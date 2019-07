Pohronie sa chystá na Slovan. Chalanom držím palce, odkázal Žiarčanom Milan Škriniar

Fanúšikom FK Pohronie je aj hráč Interu Miláno Milan Škriniar.

19. júl 2019 o 9:44 Vladimír Širáň

ŽIAR NAD HRONOM. Fortunaligový nováčik FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa sa v prvom zápase na domácej pôde predstaví už v sobotu 20. júla.

Privíta majstrovský Slovan Bratislava. Žiarsky klub už pred pár dňami avizoval, že vstupenky sú vypredané.

Fanúšikovia sú plní očakávania. Medzi nich sa radí aj bývalý hráč Žiaru, ktorý oblieka dres milánskeho Interu – Milan Škriniar.

„Som rád, že sa Pohroniu podarilo postúpiť do Fortunaligy. Za výkony, ktoré podávali v minulej sezóne, si to aj zaslúžili,“ povedal pre MY rodák zo Žiaru nad Hronom.

Pohronie by rado napodobnilo Sereď, ktorej sa ako nováčikovi podarilo atakovať prvú šestku.

Či žiarske mužstvo doplnené novými hráčmi bude mať na to kvalitu, sa uvidí.

„Je super, že práve v Žiari na novom štadióne sa bude hrať najvyššia súťaž. Chalanom budem držať palce a verím, že spravia dobré výsledky,“ odkázal Škriniar.