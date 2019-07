Hroby na žiarskom cintoríne ničia diviaky (+FOTO)

Problém s nájazdmi zvierat už rieši správca cintorína v spolupráci s mestom.

11. júl 2019 o 11:28 Ivana Zigová

ŽIAR NAD HRONOM. Na žiarskom mestskom cintoríne a v jeho tesnej blízkosti sa objavili stopy po diviakoch. Zver spustošila aj niektoré z hrobov.

„Škody vznikli najmä na hroboch s čerstvou hlinou, kde ryli, ide ale skôr o poškodenú výzdobu,“ povedal po nájazdoch zvierat Dušan Reiter zo spoločnosti, ktorá pohrebisko spravuje.

Zver podľa jeho slov prichádza z viacerých smerov. S podobnou situáciou sa už pritom stretol v minulosti na cintoríne v Kremnici.

„Vtedy sme to riešili elektrickým oplôtkom alebo ohradníkom, a takto by sme to chceli riešiť aj tu,“ povedal a dodal, že na odstránení problému už spolupracuje s mestskými úradníkmi.

„V Kremnici nám toto riešenie zabralo, tak dúfame, že sa to podarí aj v Žiari,“ poznamenal správca.

V týchto dňoch podľa vedúceho kancelárie primátora mesta Martina Baláža čakajú na dodávku komponentov pre elektrický ohradník. "Samozrejme, keďže v prípade cintorína ide o mestský majetok, bude sa mesto na riešení finančne podielať," povedal.

Diviakov je viac

Lesník Karol Mutňanský potvrdil, že diviakov v posledných rokoch pribudlo a ich stav aktuálne kulminuje. Do záhrad aj na miesta, ako sú cintoríny, ich láka ľahký prístup k potrave, čo sú slimáky či rôzne larvy, ktoré vyhrabávajú zo zeme.

„Určite na to reagujeme aj ako poľovníci, keďže tento rok máme aj povinné určité množstvo, ktoré musíme odloviť,“ povedal riaditeľ Mestských lesov Kremnica.

Nevyrušte ich

Slavomír Kicko z Obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom hovorí v súvislosti s diviakmi v blízkosti cintorínov a obývaných častí, že nejde o nič výnimočné.

„Kým bude zver zverou, takéto prípady sa budú objavovať, a to najmä tam, kde obývané časti susedia s poliami či s lesmi,“ povedal.

Hoci sa v Žiari nad Hronom nedávno objavil aj prípad psa, ktorého napadol diviak na venčovisku za budovou Sociálnej poisťovne, Kicko hovorí, že takéto prípady sú skôr výnimočné.

„V prípade psa ho odporúčam mať ho na vôdzke. Človek by si mal dať pozor, aby ho nečakane nevyrušil niekde v kríkoch,“ povedal.

Do stretu však podľa neho idú najmä samice, ktoré ochraňujú mladé, ak ich k tomu dotlačí situácia.