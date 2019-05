Partia z Rudna nad Hronom zachránila portál banskej štôlne (+FOTO)

Vynovený portál z ryolitu podopiera pôvodný vstup do bane. Miesto chcú ukazovať aj turistom.

20. máj 2019 o 14:37 Ivana Zigová

RUDNO NAD HRONOM. Partia dobrovoľníkov sa rozhodla zachrániť portál starej banskej štôlne v Rudne nad Hronom. Vybudovala nový z ryolitového kameňa, ktorý ten pôvodný zároveň podopiera. Zo vstupu, ktorý chránia mreže, vyteká aj dnes voda.

Jediná priamo v dedine

Z miesta, ktoré bolo donedávna úplne zanedbané, plánujú miestni po úprave okolia už tento rok urobiť ďalšiu turistickú atraktivitu obce.

„Baňa bola v zúboženom stave, celé to tu bolo zarastené, nedalo sa k nej ani priblížiť. No portál, našťastie, ešte držal, je totiž až z 19. storočia,“ opísal stav, v akom lokalitu pred rokmi našli, iniciátor myšlienky, aktívny obyvateľ a bývalý obecný poslanec Michal Jančok.

V katastri Rudna alebo v blízkom okolí je podľa jeho slov až deväť vchodov do baní, väčšina z nich je však polorozpadnutá alebo v nedobre prístupnom teréne.

„Táto štôlňa nesie meno Anna Božena a jediná z nich je priamo v dedine,“ povedal, prečo sa rozhodli sprístupniť návštevníkom práve jej portál.

Upravia aj okolie

Skupina miestnych nadšencov najskôr miesto vyčistila, odstránila nánosy usadenín a vybudovala nový portál.

„Je z novobanského ryolitu, ktorý sa tu v okolí používa. Snažili sme sa, aby to vyzeralo krajšie, lebo v minulosti to určite takéto parádne nebolo, slúžilo to predsa ako pracovný vstup do bane. Zároveň chceme, aby to nejaký čas vydržalo,“ opísal ručnú prácu miestny kamenár Vladimír Beihoffner.

Začali v roku 2015 a tento rok by chceli vynovený vstup do bane predstaviť aj miestnym a návštevníkom. Obec pritom pomohla s vysporiadaním pozemku a prispela na materiál. „Robili sme to všetko svojpomocne, preto sa to natiahlo na niekoľko rokov,“ poznamenal Jančok.

V najbližšom období plánujú dobrovoľníci na jednej strane portálu vybudovať múr a tiež odvodniť štôlňu tak, aby voda z nej vytekala regulovane. Chcú upraviť aj okolie vstupu do bane.

„Osadíme tu dva huntíky, jeden novší – železný a druhý z dreva a kovu, ktorý vyrobíme. Na múre, ktorý je pri vstupe od potoka k portálu, by mala pribudnúť maľba baníkov a takzvaného Handlu – čo bola jedna z najstarších budov v Rudne. Stála len kúsok odtiaľto, no dnes už neexistuje,“ priblížil zámer Jančok.

Spomienka na baníkov

Dedičnú štôlňu Anna Božena začali podľa informácií, ktoré o tejto pozoruhodnosti obec zverejnila na svojej oficiálnej stránke, raziť v polovici 18. storočia na úrovni potoka v nadmorskej výške 245 metrov.

Dokončili ju pravdepodobne niekedy začiatkom 19. storočia. „Má dĺžku viac ako jeden kilometer a odvodňuje spleť chodieb štôlne Anna vo ôsmich obzoroch. Štôlňou kedysi prechádzala banská železnica, ktorá končila v stupách na mieste neskoršej sklárne,“ napísali o banskom diele na webe.

Zaujímavosťou je, že ešte v roku 1821 sa z nej vyťažilo takmer 11 kilogramov striebra. Neskôr po ukončení ťažby rúd z nej získavali oker.

„Hovorí sa, že pán Novák, posledný majiteľ, tu zahynul v bani – buď sa udusil alebo ho zavalilo v 47. roku,“ pripomenul historku odovzdávanú ústnym podaním miestny kamenár.

„Portál sme opravili aj preto, aby tu ostala spomienka na našich predkov a na baníkov, ktorí sa tu nadreli,“ povedal Beihoffner.

Okrem vynoveného portálu lákajú v obci aj ďalšie pozoruhodnosti – banícka Kaplnka sv. Joachima a Anny, zvyšky dvoch tajchov, pozostatky stredovekého hradu, prales Drastvica či Kaplnka srdca Panny Márie na kopci nad obcou. Tej hovoria aj miléniová, pretože ju postavili v rokoch 1899 a 1900, a vidno ju aj z cesty R1.

V Rudne možno nájsť aj posledné pripomienky niekdajšej sklárne, vďaka ktorej bola v obci už roku 1927 elektráreň a v časti dediny aj prvé verejné osvetlenie. Celá obec pritom prešla elektrifikáciou až niekedy po druhej svetovej vojne. ⋌