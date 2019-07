V areáli Pozana v Žarnovici má vyrásť obchodné centrum

Investor predpokladá náklady na výstavbu vo výške 5 mil. eur, pričom vznikne približne 30 pracovných miest.

23. júl 2019 o 11:21 SITA

ŽARNOVICA. Spoločnosť F.L.R. Invest, s.r.o. plánuje v Žarnovici vybudovať obchodné centrum v bývalom priemyselnom areáli Pozana. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, ide o súčasť druhej etapy výstavby areálu, ktorý má mať charakter komerčných nehnuteľností, bytových domov a spevnených plôch.

Investor predpokladá náklady vo výške 5 miliónov eur, pričom realizáciou vznikne približne 30 pracovných miest spojených s činnosťami jednotlivých prevádzok obchodného centra.



Obchodné centrum vyrastie v juhovýchodnej časti areálu a bude tvorené šiestimi obchodnými jednotkami, pričom každá bude mať vlastné parkovisko. Celková úžitková plocha obchodného centra bude 3 550 metrov štvorcových a 131 parkovacích miest.

Výstavba by sa mala začať na jar budúceho roka v marci alebo apríli a stavebné práce majú trvať šesť mesiacov. Ďalšie etapy majú byť realizované v nadväznosti na túto etapu.



„Súčasťou výstavby bude aj úprava existujúcej prístupovej komunikácie z ulice Sandrická a vybudovanie novej prístupovej komunikácie zo severnej strany objektu, ktorá pôjde približne rovnobežne so železničnou traťou a bude napojená na ulicu Bystrická,“ uvádza sa v zámere.



Mestské zastupiteľstvo v minulom roku schválilo spracovanie urbanistickej štúdie Areál Pozana. Zástupca investora Ivan Ďuďák poslancov podrobne informoval o celom projekte. Prvá investícia pôjde do nákupného centra, až potom sa bude investovať do obytných komplexov. Podľa neho je predpoklad vybudovať tu 278 bytových jednotiek, ktoré však nepribudnú v jednom roku.