Cirkusy na žiarskom sídlisku nechcú. Radnica sľúbila prísnejšie kontroly

Po cirkusoch ostáva na verejnom priestranstve na okraji sídliska neporiadok.

8. júl 2019 o 9:59 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Žiarski poslanci sa zaoberali petíciou obyvateľov sídliska Pod vršky, ktorí v blízkosti svojich obydlí nechcú cirkusy. Rozhnevali ich totiž negatívne skúsenosti s nimi.

Odpad, psy aj škvrny po oleji

„My, obyvatelia mestskej časti Pod vršky, sa už nemienime viac nečinne prizerať tomu, v akom stave ostáva lúka pod Priorom a Lidlom, ktorú prenajíma mesto Žiar nad Hronom cirkusom a podobným zariadeniam,“ napísali autori petície.

Nepáči sa im, že na ploche po odchode cirkusov, nachádzajú zvyšky jedla, zvieracích a ľudských exkrementov, ale aj piliny, slamu, rôzne plasty a fľaky po prevádzkových kvapalinách nákladných áut.

„Ich psy sa permanentne voľne pohybujú po celej mestskej časti. Všimli sme si poškodenie stromov pri detskom ihrisku Terezka, ale aj umývanie áut saponátom priamo na lúke,“ priblížili v texte petície jej iniciátori, ktorí žiadali úplný zákaz vstupu cirkusov a podobných zariadení do tejto mestskej časti.

Radnica: Zákaz nebude, ale pritvrdíme

Poslanci síce o zákaze nerozhodli, no od mestských úradníkov chcú prísnejšie kontroly a tiež, aby dohliadli na to, že majitelia cirkusov dajú priestranstvo pred odchodom z mesta do pôvodného stavu.

„Cirkusy zakazovať nebudeme. Určite ale posilníme kontrolu verejného priestranstva a následné sankcie, ak prevádzkovateľ cirkusu neuprace, alebo po ňom ostane akýkoľvek odpad,“ reagoval na petíciu a na žiadosti poslancov vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.