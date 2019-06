Zomrela dlhoročná žiarska pedagogička a kronikárka Mária Zaťková (†76)

Radosť jej vždy robili návraty do rodnej obce - do zaniknutých Horných Opatoviec.

3. jún 2019 o 12:14 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Vo veku nedožitých 77 rokov v sobotu (1.6.) po dlhej chorobe zomrela dlhoročná pedagogička, publicistka a aktívna obyvateľka Žiaru nad Hronom Mária Zaťková. Na svojej oficiálnej stránke o tom informuje mesto.

Rodáčka z Horných Opatoviec nikdy nezabudla pripomínať históriu zaniknutej obce.

"Je to dôležité a nedocenené miesto, duchovné miesto, okolo ktorého je svetský odpad. Je to škola ekológie a škola duchovna,“ hovorila pre týždenník MY o Kostole sv. Vavrinca, v tesnej blízkosti ktorého je dnes skládka odpadu.

Svoj vzťah k histórii a k písanému slovu potvrdzovala istý čas aj ako kronikárka mesta.

Pre naše noviny spomínala, ako sa pri tejto práci často cítila osamelá. „Okrem niekoľkých zanietencov som necítila žiadny záujem. Aj kroniky, ktoré som napísala, čítalo len málo ľudí,“ hovorila o dôvodoch, pre ktoré sa neskôr s priateľmi začali stretávať v združení pre históriu mesta Castrum Susol.

V roku 2006 získala cenu mesta za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry a uchovávania histórie.

Posledná rozlúčka s Máriou Zaťkovou sa uskutoční v Dome smútku na žiarskom cintoríne v utorok 4. júna o 13. hodine.