagner, prvý menovaný pritom vlani aj tento rok chytil prvú bodovanú rybu podujatia.

„Čo je za naším úspechom? Dobre vylosované miesto a skutočne krásne ryby, ktoré do rybníka nasadili,“ okomentoval Petr Kubiš, ktorý sa rybárčeniu venuje už dvadsať rokov.

Jaroslav Wagner rybárči už od šiestich rokov, k tejto záľube ho priviedla akvaristika. Svoj úlovok vždy pustí späť do rybníka. „Ja sa držím hesla, ryba patrí vode,“ hovorí. Na brehu s udicou v ruke hľadá najmä odpočinok.

„Vlani sme v Žiari boli prvýkrát a zapáčilo sa nám tu, takže o rok určite prídeme opäť,“ zhoduje sa dvojica zo susednej krajiny. Miestenku ako víťazi aktuálneho ročníka maratónu už pritom majú istú.

Kus šťastia, ale aj umenie

Najťažšiu rybu maratónu chytil na svoju udicu žiarsky futbalista a zároveň rybár Patrik Abrahám.

„Náš tím – ja s Maťom Hudecom a s naším pomocníkom Jarkom Nárožným, poznáme túto vodu, veď sme odtiaľto. Boli sme dobre pripravení. Je v tom určite aj kus šťastia, ale tiež skúsenosť a trochu toho rybárskeho umenia, najmä pri zdolávaní ryby,“ pochvaľuje si úlovok s váhou 16,73 kila.

Rybárčenie bolo jeho koníčkom už od detstva, postupne sa ale stalo jeho vášňou.

„S chalanmi sme vtedy začali chodiť na väčšie vody a ostalo mi to až doteraz. Je to oddych, človek úplne vypne od práce a od starostí,“ vysvetľuje Abrahám.

„Klobúk dole pred ľuďmi, čo to zorganizovali, najmä pred Aďom Kazárom a Majom Bónom. Pre nás rybárov je veľká vec mať takéto podujatie v malom okrese, akým je Žiar. Už teraz tu máme vďaka maratónu také ryby, aké nám inde môžu len závidieť,“ komentuje každoročné nasádzanie trofejných rýb.

“ Je v tom určite kus šťastia, ale tiež skúsenosť a trochu toho rybárskeho umenia, najmä pri zdolávaní ryby. „ PATRIK ABRAHÁM

Plány sú veľké

Viacdňové rybárske maratóny sú populárne najmä v cudzine, pre našincov sú ale ľahko dosiahnuteľné napríklad tie na slovenskej Zemplínskej Šírave a na maďarskom Balatone. „Tak sme si s kamarátom Adriánom Kazárom povedali, že my v Žiari predsa nie sme horší a zorganizovali sme podobné podujatie, hoci v menšom, keďže nás obmedzuje priestor,“ hovorí Bóna o vzniku myšlienky.

Už vlani sa im na podujatie, kde možno ochutnať rôzne rybárske špeciality a kde pripravili aj atrakcie pre deti, podarilo pritiahnuť verejnosť.

„Kedysi bývali tunajšie rybárske preteky kultúrno-spoločenskou udalosťou pre celé mesto. Snažíme sa túto tradíciu obnoviť,“ objasňuje.

Zámerom organizátorov je tiež získať čo najviac partnerov, aby do vôd Žiarskeho rybníka dostali čo najkrajšie ryby.

„Ak ich bude viac, tak atraktivita lokality ešte vzrastie a rybári budú cestovať aj z väčších vzdialeností, aby tu ulovili peknú rybu alebo skôr peknú fotku, keďže ryby púšťame späť do vody,“ naznačuje plány Bóna.

Výsledky 3. Žiarskeho kaprárskeho maratónu 1. bodovaná ryba: Petr Kubuš (KRAKATIT) – 15,75 kg Najťažšia ryba: Patrik Abrahám (Big fish carp team) – 16,73 kg 1. miesto: KRAKATIT – 49,13 kg (číslo je súčtom troch najťažších ulovených rýb) 2. miesto: Orthodox carp & Dr. Baits carp team Levice – 44,32 kg 3. miesto: Big fish carp team – 43,09 kg 4. miesto: Carp Team ZH – 36,39 kg 5. miesto: CT Hodruša – Hámre – 33,13 kg 6. miesto: Duo Láčes – 16,46 kg 7. miesto: UNI carp – 11,83 kg 8. miesto: Happy carp team – 10,54 kg 9. miesto: Carp Sport Team – 9,51 kg 10. – 16. miesto: DEMA carp, CT Václavovci, CT Bukovina, Orthodox Carp team Žarnovica, Neberou.cz & Starbaits, NEMAK carp, NB & Carp Sport Team

