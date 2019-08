Milan Nemec ako tréner Pohronia skončil, klub chce hľadať náhradu

Nemec na funkciu hlavného trénera rezignoval z osobných dôvodov.

2. aug 2019 o 12:03 (iz)

ŽIAR NAD HRONOM. Ku koncu júla skončil na pozícii hlavného trénera fortunaligového nováčika FK Pohronie Milan Nemec.

Ako potvrdzuje oficiálna správa klubu, rozhodol sa rezignovať z osobných a zo zdravotných dôvodov.

"Je nám to veľmi ľúto, no jeho rozhodnutie rešpektujeme v plnom rozsahu. Ďakujeme za prácu, ktorú pre náš klub odviedol počas dvoch sezón, keď sa podarilo z tímu bojujúceho o záchranu v II. lige vybudovať mužstvo, ktoré postúpilo do Fortuna ligy," odkázalo v stanovisku vedenie klubu.

Mužstvo povedie aj ďalej mladší z dvojice trénerov, Rastislav Urgela, dočasne mu vypomôže mládežnícky tréner Radoslav Vanko. Za Milana Nemca chce klub hľadať náhradu.

"Prežili sme spolu krásne dva pracovné roky, pekný futbalový príbeh, žiarsky futbal spoločne vytiahli na top futbalovú mapu Slovenska z dna druhej ligy. Veľa som sa od teba naučil," zverejnil na sociálnej sieti poďakovanie odchádzajúcemu kolegovi Rastislav Urgela.