Eurovoľby 2019: Účasť v okrsku v centre Kremnice bude vyššia ako pred piatimi rokmi

Do volebnej miestnosti v historickej radnici prichádzali aj turisti.

25. máj 2019 o 19:23 Ivana Zigová

Miroslav chce poslancov, ktorí budú zastupovať záujmy Slovenska, no tak, aby Európska únia napredovala ako celok. (Zdroj: Iva Zigová)

KREMNICA. Voliči prichádzajú v sobotu aj do volebnej miestnosti v historickej radnici v centre Kremnice. Medzi domácimi sa tu nájdu aj turisti.

„Pred piatimi rokmi sme tu mali 102 voličov a už sme za touto hranicou, percentuálne bude teda určite vyššia účasť ako v minulých eurovoľbách,“ povedal krátko po 17. hodine Bohuš Wollner z volebnej komisie. V roku 2014 pritom účasť v Kremnici dosiahla necelých 16 percent.

„Dnes sa opäť našli aj takí, ktorí prišli s hlasovacími preukazmi, ale ak to porovnávam s nedávnymi prezidentskými voľbami, tak je ten záujem oveľa nižší. Vtedy sme tu mali aj návštevníkov lyžiarkach, ktorí to spojili s lyžovačkou,“ spomenul.

Voľby do Európskeho parlamentu nevynechal Kremničan Miroslav Košík. „Sme malá krajina, naše členstvo v Európskej únii považujem za dôležité, a to najmä z hospodárskeho hľadiska. Bez európskeho trhu a bez Nemecka ako partnera si existenciu Slovenska neviem celkom dobre predstaviť,“ povedal.

Prečítajte si tiež: S voličským preukazom volila v Banskej Štiavnici aj budúca nevesta

Od poslancov europarlamentu očakáva, že budú zastupovať záujmy Slovenska.

„No takým spôsobom, aby únia ako celok mohla ďalej napredovať. A ako som vyberal? Určite som nevybral extrém,“ povedal nám.

Ďalších voličov čakali členovia komisie v miestnosti v historickom jadre mesta najmä podvečer.

„Je to rôznorodé, ľudia si sami určujú, kedy prídu. Niektorí volili ráno a išli do záhrad, teraz očakávame ďalších, ktorí sa budú vracať, prípadne tých, ktorí pôjdu do kostola,“ okomentoval zvyklosti miestnych voličov Wollner.