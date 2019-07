Repište piatu ligu hrať nebude

Hlavný dôvod nie sú financie, tvrdí Slaný.

1. júl 2019 o 14:14 Vladimír Širáň

REPIŠTE. Futbalový klub Sokol Repište aj napriek prvému miestu v najvyššej okresnej súťaži si krajskú ligu nezahrá. Podmienky, ktoré zaviedol stredoslovenský futbalový zväz nedokážu splniť.

Rozhodovali sa dlhšiu dobu. Konečný verdikt prišiel na zasadnutí.

„Mali sme sedenie, na ktorom sa stretli všetci hráči, ľudia z vedenia a ľudia, čo dávajú peniaze do futbalu. Každí povedal svoj názor a preto sme sa rozhodli, tak ako sme uznali za vhodné,“ uviedol tréner aktuálnych majstrov a hráč v jednej osobe Martin Slaný.

Financie neboli hlavným dôvodom neprihlásenia sa do krajskej súťaži.

„Uvedomujeme si, že piata liga je finančne náročnejšia, ale sponzori boli ochotní zohnať peniaze. Mali však jednu podmienku, aby všetci hráči boli za postup do vyššej súťaže. To bol trošku problém hlavne u tých starších hráčov, ktorí si už prešli touto súťažou a vedia aké je náročné cestovanie a samotný futbal,“ vysvetlil prvý, menej podstatný dôvod neprihlásenia sa, tréner Martin Slaný.

Veľký a najdôležitejší problém je mládež, ktorá v Repišti chýba.

„Podmienkou každého klubu v krajskej súťaži je mať mládežnícke mužstvo. Kedysi bolo možné za chýbajúci mládežnícky klub zaplatiť pokutu a klub mohol hrať. Teraz slovenský futbalový zväz nariadil nové podmienky, a hlavnou podmienkou je, že bezpodmienečne každý klub pôsobiaci v kraji musí mať aspoň jedno mládežnícke mužstvo. Tento fakt nedokážeme v tak krátkom období splniť, preto sme vyššiu súťaž odmietli,“ v krátkosti zhrnul najpodstatnejší dôvod Slaný.

Mužstvo je zohraté a vekovo vyrovnané.

„Tím máme dlhšiu dobu pokope, je zohratý, tak stým by problém nemal byť. Vieme, že 2-3 noví hráči by nám pomohli, ale to v prípade postupu by sme dokázali vybaviť,“ dodal Slaný.

Repište aj tento rok v okresnej súťaži, síce kvalitu zvýši, ale model so šestnástimi mužstvami súťaži neprispieva.

„Nepostúpenie do vyššej súťaže nás síce mrzí, ale tešíme sa opäť na atraktívne zápasy v okrese. Mrzí nás, že znovu bude až 16 mužstiev, pretože v práve skončenej sezóne sme sa presvedčili, že nič pozitívne to neprinieslo,“ uzavrel Martin Slaný.