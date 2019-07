Košíky sa naučil pliesť sám, dnes nimi obdarúva celú rodinu

K záľube sa Trnavohorčan dostal náhodne.

27. júl 2019 o 11:29 TASR

TRNAVÁ HORA. V lete trávi väčšinu času v záhrade, v zime pri pletení vŕbových košíkov. František Slašťan z Trnavej Hory v okrese Žiar nad Hronom si dôchodok užíva aktívne, k pleteniu košíkov sa dostal vďaka svojej zvedavosti. Obdarúva nimi celú rodinu.

K tejto záľube sa dostal náhodne. Od jedného majstra pred rokmi dostal pletené košíky, ktoré ho zaujali natoľko, že začal skúmať, ako sú urobené, a tak sa naučil ich pliesť ako samouk.

Pleteniu košíkov sa venuje najmä počas zimných mesiacov, v lete ho zamestnáva záhrada za domom. Košíky či korbáče pletie z vŕbového prútia, ktoré zbiera popri vodných tokoch. "Pletie sa to len v zime, cez leto sa to nemôže pliesť, lebo to má miazgu a očernelo by to," priblížil.



Výroba košíkov nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo niektorým zdať. Prúty sa musia najprv štyri hodiny variť, potom ošúpať od kôry a až potom z nich pliesť košíky. Stihnúť sa to musí, kým sú mäkké, aby sa pri pletení nelámali.

Pri ich výrobe pomáha pánovi Františkovi aj manželka. Jeden košík ich zamestná aj na niekoľko dní.