Pohronie rozhodlo o výhre už v prvom polčase, Pellegrini: Ešte jeden krôčik

Pred posledným kolom druhej najvyššej futbalovej súťaže je naďalej všetko otvorené. Vďaka lepšiemu skóre je v miernej výhode FK Pohronie.

19. máj 2019 o 10:33 Ján Ihracký

29. kolo

FK Pohronie – KFC Komárno 4:1 (4:1)

GÓLY: 10. Pellegrini (pen.), 14. Sedláček, 19. Hrnčár, 32. Župa – 25. Nurković

ROZHODOVAL: Somoláni, 1369 divákov, ŽK: 2 - 3

FK POHRONIE: Jenčo – Župa, Nosko, P. Jacko, Pellegrini, Sedláček (83. Dzúrik), Hrnčár, Hatok, Abrahám (69. Vondryska), Sojka, Blahút (74. Košuda)

KFC KOMÁRNO: Slávik (17. Leckéši) – D. Ujlaky, Antálek, Ondruš (34. Lupčo), Pinte, Šimko, Domonkos, Zemko, Mészáros, Nurković, E. Ujlaky (46. Kollár)

PRIEBEH ZÁPASU:

Zápas začali aktívnejšie domáci a už po ôsmich minútach získali výhodu pokutového kopu. Abrahám postupoval sám na brankára Slávika, ten ho fauloval a rozhodca Somoláni ukázal na biely bod. Loptu si zobral do opatery kapitán Pellegrini a suverénne premenil. Neprešlo veľa času a Pohronie sa radovalo druhýkrát, v 14. minúte zakončoval po skvelej individuálnej šanci do brvna Blahút, k dorážke sa dostal Sedláček a zvýšil na 2:0. Hosťom sa navyše zranil brankár Slávik, ktorý musel byť vystriedaný Leckéšim. To nebolo zďaleka všetko, v 19. minúte sa k centru odhodlal Blahút a loptu do siete upratal Hrnčár. V 25. minúte sa hostia dostali späť do zápasu, keď sa presadil bývalý hráč Pohronia Samir Nurković – 3:1. Hra sa postupne vyrovnala a plynula medzi šestnástkami. V 32. minúte však domáci zahrávali štandardnú situáciu Blahútom a z nej vyplynul aj štvrtý gól v sieti Komárna, tentokrát sa presadil Župa. V 36. minúte mohli, taktiež po štandarke, znížiť hostia, Jenčo bol pozorný. Päť minút pred koncom prvého polčasu sa chcel presadiť druhýkrát Hrnčár, jeho strelu Leckéši vyrazil na roh. V nadstavenom čase, trvajúcom päť minút, zaujala ešte strela Sojku, ktorá mierila nad bránu. Domáci išli do šatní s náskokom troch gólov.

Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie opäť domáci, prvú väčšiu šancu si vypracovali v 55. minúte, na Hrnčárov center však nedočiahol ani Abrahám , ani Blahút. Potom sa hra vyrovnala a diváci príliš šancí nevideli. Hostia sa spoliehali na kreativitu Nurkovića, ten sa však cez domácu obranu nevedel presadiť. Pohronie kontrolovalo vývoj zápasu, ale dopredu sa za každú cenu netlačilo. Preto aj po uplynutí deväťdesiatich minút hry svietil na ukazovateli skóre stav 4:1. Pohronie si pripísalo ďalšiu veľmi dôležitú výhru.

HRÁČ ZÁPASU:

Všetci podali skvelý výkon. Z povinnosti vyberáme Patrika Blahúta, ktorý bol pri všetkom podstatnom.

(zdroj: FUTBALNET.SK)

OKAMIH ZÁPASU:

Zlomová bola druhá desaťminútovka. Pohronské osy trikrát bodli súpera a rozhodli o vývoji zápasu.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Prvý gól Pohronia v zápase strelil kapitán Lukáš Pellegrini. Pred posledným kolom sa zamyslel nad prebiehajúcou sezónou: „Kde sme sa dostali si možno ani neuvedomujeme, lebo my sme už dávno splnili cieľ a keby mi niekto povedal, že budeme mať takúto fantastickú sezónu, tak sa len smejem. Stalo sa to skutočnosťou a ku krásnemu snu máme ešte jeden krôčik. Verím, že to zvládneme a týmto by som aj chcel poďakovať fanúšikom, že chodili v hojnom počte a povzbudzovali nás. Keď sme začínali, chodilo sem päťsto ľudí a teraz je tu tisícpäťsto. Verím, že to tak bude aj v budúcnosti.“ Lukáš je neodmysliteľnou súčasťou tímu už niekoľko rokov, čo sa mu bude odohrávať v hlave počas nasledujúceho týždňa? „Tak to sám neviem. Teším sa len z jednej veci. Som tu viac sezón a v podstate vždy sme bojovali o záchranu. Momentálne sme na druhej strane a užívame si to. Musíme sa poctivo pripraviť. Poprad má vynikajúcich hráčov, my skorej ideme takou tou poctivou prácou na tréningu. Ja mám veľkú radosť hlavne z toho, ako sa mladí chlapci posúvajú vpred, či už Paťko Blahút, Hrnčár, Kondrlík, to je radosť na nich pozerať. Toto je pre mňa viac ako víťazstvá, plus tí diváci k tomu. Na ligové trávniky u nás chodí dvesto - tristo ľudí, u nás tisícpäťsto,“ zakončil svoje myšlienky domáci kapitán.

Druhý gól tímu a svoj prvý v sezóne strelil Jakub Sedláček: „Úvod nám vyšiel, mali sme štyri šance a dali štyri góly, hralo sa nám jednoduchšie. Cez prestávku sme si hovorili, že musíme hrať bez chýb, udržať výsledok a pridať ešte nejaký gólik. Nepodarilo sa, ale nevadí, 4:1 je pekný výsledok.“ Hráčov prirodzene zaujímal aj výsledok zo zápasu Bardejov – Poprad, ktorý skončil výsledkom 0:1. Poprad tak naďalej kráča bok po boku s Pohroním. „Škoda, že ten Bardejov to neudržal a Poprad dal zas na konci gól, ale my sa sústredíme sami na seba a dúfam, že to zvládneme,“ povedal Sedláček. Ten v závere potvrdil, že tak ako celú sezónu, aj o týždeň príde Pohronie k súperovi s víťazným cieľom Súperom mu bude Šamorín.

Jozef Olejník (tréner KFC Komárno): Zápas bol v dvadsiatej minúte KO. Postavili sme sa nohy, neostali sme ležať, chceli sme s tým niečo urobiť. Proti rozbehnutému súperovi však bolo ťažké dostať sa do nebezpečných situácií. Znížili sme na 3:1, ale po hrubej chybe sme dostali ďalší gól. Dnes sme v defenzívnej činnosti zaostali za domácimi. V agresivite, v osobných súbojoch tiež. V prechode do útoku sme mali určité náznaky, ale skončilo sa to desať metrov pred šestnástkou súpera. Domáci vyhrali spravodlivo a zaslúžene. Nemyslím si, že potrebovali aby im pán Somoláni pomáhal. Z môjho pohľadu bol pokutový kop sporný, musím si to pozrieť. Lakeť domáceho hráča na nášho, stáva sa, je tam aj krv, vyhodnotil to na žltú kartu. Ale opakujem, domáci vyhrali úplne zaslúžene.

Milan Nemec (tréner FK Pohronie): My sme si nemohli želať krajšiu rozlúčku s domácim prostredím. Boli tam znovu atribúty, ktoré nás sprevádzali celú sezónu – agresivita, rýchlosť, pressingové situácie. Myslím, že sme potešili prítomných divákov, ktorých nám za celú sezónu prišlo vyše 17 tisíc, takže klobúk dolu, bol to náš cieľ. Mrzí ma zranenie hráča Komárna, ale futbal to prináša. Ďakujem súperovi za korektnú hru a veľmi sa tešíme, že sa bude rozhodovať v tridsiatom kole.