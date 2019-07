FK Pohronie má novú klubovú pieseň. Rockovú (+VIDEO)

Na nahrávaní sa podieľali aj samotní hráči Pohronia.

20. júl 2019 o 14:34 (iz)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/AJDA6dfW-GE

ŽIAR NAD HRONOM. FK Pohronie má novú klubovú pieseň. Podpísali sa pod ňu Janko Kulich a ďalší muzikanti.

"Po úspechu piesne My sme Pohronie som nemal dôvod vytvoriť nový song a až postup do 1. ligy ma presvedčil o opaku. Málokedy sa podarí, že druhé pokračovanie je rovnako dobré ako prvý počin, ale skúsili sme to. Od začiatku som vedel, že to musí byť "veľká" rocková pesnička," povedal Kulich.

Pri tvorbe piesne sa muzikanti stretli aj s hráčmi FK Pohronie.

"Spolu s trénermi sme ich pozvali k nám do Domu kultúry v Žiari s cieľom "naučiť" ich spievať a nahrať ich do piesne. Tréneri nám vyčlenili jednu hodinu medzi tréningami, ktorú sme nakoniec ani celú neminuli. Chalani boli fantastickí a okamžite dávali to, čo sme im predspievali," priblížil netradičné nahrávanie Kulich.

Gitarista Matúš Holečka s basgitaristom Jánom Tomasovitsom pripravili základ, bubeníkom bol Vlado Leškovský z Prievidze, ktorý stojí aj za samotnou nahrávkou skladby.

Spev doplnili neskôr, do štúdia Kulich povolal Mika Libjaka z Agáty, Vlada Gajdoša zo Sitňanu, ale najmä Adama Barana.