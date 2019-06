Na Skalke otvorili najdlhší visutý mostík na Slovensku (fotogaléria)

Je to poriadny adrenalín.

29. jún 2019 o 15:34 Ivana Zigová

SKALKA. V rekreačnom stredisku Skalka pri Kremnici v sobotu pre verejnosť sprístupnili najdlhší visutý via ferratový most na Slovensku.

Ten je dlhý 78 metrov a visí medzi bralami miestami až 45 metrov nad terénom.

"Nie sme v Alpách, máme tu menší počet skál a aj ich výška je obmedzená, nevieme preto robiť ferraty, ktoré majú štyristo metrov. Náš potenciál sme sa však snažili stopercentne využiť a turisticky zhodnotiť lokalitu," povedal o myšlienke vybudovať visutý lanový most horolezec a hlavný z realizátorov nápadu Pavol Rajčan.

Lávku tvorí konštrukcia z piatich oceľových lán a stupy, po ktorých návštevník prechádza.

"V celej dĺžke sa kolíše a z tohto dôvodu máte na ňom adrenalínový zážitok. Je nad terénom 40 až 45 metrov, pričom prechádzate ponad koruny stromov. V jednej časti sa vám ale otvorí skalná mulda, ktorá padá 40 metrov do lesa," priblížil Rajčan a dodal, že takáto konštrukcia s obdobnou dĺžkou sa podľa jeho vedomostí v strednej Európe nenacháza.

Sieť do výšky paneláku

Mostík je určený všetkým ľuďom, ktorí nemajú strach z výšok, prechod po ňom je nenáročný a vo via ferratovej klasifikácii má stupeň A, teda ten najľahší.

Na atrakciu však nemožno vstúpiť bez ferratového setu pre bezpečné istenie.

Skúsenejší návštevníci môžu v lokalite s via ferratami na Skalke vyskúšať aj novú lanovú sieť, ktorá je kolmá a vysoká 37 metrov.

"Je to sieť podobná tej, po ktorej sa námorníci v minulosti šplhali na sťažeň. Je vysoká ako žiarske paneláky a celá sa hýbe. Aj tu ide najmä o adrenalínový zážitok, jej klasifikácia je však až D – teda veľmi náročná," priblížil Rajčan.

Na projekte pracovalo viac ako 50 ľudí, väčšina z nich boli dobrovoľníci.

Do náročného terénu, kam sa už nedá dostať autom, museli pritom vynosiť viac ako deväť ton materiálu na svojich chrbtoch.

Turistu chcú zdržať na viac dní

Primátor Kremnice Alexander Ferenčík hovorí v súvislosti s predstavenými novinkami, ktorými sú most, lanová sieť a tiež vyhliadka s pracovným názvom Titanic pripomínajúca známu scénu z filmu, o posilnení Skalky ako cieľa turistov.

"Zámerom je, aby sa u nás v regióne návštevník zdržal viac dní, aby prenocoval a využil ubytovacie a stravovacie služby," povedal za mesto, v ktorého réžii sa celý projekt uskutočnil.

Práve tento význam vidí v sprístupnení visutého mosta aj podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

"Už teraz viem, že most a celá táto infraštruktúra priláka do regiónu stovky až tisícky nových turistov," povedal.

Vybudovanie novej infraštruktúry stálo približne 35-tisíc eur zo združených zdrojov.

"Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko prispela na zámer 10-tisíc eur, ktoré získala od Banskobystrického samosprávneho kraja. Nadácia EPH sa sama ozvala a poslala nám 9-tisíc eur. Zvyšok sme vykryli z príspevkov Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec – Kremnicko a mesta," konkretizoval Ferenčík.

Ten si most vyskúšal opakovane. "Je to úžasný pocit, treba si to vyskúšať, pre mňa to až takým extrémnym zážitkom nie je, keďže som predtým lietal, skákal, ale určite je to výborná skúsenosť, ktorú by si mal každý vychutnať, či už kvôli samotnému mostíku, výhľadu a celej prírode okolo," zhodnotil a odporučil aj vyhliadku, z ktorej pri dobrých podmienkach siahajú vidno aj hrebeň Nízkych Tatier.