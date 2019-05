Mesto hľadá firmu, ktorá prestavia priestory školy na domov pre seniorov

Hodnota zákazky je viac ako 1-milión eur.

30. máj 2019 o 9:28 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarska samospráva aktuálne hľadá stavebnú firmu, ktorá zmení priestory strednej školy v prístavbe niekdajšieho biskupského kaštieľa na domov pre seniorov.

„Predmetom úprav sú v podstate všetky stavebné časti, hlavne fasádne steny, strecha, ako aj vnútorné deliace konštrukcie a celková dispozícia. Prístavby bude tvoriť hlavne zimná záhrada s terasou a vstupom v prednej časti, ako aj mohutná bezbariérová rampa v zadnej časti budovy,“ píše sa v zadaní pre verejné obstarávanie. Budúci víťaz súťaže by mal tiež zatepliť všetky vonkajšie steny, strechu a vymeniť všetky okná a dvere.

Predpokladaná hodnota zákazky je pritom viac ako 1-milión 92-tisíc eur.

Rekonštrukciu chce mesto pokryť z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania a z vlastných zdrojov.

Primátor Žiaru Peter Antal (Most – Híd, Smer – SD a SNS) už pred časom pre MY povedal, že ak všetko pôjde podľa plánu, domov pre seniorov v prostredí historickej pamiatky by mali prevádzkovať od roku 2022.

Kapacita zariadenia bude podľa plánu žiarskej radnice 40 lôžok.