Banskoštiavničan čaká na transplantáciu a potrebuje krv

Rodák z Banskej Štiavnice je v ohrození života a potrebuje transfúzie.

31. máj 2019 o 18:25 Kristína Mindáková

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Desiatky ľudí sa spojili, aby zachránili život. Rozhodli sa darovať krv pre Banskoštiavničana Viliama Paškaya.

Ten totiž už druhý týždeň leží v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici pre problémy so srdcom.

Jeho stav sa však výrazne zhoršil a momentálne bojuje o život - čaká na transplantáciu srdca. Pomôcť mu aspoň dočasne môže práve krv.

Každá skupina pomôže

Manželka Viliama Zuzana Paškayová ďakuje všetkým, ktorí zareagovali na výzvu, podľa jej slov prišlo darovať krv veľké množstvo známych i neznámych z Banskej Štiavnice, ale i odinakiaľ.

„Bohužiaľ, nastala situácia, že Viliam potrebuje transfúzie. Lekári nám povedali, že bude potrebovať darcov krvi, pretože tá sa rýchlo míňa. Som nesmierne vďačná, že mu prišlo pomôcť tak veľké množstvo ľudí. V utorok sme zdieľali prosbu na sociálnej sieti a už v stredu (29.5.) prišlo osemdesiat darcov. Jeho krvná skupina je 0 negatív a stále prosím každého kto by mohol pomôcť, aby prišiel,“ hovorí Zuzana Paškayová.

Tá tiež dodáva, že ide o krvnú skupinu, ktorá sa míňa najrýchlejšie, preto je dôležité darovať aj akúkoľvek inú.

Spojili sa

Informácia o potrebe darovania krvi sa prostredníctvom internetu rozšírila rýchlosťou blesku a ľudia na ňu reagovali naozaj promptne.

„Hneď, ako som sa to dozvedel, neváhal som ani sekundu a vycestoval na najbližšiu transfúznu stanicu do Banskej Bystrice. Viliam je môj dobrý kamarát a úžasný človek, poznáme sa už vyše desať rokov,“ vysvetľuje Banskoštiavničan Miroslav Bahna.

Okrem ľudí z banského mesta podali pomocnú ruku aj darcovia z Banskej Bystrice, Bratislavy či Žiliny.

„Poviem vám úprimne, keď som v stredu ráno prišiel na transfúznu stanicu, bol som milo prekvapený, koľko ľudí prišlo Viliamovi pomôcť. Hneď, ako som vošiel, bol to veľmi silný moment – mal som pocit, ako by tam bola celá Štiavnica. To je to najmenej, čo človek môže pre druhého urobiť a ja verím, že mu pomôžeme,“ povedal rodák z Banskej Bystrice Miroslav Lánik.

Ste vhodným darcom?

Ak sa človek rozhodne podať pomocnú ruku takouto formou, mal by dopredu poznať podmienky darcovstva.

Podľa slov hematológa Jozefa Vargu je častým javom, že ľudia informácie o svojich možnostiach nemajú.

„Stáva sa, že potenciálny darca nie je oboznámený s podmienkami, ale to sa prejavuje najmä u tých, ktorí idú prvýkrát. Pred odberom ale musia vyplniť dotazník a vďaka nemu sa dostanú do obrazu,“ vysvetľuje.

Časté sú prípady, keď človek krv z niektorých dôvodov darovať jednoducho nemôže.

Osobnú skúsenosť má napríklad Banskoštiavničan Tomáš Lazar, ktorý sa aj napriek svojej snahe darcom stať nemohol.

„Pred odberom vypĺňate dotazník, na základe ktorého zistia, či ste, alebo nie ste vhodným kandidátom. Ja som ním, bohužiaľ, nebol, pretože som mal nedávno kliešťa,“ povedal.

„Tiež som bola veľmi prekvapená, aké rôzne podmienky je potrebné splniť, aby sa človek mohol stať darcom. Nevedela som predtým ani to, ako to funguje, ak niekto chce krv darovať adresne. Chcem sa ešte raz úprimne poďakovať všetkým, ktorí Viliamovi pomohli a pomôžu takouto formou, ale aj vysielaním pozitívnej energie,“ dodáva s nádejou Zuzana Paškayová.

Informácie pre adresné darcovstvo:

Meno: Viliam Paškay

Dátum narodenia: 10. 7. 1976

Kardio klinika v Banskej Bystrici

Kto môže byť darcom?

Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecné základné kritériá:

Musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov. Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.

Musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg.

Nesmiete byť nosičom vírusu HIV (mať AIDS)

Nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C.

Nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenia.