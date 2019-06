Poslanci odklepli veľké zmeny v parkovaní v Banskej Štiavnici. Dotknú sa aj Trojice

Zmeny začnú platiť počas letnej sezóny, z centra vytláčajú parkujúcich turistov.

11. jún 2019 o 16:33 TASR

BANSKÁ ŠTIAVNICA. Od začiatku júla tohto roka už turisti na Námestí svätej Trojice v Banskej Štiavnici nezaparkujú.

Mestskí poslanci v utorok schválili dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN), ktoré upravuje parkovanie na území mesta. Zástupca primátorky Banskej Štiavnice Marián Zimmermann priblížil, že dodatok prináša štyri hlavné zmeny.

Prvou sú zmeny v parkovaní na Námestí svätej Trojice, ktoré je dlhodobo pre vysokú mieru dopravy kritizované.

Po novom tam budú môcť parkovať len majitelia parkovacích a rezidentských kariet, návštevníci mesta budú môcť zaparkovať pod Novým zámkom, odkiaľ sa na námestie dostanú chôdzou za niekoľko minút.

Autobusy spod zámku pošlú inam

Parkovisko pod Novým zámkom bude mať zároveň väčšiu kapacitu na osobné automobily. Namiesto 30 parkovacích miest tam bude celkom 60 miest. Nové vzniknú na ploche, kde aktuálne stoja zájazdové autobusy. Tie tam po novom nebudú môcť parkovať, presunú sa do iných častí mesta.

Dodatok zavádza zmenu aj vo výške parkovného, po novom bude suma za hodinu parkovania v meste jednotná. Zjednocuje aj hodiny a dni, keď je parkovanie spoplatnené.

"Vylúčili sme bezplatné parkovanie na starom ihrisku na Mládežníckej ulici," dodal Zimmermann.

Obyvatelia mesta budú môcť v centre využiť aj 15 rýchloobrátkových parkovacích miest, ktoré budú bezplatné.

Zmeny zavedie samospráva od júla tohto roka. Na jeseň chce však začať s prípravou nového VZN, ktoré bude problematiku parkovania v meste riešiť komplexne. To by malo vstúpiť do platnosti od začiatku roka 2020.

Pre jedného komplikácie, pre iného historický krok

Dodatok poslanci schválili po rozsiahlej diskusii a viacerých pripomienkach.

Zavedenie zmien parkovania v polovici roka podľa poslanca Ľubomíra Baráka skomplikuje situáciu. Poukázal napríklad na už vydané parkovacie karty či chýbajúce záchytné parkoviská.

Súčasný návrh riešenia dopravy na Námestí svätej Trojice je okrem toho podľa jeho slov úplne iný ako pôvodný zámer, ktorý hovoril o tom, že doprava bude vedená len jednou stranou námestia.

Podotkol, že rád podporí takú zmenu parkovania, ktorá nebude mať dosah na tých, ktorí v meste žijú.

Naopak, za historický krok označil zmeny v parkovaní na Námestí svätej Trojice poslanec Martin Macharik.

"Zachovávame 28 parkovacích miest v hornej časti parkoviska a rušíme asi 25 parkovacích miest v dolnej časti parkoviska, v tej najkrajšej historickej časti.

Turisti tak už vôbec nebudú môcť parkovať na námestí, čím sa zníži aj počet márnych prejazdov, keď tu turisti blúdia a nevedia, kam majú zaparkovať," podotkol.

Dolnú už majú vysúťaženú

Primátorka Nadežda Babiaková považuje nové pravidlá za optimálne riešenie na vyskúšanie, ako bude obmedzenie dopravy na námestí fungovať a ako to prijmú ľudia.

"Je to namierené tak, aby obyvatelia na tom neutrpeli nič," podotkla na rokovaní.

Samospráva podniká podľa jej slov ďalšie kroky aj v prípade budovania záchytných

parkovísk.

"Máme už vysúťažené parkovisko na Dolnej ulici, finančne ho máme kryté," dodala s tým, že v najbližších dňoch podpíšu zmluvu.

Zároveň samospráva podniká ďalšie kroky aj v prípade parkoviska na Mierovej ulici.

V najbližšom vydaní týždenníka MY (17.6.) sa téme budeme venovať podrobne. Prinesieme názory, anketu aj informácie o tom, ako je mesto pripravené zvládnuť parkovanie áut v iných častiach mesta, kam sa turistov aj so zájazdovými autobusmi chystá vytlačiť.