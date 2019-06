Róbert Jež o Pohroní: Vo Fortuna lige nechceme byť fackovacím panákom

FK Pohronie začalo s prípravou na svoju prvú fortunaligovú sezónu. Predstavilo prvé dve posily.

12. jún 2019 o 18:24 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Už dnes sú známe mená dvoch hráčov, ktorí posilnia FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa v jeho historicky prvej fortunaligovej sezóne.

„Sú to Marko Drobnjak z Podbrezovej ako brankár a záložník Michal Klec, odchovanec Žiliny, ktorý naposledy hosťoval v českom Třinci. S týmito dvoma sme už prakticky dohodnutí,“ povedal o dvojici prítomnej na prvom predsezónnom tréningu nový športový riaditeľ klubu Róbert Jež.

Ten v minulosti ako hráč obliekal dresy FC Nitra, MŠK Žilina, Viktoria Plzeň, Gornik Zabrze, Polonia Varšava či Spartak Trnava a opakovane sa predstavil aj v reprezentácii, pôsobenie v jeho súčasnej pozícii je preňho novou skúsenosťou.

„Klub ma oslovil, aby som nahradil Mira Poliačeka, ktorý sa bude naplno venovať Podbrezovej. Je to pre mňa veľká výzva, ešte som takúto funkciu nezastával,“ povedal.

Chcú zvýšiť konkurenciu v tíme

Kostra pohronského tímu, ktorý uspel v druhej lige, ostane rovnaká. „Nikto z tých, ktorí boli oporami v druhej lige, určite neodíde,“ potvrdil Jež.

Z 23-členného kolektívu ostáva osemnásť hráčov, nové pôsobisko si hľadajú piati (Antošík, Pidruchnyi, Voško, Repiský, Košuda).

Klub má okrem dvojice, ktorá už dnes začala prípravu v Žiari, aktuálne vytypovaných päť - šesť nových posíl.

„Tomáš Jenčo bol celú sezónu na svojom poste top, bol najlepším brankárom druhej ligy, verím, že to bude potvrdzovať, no chceme, aby mu Marko Drobnjak dýchal na chrbát a jeho výkony posunul vyššie. Aby cítil konkurenciu od neho aj od Romana Packu. Ak bude Tomáš zdravý, bude jednotkou, ale do brány sa dostane najlepší,“ povedal jeden z dvojice trénerov Pohronia Rastislav Urgela.

Pomerne skúsený Klec by mal podľa jeho slov pomôcť vystužiť stred poľa, kde by mal dopĺňať kapitána Lukáša Pellegriniho a ostatných hráčov.

„Máme naňho dobré odporúčania. Chceli sme ho už predtým, takže si od neho sľubujeme kvalitu,“ povedal Urgela.

Hľadá sa útočník. Dôveru má aj Abrahám

Pohronie hľadá aj hrotového útočníka, športový riaditeľ aj tréneri sa však zhodujú, že nejde o ľahkú úlohu.

„Veď vyloženého strelca hľadá každý. Dúfame, že vyberieme hráča, ktorý mužstvu pomôže aj gólmi. Je to ale ťažké, každý fortunaligový klub s výnimkou Slovana a Žiliny, kde sú Šporar a Boženík, rieši to isté,“ povedal Jež.

„Nikto z prvej, druhej ligy vám strelca nedá, možno si ho preto budeme musieť vychovať. Počítame na túto pozíciu s domácimi hráčmi. Patrik Abrahám sa v jarnej časti ukazoval veľmi sľubne, máme tam Davida Kondrlíka, ktorému ale ešte trvá trest, ale aj mladého Viktora Vondrysku. Napriek tomu by sme nejakého skúseného hráča privítali,“ poznamenal Urgela, ktorý zároveň dodal, že Abrahám je univerzál, ktorý mu ale najviac sedí práve na hrote útoku.

„Je gólový, je strelec, je silný,“ povedal.

K tímu sa na tréningoch pripoja aj dvaja dorastenci - Matej Poničan a brankár Samuel Dovec.

„Ide nám o to, aby pri skúsených hráčoch nasávali atmosféru aj mladí a aby tam vznikla motivácia aj pre ďalších dorastencov,“ poznamenal Urgela.

V lige nechcú byť len do počtu

Fortuna ligy sa v Pohroní neboja. Na otázku, či by sa tímu mohlo podariť podobné prekvapenie ako v prípade Serede, ktorá sa ako nováčik prebojovala až do top šestky slovenských klubov, Jež odpovedal:

„Prečo by sa nemohlo. Uvidíme, aká bude naša športová forma v tejto sezóne. Pre veľa hráčov to bude určite niečo nové, pretože Fortuna ligu ešte nehrali, všetko sa ale rozhoduje na ihrisku. Verím, že mužstvo bude veľmi dobre pripravené a že to ukážeme aj na ihrisku a nebudeme hrať tak, aby sme boli fackovací panák.“

O tom, že do Fortuna ligy sa nejde žiarske Áčko ukázať len na jednu sezónu, hovorí aj tréner Urgela.

„Ideme do toho s radosťou a zároveň s pokorou, chceme odvádzať dobré výkony, ktoré nás zdobili celú minulú sezónu,“ odkázal.