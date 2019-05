Štefánik bol na štyroch bankovkách. V roku 1950 ho vytlačil baník so zbíjačkou

M. R. Štefánik je najviac zobrazovanou osobnosťou na našich bankovkách.

14. máj 2019 o 11:39 TASR

Martin Chmelík z NBS - Múzea mincí a medailí ukazuje bankovky so Štefánikom. (Zdroj: TASR)

KREMNICA. Milan Rastislav Štefánik je najviac zobrazovanou osobnosťou na bankovkách, ktoré obiehali na našom území.

Stal sa ikonou

"Hlavným dôvodom, prečo je to tak, je smutná udalosť, že Štefánik v roku 1919 tragicky zomrel. Stal sa takou ikonou Československa," priblížil pamiatkar kremnického Múzea mincí a medailí Martin Chmelík.

Podobizeň politika, diplomata, vedca a popredného zakladateľa slovenskej štátnosti sa objavila celkom na štyroch bankovkách.

Zaujímavosťou je, že na všetkých bol použitý jeho rovnaký portrét. Je zobrazený vo vojenskej uniforme, keďže bol príslušníkom francúzskej armády.

Vôbec prvá bankovka, na ktorej bol Štefánik zobrazený, bola z roku 1926 a mala hodnotu 20 korún československých. Do obehu sa dostala o rok neskôr, v roku 1927.

"Zaujímavosťou je, že to je prvá bankovka a nie je to štátovka," priblížil Chmelík s tým, že v roku 1926 vznikla Národná banka Československa.

Papierové platidlá do tohto obdobia vydával štát, a tak sa volali štátovky.

So vznikom národnej banky bolo späté aj budovanie tlačiarne cenín v Prahe. Spomínaná bankovka z nej vyšla ako prvá.

Londýnska a fialová

Zaujímavý príbeh so sebou nesie bankovka v hodnote 50 korún československých z roku 1945.

"Na bankovke nikde nie je dátum. Patrí do takzvanej londýnskej emisie," priblížil Chmelík s tým, že v tomto období obiehalo na našom území viacero platidiel. Štefánik je na nej zobrazený bez generálskych hviezdičiek.

"V Londýne im chýbal portrét Štefánika. Spomenuli si, že bol zobrazený na známkach, tak našli korešpondentku, kde bola 60-halierová známka z roku 1935 a túto podobizeň použili. Zrkadlovo ju otočili a má netypickú fialovú farbu," dodal Chmelík.

Súbežne s ňou platila aj ďalšia "Štefánikova", 50-korunová, bankovka z roku 1948. Na nej bol Štefánik tiež zobrazený bez generálskych hviezdičiek. Platila síce do menovej reformy v roku 1953, no už v roku 1950 ju vtedajšia moc začala nahrádzať novou "budovateľskou" bankovkou, na ktorej bol zobrazený baník so zbíjačkou.

"Počas obdobia socializmu sa k Štefánikovi nikto nehlásil. S veľkou slávou sa vrátil až po roku 1989. Najskôr v podobe československej federálnej mince a potom v jedinej našej edícii slovenských bankoviek sa mu dostalo najväčšej pocty a je zobrazený na najvyššom nomináli," uviedol Chmelík.

Bankovka v hodnote 5000 slovenských korún bola zavedená v roku 1995, mala rôzne dotlače, pribudli jej ochranné prvky. Na jej lícnej strane je Štefánikov portrét, slnko a mesiac symbolizujúce, že bol astronóm.

"Táto jediná bankovka sa viaže k Štefánikovi aj rubovou stranou. Na rubovej strane je jeho posledné útočisko, mohyla na Bradle, veľká medvedica a poniklec, ktorý rastie na Bradle," priblížil Chmelík.

Aj keď slovenské koruny v roku 2009 nahradila na území Slovenskej republiky jednotná európska mena, zabudnuté bankovky sa dajú dodnes v Národnej banke Slovenska vymeniť. Podľa Chmelíka je však ich numizmatická a zberateľská hodnota vyššia.