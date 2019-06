S Pohroním trénuje aj Adam Nemec. Pomôcť chce najmä mladším hráčom

Skúsený útočník, ktorý aktuálne pôsobí na Cypre, chce byť na tréningoch Pohronia vzorom pre mladých.

13. jún 2019 o 14:20 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. S Pohroním v týchto dňoch trénuje aj Adam Nemec, bývalý reprezentant a v súčasnosti hráč cyperského FC Pafos, kde sa mu gólovo darí.

"Jedna vec je, že neďaleko bývam, druhá, že Pohronie trénuje môj otec a tretia, že ja sám som tu začínal s mládežníckym futbalom. Toto všetko sa skĺbilo, okrem toho poznám aj hráčov a realizačný tím," vysvetlil Nemec, čo ho opakovane priviedlo na trávnik žiarskeho futbalového štadióna.

Spolu s Pohroním sa totiž na sezónu pripravoval už aj v minulej sezóne.

"Za seba sa snažím čo najlepšie pripraviť a zároveň chcem byť príkladom pre mladších hráčov. Predsa len, ja mám už 34 rokov a niečo za sebou. Snažím sa, ak sa dá, niečo im vysvetliť a ukázať, kde by sa mohli zlepšiť," vysvetlil.

Fortunaligový nováčik nie je podľa neho jediným slovenským tímom, ktorý potrebuje posilniť najmä ofenzívu, preto sa vysoký útočník so skúsenosťami z viacerých zahraničných líg bude snažiť ukázať hráčom Pohronia aj to, ako sa strieľajú góly.

"Futbal je o góloch a tie sa dávajú ťažko, či už je to v prvej, druhej alebo ôsmej lige. Keď budem vedieť, ako v tomto smere chlapcom pomôcť, budem sa snažiť," povedal pre MY.

Nemec, ktorý má ešte rok platnú zmluvu s cyperským klubom, zatiaľ o jeho krokoch do niektorého zo slovenských tímov neuvažuje.

"Nikdy nehovorím nikdy, ale mojou prioritou je byť čo najdlhšie vonku. Tam sa robí futbal inak ako u nás a všetko tam funguje na úplne inej rovni. Za tie roky som si na to zvykol a možno aj to ma núti ostať tam čo najdlhšie. Ale nevylučujem ani túto možnoť niekedy v budúcnosti," odpovedal, či by si vedel predstaviť, že by raz hral napríklad za Pohronie, prípadne iný slovenský klub.

