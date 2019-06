V Trnavej Hore zaviedli zber kuchynského odpadu z domácností

20. jún 2019 o 11:15 TASR

TRNAVÁ HORA. V Trnavej Hore v okrese Žiar nad Hronom zaviedli pred niekoľkými týždňami zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Samospráva chce takýmto spôsobom znížiť produkciu zmesového odpadu v obci.

"Naša obec prešla tento rok z takzvanému paušálneho zberu komunálneho odpadu na množstevný. To znamená, že občan si sám reguluje, kedy mu vyvezú kuka nádobu so zmesovým odpadom cez kupónový systém. Ukazuje sa, že to má veľký význam v znížení množstvového odpadu a tým pádom aj nákladov," priblížil starosta Pavel Kravec.

Dôvodom, prečo sa rozhodli zaviesť zber kuchynského odpadu, bola analýza obsahu kuka nádob, ktorú v obci robili na jeseň minulého roka. Tá podľa starostu ukázala, že najväčšiu časť tvorí práve kuchynský a biologicky rozložiteľný odpad. "Spolu činia dokopy viac ako 50 percent obsahu kuka nádoby. Preto sme urobili dve opatrenia," poznamenal Kravec.

Prvým bolo posilnenie vývozu bioodpadu, ktorý sa po novom vyváža spred domov obyvateľov každé dva týždne, a druhým práve zavedenie zberu kuchynského odpadu. Zberné nádoby na kuchynský odpad sú umiestnené na troch stanovištiach v obci. "Ich zber prebieha v chladných mesiacov dvakrát do týždňa, v týchto teplých mesiacoch trikrát do týždňa," dodal Kravec s tým, že zber zabezpečujú žiarske technické služby.