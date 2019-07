Podozrivého z vraždy Rakovského obvinili v ďalšom prípade

Do dvora súkromnej firmy mal v roku 2014 vhodiť granát a spôsobiť výbuch.

24. júl 2019 o 10:10 Ivana Zigová

DETVA/ŽIAR NAD HRONOM. Petra P. (33), ktorého vlani zadržali pre podozrenie z vraždy žiarskeho poslanca Mareka Rakovského, obvinila polícia z nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Podľa národnej protizločineckej jednotky NAKA si v roku 2014 zadovážil ruský granát.

"Dňa 5. februára toho roka prišiel v nočných hodinách do Detvy a aktivovaný granát hodil do dvora súkromnej firmy, čím poškodil fasádu budovy, okno, dvere a auto. Motív jeho konania je predmetom vyšetrovania," priblížila polícia na svojom Facebooku.

Petra P. v roku 2018 obvinila polícia aj z vraždy žiarskeho advokáta a mestského poslanca Mareka Rakovského, ktorý zomrel v roku 2013 po explózii nástražného výbušného systému vo svojom aute.

V Rakovského prípade pritom vystupuje chránený svedok, ktorý popísal, ako sa mal priamo od obvineného dozvedieť, že Rakovského vraždu spáchal, keď na požiadanie ďalších ľudí a s ich pomocou umiestnil pod jeho autom výbušný systém. Ten explodoval, pričom výbuch bolo počuť po celom Žiari nad Hronom.

Proti Petrovi P. svedčila aj pachová stopa z miesta.

Podozrivý z úkladnej vraždy má tiež skúsenosti s výbušninami, v minulosti - od roku 2008 do roku 2014 – pôsobil totiž ako skladník a neskôr hasič v muničných skladoch, kde mal prichádzať do styku aj so špeciálnou vojenskou trhavinou.

Hovorí o tom uznesenie o väzbe zo začiatku októbra, ktoré nám ešte vlani príslušný súd sprístupnil na základe našej infožiadosti.