Na Skalku už láka aj nový cyklistický areál

Trasy priamo medzi stromami sú vhodné aj pre začiatočníkov.

18. júl 2019 o 11:23 Ivana Zigová

SKALKA. V rekreačnom stredisku Skalka pri Kremnici vznikol nový cyklo-areál s názvom Gulditrail. Jeho dráhy, z ktorých najdlhší okruh má 1 300 metrov, sú pritom vhodné aj pre začiatočníkov.

Špecifická lokalita

Novinku navrhol a zrealizoval Roman Kaločay z BikeIng, ktorý sa tvorbe rôznych typov cyklistických dráh a parkov venuje už niekoľko rokov.

„Táto cyklotrasa je v podstate takzvaný flow trail, názov je odvodený z výrazu plynulosť. Je plná prvkov, ktoré na seba nadväzujú a jazdcom to dáva možnosti, ako ju prejsť rýchlo, no zároveň i technicky,“ priblížil autor.

Zjazdová časť má približne 650 metrov a celý veľký okruh aj s výšľapom asi 1300 metrov. Časť trasy možno tiež absolvovať ako samostatný 300-metrový okruh.

„Ten je vhodný napríklad pre intervalový tréning,“ povedal Kaločay.

Trasa má hladký štrkový povrch. Ako potvrdil autor, jej časti sú nenáročné a vhodné aj pre rodiny s deťmi.

Za špecifikum cyklotrasy považuje samotný výber lokality. „Je to tu celé v lese. Sme na kopci, človek jazdí okolo hotelov. Návštevník sa sem vie vyviezť autom a zaparkovať. Vytiahne bicykel a spestrí si takto svoj výlet,“ poznamenal v súvislosti s miestom, kde trasa vznikla Kaločay.

Súčasnú podobu areálu považuje len za prvý krok, časom by podľa jeho názoru mohlo vzniknúť na Skalke aj väčšie cyklotrailové centrum.

„To by ale chcelo viac trás. Plán je pokračovať smerom dole k lanovke,“ naznačil. Pomôcť by mohlo, ak by sedačka premávala aj v letnej a nielen v zimnej sezóne.

„Pre začiatočníkov je tento rozsah postačujúci, aby sem prišli aj náročnejší jazdci, chce to dlhšie a náročnejšie trasy,“ povedal a doplnil, že podobný areál pomohol nedávno vytvoriť aj v Bojniciach.

„Príkladom, kam to posunúť, ale môžu byť napríklad Petzen v Rakúsku, kde je až 10 kilometrov takýchto ciest, či Rychlebské stezky v Českej republike,“ priblížil.

(zdroj: Iva Zigová)

Našiel sa sponzor

Vznik novinky oceňuje z hľadiska rozvoja turizmu aj primátor Kremnice Alexander Ferenčík, ktorý už teraz vidí, že láka rôzne skupiny návštevníkov.

„Čo náš teší, je skutočnosť, že vznik cyklotrasy zasponzoroval jeden z penziónov na Skalke. Zdá sa, že podnikatelia, ktorí tam pôsobia v cestovnom ruchu, vidia zmysel v zatraktívňovaní Skalky zo strany mesta a na základe toho sú ochotní prispieť aj z vlastného vrecka,“ povedal.