Do podniku pri Žiari odmietli vpustiť s nevidiacim mladíkom jeho vodiaceho psa

Ak do podniku nechceli vpustiť vodiaceho psa, porušili zákon, hovorí odborná garantka výcvikovej školy pre takéto zvieratá.

17. jún 2019 o 17:05 Ivana Zigová

LOVČICA-TRUBÍN. Sociálnou sieťou sa šíri status, v ktorom jeho autorka opisuje zážitok z motorestu v Lovčici-Trubíne neďaleko Žiaru nad Hronom, kde neumožnili nevidiacemu Banskobystričanovi najesť sa v reštaurácii pre jeho vodiaceho psa.

Obsluha argumentovala nariadením

Do motorestu sa prišli naobedovať rodičia s 27-ročným synom a s jeho asistentkou. Hendikepovaný mladík mal bielu paličku, načúvací prístroj a k tomu vodiaceho psa - labradora.

"Pán sa slušne spýtal čašníka, či sa môžu naobedovať a zobrať i psa. Čašník razantne odmietol, nemôžu sa so psom najesť dnu. Na moje prekvapenie ani vonku, vraj tam on neobsluhuje. Pán sa mu ešte snažil vysvetliť, že psík je na podobné zvyknutý a na to vychovaný, nepomohlo," píše v statuse jeho autorka.

"Vstúpili me do toho my a spýtali sa čašníka, ako je možné, že nechce pustiť dovnútra vodiaceho psa? On povedal, že to je zákon. Spýtali sme sa ho, aký zákon? Zákon predsa jasne dovoľuje vojsť do stravovacích zariadení so slepeckým psom. On povedal, že má také nariadenie. Tak sme sa spýtali, či je majiteľom toho motorestu. Povedal, že áno," opisuje situáciu status.

Podobné prípady nie sú výnimkou

Udalosť, ku ktorej došlo v nedeľu (9.6.), potvrdila Vladimíra Ezr, asistentka nevidiaceho mladíka, ktorá bola na mieste.

"Vracali sme sa z Trenčína a vyhliadli sme si tento motorest, preto nás veľmi sklamal prístup personálu. Napriek tomu, že sme vysvetlili zákon, nepomohlo to," hovorí a dodáva, že pes má svoj preukaz a zo zákona je pomôckou nevidiaceho.

"Je jeho očami, znamená preňho nezávislosť a samostatnosť. Normálni ľudia to pochopia aj bez zákona," reaguje.

Podobné situácie sú podľa jej slov takmer na dennom poriadku, s obdobným prístupom sa stretávajú v reštauráciách, ale aj v doprave.

"V štyroch z piatich prípadov sú reakcie negatívne a my musíme vysvetľovať zákon, ktorý sa aj tak porušuje na každom kroku. Už sme z toho unavení a nemáme na to energiu," priznáva Ezr.

Podpora na sociálnej sieti ju však potešila. "Ďakujem pani, ktorá ten status napísala. Aspoň sa o tom dozvie čo najviac ľudí," hovorí.

So žiadosťou o komentár sme oslovili aj reštauráciu, kde malo k udalosti dôjsť, odpoveď zatiaľ nemáme.

Vodiaci pes má výsady, hovorí zákon

Jarmila Virágová, odborná garantka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, o.z., reaguje na opisaný prípad jednoznačne.

"Ak do podniku nechceli vpustiť vodiaceho psa, porušili zákon," hovorí a dodáva, že pre tieto psy neplatia žiadne interné nariadenia.

"Vodiaci pes je na to, aby nevidiaceho človeka bezpečne viedol priestorom, v tomto prípade reštauráciou, aby mu našiel voľné miesto a dostal ho k nemu bez toho, aby musel narážať do predmetov a podobne," vysvetlila funkciu takéhoto zvieracieho pomocníka.

Z praxe pozná viaceré príklady, keď sa nevidiaci so psom stretli s komplikáciami.

"Takéto situácie sa sem - tam stanú. Často je za tým neznalosť zákona, tá ale neospravedlňuje. Ak je nevidiaci konfrontovaný s takýmto prístupom, je to preňho nepríjemné a je to skutočne silná káva," odkázala.