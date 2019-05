Historický úspech: Nášmu príbehu sme napísali happy end, hovorí tréner Pohronia

Pohronie dnes súperovi nedalo šancu, je majstrom druhej ligy a teší sa z postupu.

25. máj 2019 o 20:27 Ivana Zigová

Obrovská radosť z titulu a z postupu do Fortuna ligy. (Zdroj: Facebook/FK Pohronie)

ŽIAR NAD HRONOM. Futbalový klub Pohronie Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa oslavuje historický úspech.

Dnes sa po víťazstve nad Šamorínom, ktorému dali Žiarčania tri góly bez toho, že by inkasovali jediný, stal majstrom druhej ligy.

Silný príbeh

„Sú to fantastické pocity. Napísali sme krásny príbeh, sme malý klub zo Žiaru nad Hronom, tešíme sa z toho. Tá robota stálo za to, myslím, že sme si to ako mužstvo zaslúžili, od 15. kola sme viedli ligu,“ reagoval krátko po zápase na zisk titulu jeden z dvojice trénerov Pohronia Rastislav Urgela.

„Išli sme za svojím cieľom, za svojím príbehom a dnes sme mu dali happy end,“ povedal.

Pohronie zvíťazilo v Šamoríne 3:0 po góloch Abraháma, Sedláčka a Sojku, jeho rival FK Poprad pritom prehral doma s Petržalkou 0:1.

Futbal pre ľudí

Klub čakajú v nasledujúcich dňoch veľké oslavy, z postupu do Fortuna ligy sa radujú aj hviezdy Áčka.

„Neuveriteľné, neskutočné, stále si myslím, že je to sen a nemôžem tomu uveriť,“ netajil radosť bezprostredne po zápase kapitán Pohronia Lukáš Pellegrini.

Myslí si, že tím hral celú sezónu futbal pre ľudí a taký chce ukázať aj po postupe vyššie.

„Vytvorila sa neuveriteľná partia, ktorá ťahala za jeden povraz, nemali sme to postavené na veľkých hráčoch, takého máme iba Tesa (Lukáša Tesáka – poz. red.), ktorý nás podporoval skúsenosťami a veľmi dobrých trénerov,“ povedal Pellegrini a poďakoval fanúšikom.

Na ich podporu nezabudol ani obranca Lukáš Tesák, ktorý je najskúsenejším hráčom tímu.

„Sme šťastní. Ďakujeme všetkým fanúšikom a dúfame, že v lige nesklameme. Budeme sa snažiť podávať čo najlepšie výkony,“ povedal a dodal, že úspech je rpe tím zároveň veľkým záväzkom.