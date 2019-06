Lovča opäť dejiskom prestížneho turnaja

Hlavnými hviezdami budú tento rok žiaci.

20. jún 2019 o 16:15 Vladimír Širáň

LOVČA. Futbalové ihrisko v Lovči bude hostiť v sobotu (22.6) tradičný futbalový turnaj s medzinárodnou účasťou. O pohár Jána Švehlíka minulý rok bojovali muži, v 28. ročníku si svoje sily zmerajú mladé nádeje v kategórii do 13 rokov.

O víťazstvo zabojuje šestica mužstiev. Zastúpenie bude mať aj Lovča.

„Tímy sme rozdelili do dvoch skupín. V A skupine sa stretne domáca Lovča so Slovanom Bratislava a FK Pohronie. V B skupine narazia na seba Jupie Podlavice, mužstvo so susedného Maďarska – FC Hatvan a Baník Horná Nitra,“ ozrejmil obsadenie skupín člen organizačného tímu František Páleník.

Organizátori znovu stavili na mládežnícke obsadenie turnaja.

„Minulý rok sme skúsili turnaj zorganizovať pre mužov. I keď to malo dobrú odozvu, tak sme sa rozhodli vrátiť na turnaj mužstvá žiakov, tak ako to bolo v začiatkoch. Mnohokrát na turnaji plač strieda úsmev a emócie, ktoré zažívame počas turnaja spolu s deťmi nás presvedčili, aby sme sa vrátili k osvedčenému formátu,“ uviedol dôvod zmeny Páleník.

Turnaj každoročne s veľkou diváckou kulisou.

„Snažíme sa, aby sa turnaj páčil ako hráčom, tak aj divákom. Aj tento rok bude pre divákov pripravené občerstvenie a pre samotných hráčov bude výborne upravená hracia plocha, na ktorej budú môcť predviesť svoje majstrovstvo. Veríme, že aj tento turnaj bude pre nich odrazový mostík do ich ďalšej kariéry,“ dodal na záver Páleník.

SKUPINA A

Lovča, Slovan Bratislava, FK Pohronie

SKUPINA B

Jupie Podlavice, Hatvan, Baník Horná Nitra

Program

8:00 – 9:15 Lovča – Pohronie

9:15 – 10:30 Jupie – Baník

10:30 11:45 Slovan – Lovča

11:45 – 13:00 Hatvan – Jupie

13:00 – 14:15 Pohronie – Slovan

14:15 – 15:30 Baník – Hatvan

O 3. miesto 16:00 – 17:00

FINÁLE 17:15 – 18:30