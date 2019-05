Dotýka sa hviezd. Má od nich zbierku dresov

Na hokejovom šampionáte by sa rád odfotil s Kučerovom, Vasilievskym, Lundqvistom, Kaneom a ďalšími.

15. máj 2019 o 14:09 Ivan Mriška

ŽIAR NAD HRONOM. Pozná sa s hviezdami svetového hokeja a futbalu. Napriek tomu, že Žiarčan Danko trpí detskou mozgovou obrnou a je pripútaný na invalidný vozík, žije naplno.

Prišiel za ním Kovaľčuk

S otcom a bratom pravidelne cestujú na prestížne zápasy po Európe, kde sa stretávajú s tými najlepšími z najlepších.

„Danko sa odfotil s takými velikánmi ako Ovečkin či Malkin. Nedávno mu hneď po zápase doniesol dres sám Kovaľčuk, ktorý bol veľmi milý. V minulosti mu už dal aj hokejku,“ prezradil Dankov otec.

Dresy slovenských hokejistov má takmer od všetkých, preto si pred blížiacimi majstrovstvami sveta robí „zálusk“ na stretnutie a prípadné získanie autogramu, fotografie so zahraničnými menami.

„Keďže ideme na zápas Rusko – Lotyšsko, rád by som sa stretol s hráčmi zbornej, pretože ich mám veľmi rád. Verím, že sa zoznámim s Kučerovom, Vasilievskym a ďalšími. Ďalej by som sa rád stretol s Lundqvistom či americkým kapitánom Kaneom. Dúfam, že za Kanadu prídu aj nejakí hráči z Montrealu, pretože je to môj obľúbený klub,“ povedal veľký fanúšik Danko, ktorý je vlastníkom vyše 400 dresov popredných svetových hokejistov a futbalistov.

Dojem na neho urobil Oblak

Fotky s hviezdnymi športovcami nerátajú, pretože sú ich tisíce.

Jednoducho to nerobia pre čísla, ale preto, že šport milujú.

„Danko je s hráčmi a poprednými funkcionármi v kontakte aj cez sociálne siete. Som veľmi šťastný, že väčšina je k nemu veľmi milá. Nedávno ho priam očaril slovinský gólman Oblak, ktorý si po stretnutí ani nešiel podávať ruky, ale hneď bežal za Dankom. Podal mu dres a neskôr mu ho pri nástupe do autobusu aj podpísal. Syna táto záľuba stretávať sa s hráčmi veľmi napĺňa a ja som preto šťastný,“ prezradil otec, ktorý nevie o tom, že by niekto na svete mal podobnú zbierku ako jeho syn.

Na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa budú hrať v Košiciach a Bratislave, sa Danko teší. Tipovať konečné umiestnenie našich si netrúfne, no verí, že postúpime zo skupiny.

„Veľmi dôležitý bude zápas proti Dánom, ktorých vnímam ako našich najväčších konkurentov. Inak si ale myslím, že konkurencia na šampionáte bude veľmi veľká. Všetko ukážu prvé zápasy, v ktorých sa, dúfam, chytíme,“ uviedol najväčší slovenský zberateľ dresov.

Najviac drží palce bratovi

Pri otázke, kde všetky dresy a športové suveníry doma dávajú, sa sa pousmiali.

„Niečo máme vo vitrínach a všetko ostatné poctivo uložené na správnom mieste,“ prezradil otec.

Medzi jednotlivými ligovými hráčmi Danko rozdiely nerobí, váži si každého jedného rovnako.

„Všetkých mám rád a fandím im, či hrajú v jednom alebo druhom klube. Keby mám však povedať jedného, ktorému držím palce najviac, je to môj mladší braček Martin, ktorý hráva za HKM Zvolen. Verím, že sa mu bude dariť, a že to v hokeji dotiahne veľmi ďaleko,“ uzavrel vášnivý zberateľ športových dresov a suvenírov.