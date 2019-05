Za autobusové spojenie s Bratislavou chcú v meste zabojovať

Dopravca avizuje zrušenie linky už na jún, samospráva nesúhlasí.

27. máj 2019 o 15:33 Ivana Zigová

BANSKÁ ŠTIAVNICA Banská Štiavnica môže stratiť autobusové spojenie s Bratislavou. Dopravca, spoločnosť SAD Zvolen, už potvrdila zámer linku odstaviť, argumentuje pritom zvyšujúcimi sa nákladmi na jej prevádzku.

Či a akú veľkú stratu ročne produkuje, nekonkretizovala.

„Naše rozhodnutie nie je rušenie, ale pozastavenie tejto linky na neurčitý čas, pokiaľ nájdeme spoločné riešenie s miestnou a regionálnou samosprávou, samozrejme čo najviac vyhovujúce pre cestujúcu verejnosť,“ píše sa v stanovisku spoločnosti. Spoje by mali prestať v oboch smeroch jazdiť ž v priebehu júna.

Do školy aj za prácou

S takýmto postupom ale nesúhlasí banskoštiavnická samospráva.

„Pre obyvateľov mesta a okresu ide o priame spoje, ktoré využívajú cestujúci na cestovanie do škôl, za prácou a zdravotnou starostlivosťou, tak do cieľovej stanice Bratislava, ako aj do miest: Nitra, Levice a podobne a späť do Banskej Štiavnice. Tiež treba do úvahy zobrať dôvod, že je to jediné priame a najkratšie autobusové spojenie s hlavným mestom, odkiaľ ľudia cestujú aj do zahraničia,“ reaguje primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková (Smer – SD, SNS, SMS).

Tá sa už obrátila aj na ministra dopravy Árpáda Érseka (Most – Híd).

Ďaleko v Bratislave

Zvolenská SAD-ka priznáva, že alternatívou pre cestujúcich sú len prestupy v Žiari nad Hronom či v Žarnovici. „Tento spôsob ale nemusí vyhovovať všetkým, pretože nejde o priame spojenie, čo cestujúci môžu považovať za znížený komfort pri cestovaní,“ netají spoločnosť.

„Vidím to ako problém, keďže je to jeden z hlavných spojov zo Štiavnice a do nej a je veľmi využívaný, aspoň, čo ja viem. Bolo by to dosť náročné pre študentov aj pre ďalších ľudí, ktorí spoj využívajú, dopraviť sa do Bratislavy, keďže by museli prestupovať vo väčších mestách, určite by to trvalo dlhšie,“ komentuje správy o rušení linky cestujúca Kristína Nikolajová.

„Je to katastrofa, najlepšie by bolo zrušiť všetko,“ ironizuje Veronika Cibulová z Močiara. „Voľakedy bolo spojov viac ako v súčasnosti, stále ich ubúda,“ dodáva.

Problémové sú i vlaky

Problémom môže byť odstávka linky aj pre turistov.

„Štiavnica je najobľúbenejšou mestskou destináciou Slovákov. Dostávame aj maily od cudzincov s otázkou, ako sa sem z Bratislavy dostať. No asi ťažko, odpisujeme, keď cez víkendy ide priamy spoj z Bratislavy až o jednej na obed. Pre koho je tento spoj? Pre tých Štiavničanov, ktorí nestihli piatkový spoj? Pre návštevníkov, ktorí prídu do Štiavnice až o 16.20?“ pýta sa Igor Kuhn z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica.

Ak spojenie skončí, bude to považovať za neakceptovateľný krok.

„Autobusy jazdia v zlých časoch a chcú ich rušiť pre nerentabilitu, vlaky sú bez zastavovania rýchlikov v Hronskej Dúbrave pre návštevníkov rovnako nezmyselné,“ kritizuje napojenie Banskej Štiavnice na hlavné mesto.

Bez komunikácie

Banskoštiavnická radnica zvolala už na tento týždeň (27. 5.) rokovanie s dopravcom, ale aj s Banskobystrickým samosprávnym krajom o možnostiach, ako dopravné spojenie zachovať.

„Je však smutné, že samospráva sa musí dennodenne takéto informácie a správy dozvedať z neoverených zdrojov, že nikto z kompetentných takéto kroky a riešenia vopred nekomunikuje,“ hnevá sa primátorka mesta, ktorého pamiatky sú na zozname UNESCO.

Kraj chce presné dáta

Pomoc pri riešení situácie sľubuje aj Banskobystrický samosprávny kraj, hoci je diaľková doprava súkromnou a úplne komerčnou.

„Samosprávny kraj na rozdiel od prímestskej dopravy do diaľkovej dopravy nevstupuje a nemôže byť jej objednávateľom. Napriek tomu nás rozhodnutie dopravcu zrušiť diaľkové linky mrzí. Možnosti, ako pomôcť Banskej Štiavnici s dopravou, vyhodnotí kraj podľa presnejších dôvodov a dát od dopravcov,“ reaguje Marcela Glevická, hovorkyňa samosprávneho kraja.

„Určite sa budeme snažiť neodrezať domácich obyvateľov tejto turisticky atraktívnej destinácie od spojov. Ak je to v možnostiach kraja, bude presviedčať dopravcov, aby svoje rozhodnutie zvážili alebo minimálne oddialili, kým sa nájde alternatívne riešenie,“ komentuje skorý termín, ktorý avizoval zvolenský dopravca už na júnové týždne.tách, určite by to trvalo dlhšie,“ komentuje správy o rušení linky cestujúca Kristína Nikolajová.

