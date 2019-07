Prázdne kaplnky na kalvárii zaplnia výjavy biblickej krížovej cesty

Unikátnu biblickú krížovú cestu predstavia už v piatok.

3. júl 2019 o 8:40 TASR

KREMNICA. V provizórnej dielni pri historickej radnici v Kremnici v tieto dni usilovne pracuje niekoľko umelcov. Výsledkom ich práce bude unikátna biblická krížová cesta, ktorú v piatok (5.7.) inštalujú do kaplniek na kremnickej kalvárii.

"Prvýkrát som túto biblickú krížovú cestu realizoval v Dánsku na jednej biblickej škole, kde som bol aj s manželkou dva roky. Druhý rok som tam mal možnosť viesť umelecký ateliér. Túto biblickú cestu som tam robil so študentmi z rôznych krajín," priblížil autor myšlienky Pavol Dominik Solár.

Netradičné spracovanie

Po svojom príchode na Slovensko krížovú cestu vystavoval v Bratislave. Pred časom aj so svojou manželkou navštívil Kremnicu, kde si všimol, že sú kaplnky na kalvárii prázdne. A tak prišla myšlienka zaplniť opravené kaplnky biblickou krížovou cestou.

Ak niekto čaká klasické stvárnenie krížovej cesty tak, ako je všeobecne známa, bude sklamaný. Solárovu biblickú krížovú cestu charakterizuje symbolické stvárnenie. Základom každého zastavenia je drevený hranol o dĺžke približne 170 až 180 centimetrov.

"Drevo sme dostali, minulý týždeň sme ho opracovávali, zrezávali, aby nám sedelo do miestnych kaplniek. Je pripravené na to, aby sme ho mohli pokrývať akrylovou farbou alebo textilom, keďže budeme používať takú kombinovanú techniku," priblížil Solár.

Oceľové artefakty, ktoré použijú, sú od pedagóga, ktorý v Kremnici vedie študentov na miestnej umeleckej škole. "Aj toto je cieľom toho projektu. Nemá to byť sólo projekt. Veľmi som túžil zapojiť do toho miestnych ľudí a našich priateľov umelcov, ktorých poznám," dodal Solár.

Ako uviedol, očakáva, že moderné spracovanie zastavení nemusí splniť očakávania každého. "Bol som sa pozrieť v miestnom kostole a tam majú klasickú tradičnú krížovú cestu. Myslím si, že by sme ju mohli priblížiť súčasnej dobe, súčasnému divákovi a prehovoriť jazykom súčasného človeka," podotkol Solár.

Štrnásť zastavení biblickej krížovej cesty, ktoré sa mierne líšia od klasickej krížovej cesty, by mali byť hotové a predstavené verejnosti vo štvrtok 4. júla. V piatok (5.7.) večer, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, chcú krížovú cestu vyniesť do kaplniek. Prvé dielo, posledné zastavenie symbolizujúce Vzkriesenie, je už vystavené na Štefánikovom námestí.

Pôvodné obrazy chýbajú

Snahu umelcov priniesť na kalváriu nový impulz víta Milan Rybársky, ktorý sa zaslúžil o obnovu kremnickej kalvárie. "Mám na to svoj názor, ale myslím, že keď sa niečo nové robí, treba to dať von. Ľudia to ocenia alebo neocenia. V Poľsku sú takéto podobné krížové cesty už štyri," poznamenal v tejto súvislosti.

Na internetovej stránke kremnickej farnosti sa uvádza, že kaplnky na kalvárii boli postavené ešte pred započatím výstavby Kostola sv. Kríža v roku 1729.

Na začiatku bolo postavených len sedem kaplniek, neskôr boli dostavané ďalšie na celkový počet dvanásť. Pôvodne boli v kaplnkách umiestnené sochy, ktoré boli nahradené obrazmi.

Pri obnove Krížovej cesty v roku 1935 boli obrazy v kaplnkách v tak zlom stave, že boli nahradené novými. V ďalšom období bola Krížová cesta viackrát obnovovaná, úpadok zaznamenala za komunistického režimu, kedy kostol vyhorel.

V roku 2006 však bola zásluhou Združenia Kalvária ukončená jej zatiaľ posledná obnova.