Bohumil Glezgo o príbehu Pohronia: Ak sa futbal robí poctivo, divák to ocení

Budeme sa stretávať s mužstvami, ktoré sú úplne inde s rozpočtami, ale budeme to doháňať odhodlaním, hovorí šéf správnej rady FK Pohronie.

13. jún 2019 o 10:50 Ivana Zigová

V rozhovore si prečítate aj:

- ako vidí Bohumil Glezgo šance klubu v najvyššej lige,

- čo podľa neho rozhodlo o úspechu,

- aké chce vidieť Pohronie v aktuálnej sezóne.

ŽIAR NAD HRONOM: Vo futbale v žiarskom regióne pôsobí ako funkcionár takmer dvadsať rokov. Aktuálne si spolu s tímom majstrov druhej ligy užíva historický úspech.

Bohumil Glezgo, predseda správnej rady FK Pohronie a zároveň jeden zo zástupcov spoločnosti Remeslo strojal, najväčšieho sponzora mužského A tímu.

Ako vnímate aktuálny titul pre FK Pohronie a postup do Fortuna ligy? Čo pre vás znamená?

- Mojím cieľom bolo vždy – v minulosti aj dnes – robiť futbal a športovú zábavu pre čo najširší okruh ľudí. Najskôr pre Dolnoždančanov, neskôr aj pre širšie okolie. Najviac na postupe do Fortuna ligy ma preto teší práve to, že v tomto smere prekračujeme hranice regiónu. Samozrejme, zisk titulu vnímam aj ako plnenie si osobných ambícií.

Kedy prišiel moment, keď ste začali veriť, že Áčko má na postup do najvyššej súťaže?

- Už viackrát na rôznych fórach zaznelo, že prvotné ciele Pohronia boli úplne iné, skromnejšie. No keď cez zimnú prestávku začali padať otázky o postupe, mňa to nenechalo bez odozvy. S každým jarným kolom tá viera len silnela.

Ako ste oslavovali?

Oficiálne oslavy v rámci klubu už prebehli. Tie najemotívnejšie momenty boli určite tie po zápase v Šamoríne. Minulý týždeň sme na štadióne v Žiari mohli zdvihnúť nad hlavy aj pohár a prevzali sme si medaily.

To sú chvíle, keď sa vám v hlave premieta, že roky snaženia mali zmysel. Ja som si to ale najviac užíval vo svojom vnútri, sám so sebou.

Remeslo strojal je dlhodobo najsilnejším sponzorom mužského futbalu v Žiari. Zmení sa nejako po postupe do Fortuna ligy výška vášho príspevku?

- V súčasnosti permanentne hľadáme zdroje možného navýšenia cez firmy v rámci nášho portfólia. Počas jari sme navýšili financovanie cez našu spoločnosť Kameňolom Sokolec, ale niečo máme rozrokované a niečo sa už začalo plniť aj cez našich dodávateľov a odberateľov.

Hľadáme všetky možné kontakty a vzťahy, vďaka ktorým by sme peniaze na financovanie nášho pôsobenia vo Fortuna lige dokázali získať. Stále pritom platí, že budeme skromní, ale o to viac húževnatí.