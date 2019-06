Obec chce opraviť niekdajší kláštor, pomôcť by mali Nórske fondy

V Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica chcú zrekonštruovať významnú kultúrnu pamiatku.

21. jún 2019 o 11:33 Kristína Mindáková

ŠTIAVNICKÉ BANE. V Štiavnických Baniach chcú opraviť bývalý kláštor hieronymitov spojený s kostolom sv. Jozefa.

Obec sa na tento zámer rozhodla požiadať o približne milión z takzvaných Nórskych fondov.

Známa Bašta

O takéto fondy žiadala obec už v roku 2014, úspešne. „Vtedy sme žiadali dotáciu na záchranu kultúrnej pamiatky Bašta a dostali sme približne 350-tisíc eur.

O dva roky neskôr už bola táto pamiatka zrekonštruovaná i skolaudovaná,“ približuje starosta obce Stanislav Neuschl.

Obec má tiež v súčasnosti nórskeho partnera, mesto Vardo.

„Celý vtedajší projekt sme zamerali na osobnosť nášho rodáka – astronóma Maximiliana Hella, ktorý nás priamo spája s týmto mestom, pretože tam uskutočnil viacero veľkých objavov,“ vysvetľuje spojitosť s touto krajinou Neuschl.

Tentoraz kláštor

V súčasnosti sa opäť začali pripravovať na ďalší odvážny projekt – rekonštrukciu bývalého kláštora hieronymitov.

Ten tvoria tri krídla. Jedným z nich je samostatný kostol patriaci cirkvi a ďalšie dve časti sú vo vlastníctve obce.

„Jedna časť patrí biskupskému úradu, ale už niekoľko rokov pracujeme na rozdelení majetku a na tom, aby nám ju cirkev poskytla.

Až potom budeme môcť čerpať fondy,“ objasňuje súčasnú situáciu Neuschl a hovorí, že v týchto dňoch už prebieha komunikácia v súvislosti s majetkovým vysporiadaním.

Kláštor patrí do zoznamu tých národných kultúrnych pamiatok, ktoré by mohli zastrešiť práve Nórske fondy.

Ako tvrdí Neuschl, oprava je v tomto prípade nevyhnutná – komplex chátra, pretože je využívaný veľmi málo.

Starosta Stanislav Neuschl hovorí o plánoch obce. (zdroj: Kristína Mindáková)

Kultúra i ubytovanie

V jednej časti budovy sa nachádza knižnica, ktorú by obec chcela zmodernizovať a tiež tam chce vytvoriť tvorivé dielne.

V priestoroch kláštorného komplexu totiž v minulosti vznikla prvá rezbárska dielňa na Slovensku.

Podľa plánov tu bude tiež k dispozícii obchodík, galéria a kino, obnovu ktorého však plánuje obec uskutočniť z iných zdrojov.

Rozsiahle nádvorie objektu je podľa Neuschla ideálnym priestorom pre koncerty a iné podujatia.

V zatiaľ nevysporiadanej časti by chceli v budúcnosti zriadiť ubytovanie, ktoré bude spravovať samotná obec.

Podľa starostu je nevyhnutné, aby si tento objekt takýmto spôsobom na seba zarábal.

„Pripravovaný projekt musí byť naplánovaný naozaj precízne.

Táto nehnuteľnosť bude predstavovať multifunkčný komplex, aby sa mohli aj turisti, ktorí tu budú ubytovaní, realizovať v rôznych oblastiach,“ hovorí o plánoch.

Zámer projektu i stavebné povolanie by mala obec predložiť do septembra tohto roka.

„Ešte sme len na začiatku a to, či budeme úspešní, nie je isté. Môže sa stať, že všetko prichystáme a nepodarí sa to. Ak by to nevyšlo, budeme žiadať štát,“ uzatvára Neuschl.