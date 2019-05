Legendárny zákusok sa vracia. Hovoria mu kremnický zemiak

Kremnický zemiak môžu po novom ochutnať aj turisti. Vzniká aj retro dielňa na jeho výrobu.

24. máj 2019 o 8:09 Ivana Zigová

KREMNICA. Do verejného priestoru v Kremnici sa vracia lahodný zákusok, ktorý dlhé desaťročia ostával skrytý len v súkromí tunajších domácností.

Kremnický zemiak alebo krumpel, ktorý tu domáci považujú za výmysel vychýreného cukrárskeho majstra Atkáryho, nedávno do svojej ponuky zaradila jedna z kaviarní.

Ďalší miestny podnikateľ chce už o pár mesiacov otvoriť v centre cukrárenskú výrobu v historickom štýle. Odkazovať by mala práve na obdobie, keď najskôr otec Alojz a neskôr syn Elemír ponúkali známu cukrovinku svojim zákazníkom. Ich cukráreň pritom spomína už prvý turistický bedeker o meste z roku 1915.

Náročný na prípravu

Miroslavu Mrázovú, majiteľku novej cukrárne Malinová pani, sme zastihli pri balení „zemiakov“ do orechového cesta. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že to nie je jednoduché.

„Ten zákusok vymizol z kaviarní práve preto, lebo jeho príprava je prácna a trvá dva-tri dni, kým sa dostaví želaný výsledok,“ hovorí cukrárka. Kremničania preto obľúbenú maškrtu pripravujú zväčša iba na veľké sviatky.

„Jedna fáza je vyškrabanie stredov piškót rozdelených na polovice, potom sa pripraví dvojaký varený krém, ktorým sa piškóty navlhčené rumom plnia. Neskôr sa spoja a nechajú sa zatuhnúť a až nakoniec sa obaľujú v nepečenom orechovom ceste a v kakaovom prášku s cukrom,“ opisuje náročný postup cukrárka a dodáva, že najlepší „krumpel“ je odležaný - dvanásť až 24 hodín treba čakať, kým zmäkne.

„Reakcie a veľký záujem ľudí ma prekvapili. Tí, čo to poznajú, to chcú ochutnať. Stretávam sa aj s tým, že sa pretekajú, kto robí doma lepší,“ približuje a dodáva, že v receptoch sú len malé rozdiely.

Ona sama si napríklad zakladá na kvalitných surovinách. „Tento zákusok sa u mňa bude objavovať pravidelne. Nielen preto, aby som pripomenula históriu domu, kde mám kaviareň a v ktorého časti kedysi známa Atkáryho cukráreň skutočne sídlila, ale aj aby sme ukázala turistom, že v Kremnici sa máme čím pochváliť,“ hovorí cukrárka.

Sľubuje návrat v čase

Veľké plány na spopularizovanie takmer zabudnutého dezertu má Kremničan Martin Varhaňovský, známy aj organizáciou Kremnickej slávnosti vína.

V priestoroch historického medzibránia v niekdajšej kancelárii banky chce rovno nad plánovaným informačným centrom vytvoriť retro cukrárenskú dielňu

„Ľuďom by mala, keď ju navštívia, spadnúť sánka. Chcem, aby sa cítili, akoby cestovali v čase. Hoci nevieme presne, ako Atkáryho cukráreň vyzerala, ja by som chcel túto výrobu zariadiť v štýle secesie či art deco,“ naznačuje plány.

Dobovo zariadené priestory so zamestnancami oblečenými v kostýmoch by mali byť predovšetkým turistickou atrakciou. „Nechceme „zemiaky“ priamo tu predávať, ponúkli by sme ich do kaviarní, prípadne by mohli byť v ponuke ako suvenír v informačnom centre,“ uvažuje.

Pre cukrárenskú výrobu hľadá Martin Varhaňovský, ktorý „krumpel“ poznal tak, ako ho pripravovala jeho stará mama, ten najlepší z receptov. Tvrdí, že od Kremničanov ich nazbieral už desiatky, v 90 percentách sa však zhodujú.

„Líšia sa len v drobnostiach, buď sa ľudia snažili šetriť na surovinách, alebo časom vzniklo v tej-ktorej rodine nejaké vylepšenie,“ vysvetľuje. Pripomína tiež, že cukrovinka, ktorá má pripomínať skutočný zemiak, síce nevyzerá vábne, no chutí lahodne.

„Človek na nej veľmi rýchlo získa závislosť. Keď do "krumpla“ zahryzne, prechádza najskôr cez kakao, cez orechy, potom maslový krém a piškótu. Dokonale to všetko ladí,“ opisuje dojmy.

Cukrárenskú dielňu, ktorá vráti návštevníkov o sto rokov späť, plánuje Kremničan otvoriť už v auguste. „Aspoň na Kremnické gagy. Samozrejme, všetko závisí od času získania jednotlivých povolení a od samotných stavebných úprav,“ dodáva.