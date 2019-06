V Kremnici zachránili vysileného dravca. Visel na hradnej veži (+FOTO)

Na miesto smerovala plošina technických služieb, vďaka ktorej sa k vtákovi visiacemu z veže dostali.

26. jún 2019 o 14:31 Ivana Zigová

KREMNICA. Kremnickí mestskí policajti pomáhali zachrániť sokola, ktorý sa zranil v hradnom areáli.

„Z múzea mincí a medailí sme dostali hlásenie, že na severnej veži visí za nohu už dlhšie dravec a obávajú sa o jeho stav,“ potvrdil náčelník mestskej polície Roman Brhlík.

Obdobie, keď je prípadov veľa

Na miesto smerovala plošina technických služieb. Vysileného a dehydrovaného táka zachyteného o pletivo vyslobodili, dali mu napiť a na pár hodín si ho nechali na policajnej stanice, kde si ho vyzdvihol pracovník Štátnej ochrany prírody SR.

Sokol smeroval do rehabilitačnej stanice v Banskej Štiavnici. „Vyšetrí ho veterinár a buď, kým ho vypustíme do prírody, ostane u nás, alebo poputuje do bojnickej zoo. To ukážu okolnosti,“ reagoval Štefan Čenger, strážca prírody, ktorý má zároveň na starosti aj prevádzku rehabilitačnej stanice.

„Teraz je obdobie, keď je prípadov vtákov veľa, keďže mladé vylietajú z hniezd. Väčšinou odporúčame nechať tieto vtáky na mieste a nedotýkať sa ich. Samozrejme, ak je vták zranený a je to napríklad niekde v meste, je to iný prípad,“ povedal.

Odchytávali medveďa aj rysa

V Kremnici nie sú zvieratá v uliciach mesta výnimkou. V minulosti sa tam mestskí policajti stretli nielen s dravcami, ale aj so srnčou zverou, diviakmi či líškami.

„Kremnica je obklopená prírodou, takže to berieme ako prirodzené. Určite sme však jednou z mála mestských polícií, ktorá sa môže pochváliť trojkombináciou medveď, rys a jazvec,“ pripomenul kuriózne zásahy z minulosti Brhlík.