Pohronie v úvodnom kole statočne čelilo Slovanu

Podľa trénera Nemca sa domáci nemajú za čo hanbiť. Tréner Slovana vyzdvihol prostredie a atmosféru.

20. júl 2019 o 23:17 Ján Ihracký

1. kolo

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1)

GÓLY: 65. Abrahám - 8. Čavrić, 53., 85. Šponar (prvý z pen.)

ROZHODOVAL: Chmura, 2602 divákov (vypredané), ŽK: 3 – 1

FK POHRONIE: Jenčo – Nosko, Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Hatok, Abrahám, Zachara, Sojka (61. Klec), Blahút (73. Hrnčár), Badolo (28. Mészáros)

ŠK SLOVAN: Greif – Šponar, Dražić (86. Daniel), Abena, Da Silva (72. Moha), Sukhotskyy, Villar, Holman (78. De Kamps), Bozhikov, Bajrić, Čavrić

PRIEBEH ZÁPASU:

Pohronie vstúpilo do zápasu odvážne a v úvode sa snažilo usadiť na polovici Slovana. Boli to ale hráči hostí, ktorí sa ako prví tešili z gólu, no ten pre ofsajd neplatil. V 8. minúte už Čavrić po Šporarovej akcii skóroval v súlade s pravidlami a hostia išli do vedenia. O päť minút neskôr mohol skóre pre Slovan navýšiť Dražić, z uhla však netrafil priestor brány. Jenčo musel byť v plnej permanencii aj v 16. minúte, kedy len krkolomným zákrokom dokázal loptu vytlačiť na roh. Postupne sa hra vyrovnala a šance prichádzali sporadicky. Pohronie sa snažilo hrať najmä na brejkové situácie, tie však jeho hráčom nevychádzali. V 39. minúte si šancu vypracovali hostia, Abena však hlavou mieril nad. Prvé vážnejšie ohrozenie hosťujúcej brány prišlo minútu pred koncom polčasu. Zachara sa vo vnútri šestnástky dostal k lopte a z otočky vystrelil, no Greif jeho pokus kryl.

Začiatok druhého polčasu mal lepší Slovan. V 52. minúte sa na Jenča rútil Čavrić, Tesák ho podľa rozhodcu Chmuru zastavil nedovolene a ten odpískal pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Šponar a pridal druhý gól Slovana. Pohronie mohlo zakontrovať o tri minúty, ale Abrahámovu strelu z otočky vyrazil Greif na roh. Slovan zvoľnil tempo a zdalo sa, že zápas sa odohrá v pokojnom tempe. Pohronie však v 65. minúte dokázalo znížiť. K lopte sa v šestnástke dostal Abrahám a Greif sa už za loptou načahoval márne. Tutovku na vyrovnanie spálilo Pohronie v 79. minúte keď sa po rohu dostal k hlavičke Jacko a poslal loptu tesne vedľa brány. V záverečnej päťminútovke sa domáci snažili vyrovnať, no prišiel protiútok Slovana a druhý gól Šponara v zápase.

HRÁČ ZÁPASU:

Vyberáme Šponara. Strelil dva góly a tretí pripravil Čavrićovi. Z domácich hráčov nikto extra nevyčnieval. Pohronie podalo tímový výkon a za ten ho treba pochváliť.

OKAMIH ZÁPASU:

V 79. minúte mohol po rohu vyrovnať na 2:2 Patrik Jacko. Bolo by zaujímavé sledovať ako by sa s touto situáciou Slovanisti vyrovnali. Treba však objektívne priznať, že väčšia kvalita bola v zápase na ich strane.

POVEDALI PO ZÁPASE:

Lukáš Tesák (hráč Pohronia): Nebrali sme veľmi ohľad na to, že je to prvá liga. Išli sme do zápasu s tým, že nemáme čo stratiť. Škoda, dali sme kontaktný gól, mali sme tam ešte nejaké príležitosti. Bohužiaľ, tretí gól nás trošku položil. Nevadí, máme na čom stavať a dúfam, že po dnešnom výkone sme divákov presvedčili, že máme na prvú ligu, pretože ten Slovan je naozaj kvalitné mužstvo. Dnes to potvrdili, myslím, že bola nešťastná náhoda to čo sa mu udialo v stredu. Dnes zaslúžene vyhrali.

Vladimir Radenkovič (tréner Slovana): Dnes tu panovala naozaj výborná atmosféra. Myslím si, že slovenský futbal potrebuje takéto miesta ako Pohronie. O Slovane vám nepoviem nič nové, všetci vieme ako to dopadlo v Čiernej Hore. Bolo veľmi ťažké po tomto zápase hráčov namotivovať a dodať im potrebnú sebadôveru. Pracovali sme na tom aj s mentálnym trénerom, mali sme osobné rozhovory s hráčmi. Dnes sme vstúpili do zápasu výborne, prvá hodina bola veľmi dobrá. Potom, bohužiaľ, po inkasovanom góle prišla panika, ale chalani sa dokázali vrátiť na pokojnú vlnu a zápas po treťom góle doviedli do víťazného konca. Pre nás to dnes bolo veľmi dôležité víťazstvo. Máme tri body a ideme sa chystať na zápas v Európskej lige.

Milan Nemec (tréner Pohronia): Myslím si, že na prvý zápas vo Fortuna lige, ktorý sme odohrali môžeme byť hrdí. Nastúpili sme proti kvalitnému mužstvu aj napriek okolnostiam, ktoré sa stali v strede týždňa, že Slovan vypadol. My sme mali problém prvý polčas s rýchlou výmenou v našom obrannom území, kde Slovan hral na dotyk, kde boli narážačky, rýchle akcie a naši hráči s tým mali dosť problém. Ku koncu polčasu sme sa osmelili a mohli sme tam trošku viacej pritlačiť. Druhý polčas po góle si začali chlapci viacej veriť a hostia mali problém. Zažili to dvakrát v priebehu týždňa, že z eufórie, kedy si mysleli, že už vyhrajú, tak dostali v posledných minútach gól. Bolo na nich vidieť, že nemajú takú sebadisciplínu. Posledný gól rozhodol a skončilo to 3:1. Za nás poviem, že sa nemáme za čo hanbiť. V zápase boli pasáže na ktoré nadviažeme. Myslím si, že sa budeme môcť rovnať so súpermi z Fortuna ligy. Na záver chcem pogratulovať súperovi k víťazstvu.