Gajdošskú tradíciu chce Veľká Lehota zachrániť aj krúžkom pre deti

Vo Veľkej Lehote mal kedysi gajdoša každý štál, v súčasnosti dedine chýbajú. Otvára preto gajdošský krúžok.

14. máj 2019 o 11:18 Ivana Zigová

VEĽKÁ LEHOTA. V obci Veľká Lehota sa rozhodli otvoriť gajdošský krúžok pre deti a mládež. Viesť ho bude jeden z posledných gajdošov v dedine Dominik Garaj.

Gajdoša mal každý štál

„Máme v obci gajdošskú folklórnu skupinu a chceli by sme, aby sa pre hru na gajdy nadchli aj deti. Preto obec kúpila gajdy, aby si to mohli vyskúšať, lebo pre rodičov môže byť takýto nástroj drahý špás,“ povedal starosta Veľkej Lehoty Jozef Mihál. Samotnú obec stál hudobný nástroj približne 600 eur.

Do krúžku sa možno prihlásiť aj v nasledujúcich dňoch, a to do 17. mája na miestnom obecnom úrade.

„Ak by bol záujem enormný, obec môže kúpiť ešte jedny gajdy, ale to bude závisieť od toho, koľko detí sa prihlási. Dominik Garaj prisľúbil, že im ukáže základy, ako na gajdy hrať, ako ich držať, ako do nich fúkať a uvidíme, koľko ich vydrží,“ naznačil starosta obce.

Krúžok je len pre deti z dediny a je bezplatný. Obec, ktorá so susednou Malou Lehotou organizuje každoročne aj tradičné Gajdošské fašiangy, prišla s nápadom najmä pre aktuálnu núdzu o gajdošov.

„Určite gajdošov ubúda, mladí u nás sa až tak nevenujú folklóru, no my by sme chceli tradíciu, ktoré je s obcou spätá dlhodobo, zachovať. Veď kedysi mal u nás gajdoša každý štál,“ poznamenal Mihál.

Gajdošská kultúra sa pred pár rokmi dostala aj do prestížneho Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Chýbajú nasledovníci

Skúsený Dominik Garaj, ktorý bude krúžok viesť, sa ku gajdám dostal ešte ako chlapec, vyrastal totiž v rodine so silnou gajdošskou tradíciou. Nástroj ovládali jeho starý otec, otec, brat a on sám naučil hrať na gajdy aj svojho syna.

„Je to taká rodinná gajdošská tradícia, ktorá sa zachovala v našom rode, pretože v minulosti bolo u nás vo Veľkej Lehote veľa vynikajúcich gajdošov,“ hovoril v jednom z minulých rozhovorov.

Vo Veľkej Lehote sa ešte nedávno okrem neho a jeho syna gajdovaniu nikto nevenoval, aj preto by mal krúžok priniesť novú krv.