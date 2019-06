Na Skalke otvoria najdlhší visutý lanový most na Slovensku

Most stiera pomyselné hranice medzi regiónmi a podporuje spoluprácu na oboch stranách Kremnických vrchov v záujme rozvoja cestovného ruchu.

27. jún 2019 o 13:56 ETA

SKALKA. Už počas najbližšieho víkendu sa môžu návštevníci via ferraty na Skalke prejsť po najdlhšom lanovom moste a lanovej lezeckej sieti na Slovensku.

Ako informoval riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pěč, po dlhšom uzavretí ferraty sa tak môžu tešiť aj tejto adrenalínovej novinke v Kremnických vrchoch, ktorá je výsledkom ojedinelej spolupráce verejného aj súkromného sektora. Visutý most nie je jedinou novinkou tohto leta, ktorú v sobotu na Skalke otvoria.

Via ferrata Komín bola od 1. januára do 30.4. uzavretá z dôvodu zabezpečenia ochrany prírody. ,,V danej lokalite hniezdi dravec, ktorému sa v tomto období liahnu mláďatá,“ vysvetľuje zástupkyňa primátora mesta Kremnica Iveta Ceferová. Mesto Kremnica z dôvodu dostavby ferraty uzáveru predĺžilo do 30.6.2019.

Projekt visutého lanového mosta vznikol v spolupráci mesta Kremnica, Rozvojovej agenúry Banskobystrického samosprávneho kraja, Nádácie EPH a Oblastných organizácií cestovného ruchu Stredné Slovensko a Turiec - Kremnicko. „Ferrata od jej otvorenia priviedla na Skalku mnohých návštevníkov, počas víkendov sa na nej vystriedalo dvesto – tristo ľudí denne, počas pracovných dní desiatky,“ povedala Ceferová.

Lákavá novinka

V sobotu 29.06.2019 sa však uskutoční jej opätovné sprístupnenie a zároveň aj oficiálne otvorenie najdlhšieho lanového mosta a lezeckej lanovej siete na Slovensku. ,,Pre návštevníkov sme dokončili časť Via ferraty Komín. Ide o vybudovanie visutého lanového mosta, ktorý je vo výške asi 30 m nad zemou a dlhý približne 78,5 m a lezeckej lanovej siete s dĺžkou 37,5 m. Som hrdý na to, že som primátorom v meste, kde žijú ľudia, ktorí sú ochotní robiť v prospech verejnosti často aj bez nároku za odmenu a v čase svojho osobného voľna. Menovite chcem poďakovať Paľovi Rajčanovi, Liborovi Krajčimu, Zdenovi Balážovi a jeho kolegom, ktorí nové prvky na ferrate budovali ale aj tým, ktorých okolo seba dokázali sústrediť a ktorí im ochotne pomáhali.

Nemôžem nespomenúť, že bez finančného prispenia Banskobystrického samosprávneho kraja, Nadácie EPH a Oblastných organizácií cestovného ruchu Stredné Slovensko a Turiec - Kremnicko by nebolo možné vybudovanie týchto atraktívnych adrenalínových prvkov,“ hovorí primátor mesta Kremnica a predseda predstavenstva OOCR Turiec - Kremnicko Alexander Ferenčík.

Stierajú hranice

„Veríme, že lanový most ešte viac zatraktívni túto krásnu oblasť,“ upresňuje primátor mesta Banská Bystrica a predseda predstavenstva OOCR Stredné Slovensko Ján Nosko a dodáva: „Most stiera pomyselné hranice medzi regiónmi a podporuje spoluprácu na oboch stranách Kremnických vrchov v záujme rozvoja cestovného ruchu“.

Práve spoluprácu vyzdvihuje aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter: „Jednou zo strategických rozvojových priorít Banskobystrického samosprávneho kraja je zvýšiť počet prenocovaní turistov v kraji. Cestovný ruch je príležitosťou pre vznik pracovných miest a ekonomický rozvoj aj v regiónoch, kde síce chýbajú veľkí investori, no nechýba krásna príroda a bohatá história. Za prvý rok fungovania Rozvojovej agentúry BBSK kraj rozbehol množstvo turisticky atraktívnych projektov akým je aj vybudovanie tohto visutého mostu via ferrata na Skalke. Tento jedinečný projekt navyše úspešne prepája verejnú a súkromnú sféru.“